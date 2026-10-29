Kolejna podwyżka cen MacBooka Neo w Polsce. Tani laptop Apple’a zaczyna być drogi

Wczorajsze popołudnie upłynęło nam pod znakiem nowych komputerów Mac, a zdecydowanie najbardziej ekscytującą nowością w ofercie Apple jest nowy MacBook Pro z dotykowym wyświetlaczem i świecącym logiem Apple'a na pokrywie. Jednak koncern z Cupertino całkiem zgrabnie wykorzystał tę okazję do cichego podniesienia cen taniego (w sumie to już nie) MacBooka Neo.

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Apple po cichu podniósł ceny MacBooka Neo w Polsce

Dotychczasowa cena MacBooka Neo była efektem podwyżek cen z czerwca, gdy Apple podbił cenę każdej konfiguracji MacBooka Neo o 500 złotych. Teraz podwyżka jest nieco skromniejsza - tylko 200 zł na każdym modelu.

Po podwyżce ceny MacBooka Neo w polskim sklepie Apple wyglądają następująco:

MacBook Neo 8/256 GB - 3699 zł (było 3499 zł);

MacBook Neo 8/512 GB - 4199 zł (było 3999 zł).

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Patrząc na ceny w popularnych sklepach z elektroniką, podwyżka póki co dotyczy oficjalnego sklepu Apple'a - MacBooki Neo nadal znajdziemy w cenach ze starego cennika w m.in. Media Expert, RTV Euro AGD czy X-Kom.

Jednak sam fakt, że Apple w swoim sklepie musi podnieść ceny jest sygnałem, że koncernowi z Cupertino laptop za 3 tys. złotych po prostu nie spina się w Excelu. W tym tempie prawdopodobnie będziemy musieli z MacBooków Neo usunąć etykietę "budżetowy laptopa Apple'a" i ponownie przykleić ją na używane MacBooki Air oraz iPady z klawiaturą.

Pozostałe laptopy Apple'a też podrożały

MacBook Neo jest zdecydowanie urządzeniem Apple'a, dla którego każda podwyżka cen jest brutalna. Jednak Apple w żadnym wypadku nie zapomina o pozostałych urządzeniach w swojej ofercie MacBooki Air i Pro z czipem M5 również podrożały. Tu jednak mówimy o podwyżkach rzędu 300-500 złotych.

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Nowy cennik laptopów Apple'a (w najtańszym wariancie) wygląda następująco:

13-calowy MacBook Air M5 - od 6799 zł (zamiast 6499 zł);

15-calowy MacBook Air M5 - od 7799 zł (zamiast 7499 zł);

14-calowy MacBook Pro M5 Pro - od 12999 zł (było 12499 zł);

14-calowy MacBook Pro M5 Max - od 21499 zł (było 20999 zł).

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Z oferty Apple'a zniknął 14-calowy MacBook Pro M5 za 9999 zł - zastąpił go najnowszy 14-calowy MacBook Pro z czipem M6, który jednak kosztuje 500 zł więcej - 10499 zł.

Tak więc jeżeli w planach miałeś poczekać do Black Friday lub Cyber Monday na zakup swojego nowego MacBooka, myślę że w obecnych okolicznościach znacznie większy potencjał ma zakup już teraz - zanim popularne sklepy podniosą ceny by dorównać cenom producenta.

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A jeżeli jesteś antyfanem Apple'a i cieszysz się, że "głupi John Termos rozbił swój głupi ryj z tymi laptopami", to muszę cię rozczarować. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku zwanym RAMokalipsą.

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