Ulica Geralta (tego z Rivii) w Warszawie. Jestem zachwycony, mieszkańcy trochę mniej

Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy od bramy Powroźniczej. Szedł pieszo, a objuczonego konia prowadził za uzdę. Te dwa zdania otwierają najważniejszą polską sagę fantasy, a także serię, która stała się inspiracją dla trylogii gier (jeszcze!) dwóch seriali (o tym Netflixa wolę milczeć) i jednego filmu (dramat). Wiedźmin Geralt rozsławił nasz kraj, ale chociaż książki stały się kultowe, to największe zasługi należy przypisać CD PROJEKT RED, czyli studiu, które wydało 3 gry inspirowane prozą Andrzeja Sapkowskiego. To dzięki nim Wiedźmin wszedł do mainstreamu i do świadomości światowej. To właśnie kopię Wiedźmina II Donald Tusk wręczył Barackowi Obamie.

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Nasz Geralt, który wolał nie wybierać pomiędzy mniejszym i większym złem, co ostatecznie okazało się najgłupszym rozwiązaniem ze wszystkich możliwych, nie doczekał się własnej ulicy. To dziwne, bo nawet Gandalf z Władcy Pierścieni ma własną ulicę. Teraz to się może zmienić. W końcu będzie sens mieszkać w Warszawie.

Ulica Geralta w Warszawie. Jestem zachwycony, mieszkańcy trochę mniej

Warszawska Komisja ds. Nazewnictwa wstępnie zaopiniowała zmianę nazw ulic na jednym z osiedli w dzielnicy Praga Północ, a konkretniej chodzi o Golędzinów. Tak jakoś wyszło, że wszystkie adresy od przebiegającej obok ulicy Jagiellońskiej, mimo że pomiędzy blokami znajdują się trzy odcinki. Według propozycji mają się nazywać: Kaponiery, Esplanady oraz Geralta.

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Kaponiery to nawiązanie do pobliskiego Fortu Golędzinów, Esplanada to z kolei niezabudowana przestrzeń na przedpolu Cytadeli, a Geralt to wiadomo kto. To nie jest przypadek, bo przy ulicy Jagiellońskiej siedzibę ma CD Projekt RED. To dopiero propozycja, którą muszą zająć się radni Rady Miasta, ale coś jest na rzeczy.

Mieszkańcy narzekają

Zmiana adresu to szereg formalności - od wymiany dokumentów, po zmiany danych w bankach, urzędach, czy innych instytucjach. Na szczęście odbywa się bezpłatnie w takich przypadkach, ale wiąże się z poświęceniem czasu. Z drugiej strony mieszkać na ulicy Geralta jest tego warte.

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