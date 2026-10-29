Kolejna podwyżka cen MacBooka Neo w Polsce. Tani laptop Apple’a zaczyna być drogi
MacBook Neo miał być przystępną cenowo przepustką do świata Apple'a, ale druga już podwyżka cen podważa jego sens istnienia.
Wczorajsze popołudnie upłynęło nam pod znakiem nowych komputerów Mac, a zdecydowanie najbardziej ekscytującą nowością w ofercie Apple jest nowy MacBook Pro z dotykowym wyświetlaczem i świecącym logiem Apple'a na pokrywie. Jednak koncern z Cupertino całkiem zgrabnie wykorzystał tę okazję do cichego podniesienia cen taniego (w sumie to już nie) MacBooka Neo.
Apple po cichu podniósł ceny MacBooka Neo w Polsce
Dotychczasowa cena MacBooka Neo była efektem podwyżek cen z czerwca, gdy Apple podbił cenę każdej konfiguracji MacBooka Neo o 500 złotych. Teraz podwyżka jest nieco skromniejsza - tylko 200 zł na każdym modelu.
Po podwyżce ceny MacBooka Neo w polskim sklepie Apple wyglądają następująco:
- MacBook Neo 8/256 GB - 3699 zł (było 3499 zł);
- MacBook Neo 8/512 GB - 4199 zł (było 3999 zł).
Patrząc na ceny w popularnych sklepach z elektroniką, podwyżka póki co dotyczy oficjalnego sklepu Apple'a - MacBooki Neo nadal znajdziemy w cenach ze starego cennika w m.in. Media Expert, RTV Euro AGD czy X-Kom.
Jednak sam fakt, że Apple w swoim sklepie musi podnieść ceny jest sygnałem, że koncernowi z Cupertino laptop za 3 tys. złotych po prostu nie spina się w Excelu. W tym tempie prawdopodobnie będziemy musieli z MacBooków Neo usunąć etykietę "budżetowy laptopa Apple'a" i ponownie przykleić ją na używane MacBooki Air oraz iPady z klawiaturą.
Pozostałe laptopy Apple'a też podrożały
MacBook Neo jest zdecydowanie urządzeniem Apple'a, dla którego każda podwyżka cen jest brutalna. Jednak Apple w żadnym wypadku nie zapomina o pozostałych urządzeniach w swojej ofercie MacBooki Air i Pro z czipem M5 również podrożały. Tu jednak mówimy o podwyżkach rzędu 300-500 złotych.
Nowy cennik laptopów Apple'a (w najtańszym wariancie) wygląda następująco:
- 13-calowy MacBook Air M5 - od 6799 zł (zamiast 6499 zł);
- 15-calowy MacBook Air M5 - od 7799 zł (zamiast 7499 zł);
- 14-calowy MacBook Pro M5 Pro - od 12999 zł (było 12499 zł);
- 14-calowy MacBook Pro M5 Max - od 21499 zł (było 20999 zł).
Z oferty Apple'a zniknął 14-calowy MacBook Pro M5 za 9999 zł - zastąpił go najnowszy 14-calowy MacBook Pro z czipem M6, który jednak kosztuje 500 zł więcej - 10499 zł.
Tak więc jeżeli w planach miałeś poczekać do Black Friday lub Cyber Monday na zakup swojego nowego MacBooka, myślę że w obecnych okolicznościach znacznie większy potencjał ma zakup już teraz - zanim popularne sklepy podniosą ceny by dorównać cenom producenta.
A jeżeli jesteś antyfanem Apple'a i cieszysz się, że "głupi John Termos rozbił swój głupi ryj z tymi laptopami", to muszę cię rozczarować. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku zwanym RAMokalipsą.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.