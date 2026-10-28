Złożyłem najdroższego MacBooka Pro OLED. Kupiłbym za niego nowe auto z salonu

Najnowsza wersja laptopa z wyświetlaczem OLED nie zastępuje dotychczasowych MacBooków Pro. Przynajmniej obecnie jest to osobny wariant wyceniony o 2 000 zł drożej w porównaniu z bazowymi MacBookami Pro z ekranami Mini LED. Do dyspozycji są te same komponenty: procesory oraz wersje pamięciowe. W wersji z ekranem OLED pojawił się jednak potężniejszy wariant pamięciowy, który winduje cenę urządzenia do niebotycznego poziomu.

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Konfigurujemy najdroższego MacBooka Pro OLED

Bazowa wersja MacBooka Pro OLED z 14-calowym ekranem i czipem M5 Pro kosztuje 14 999 zł, z kolei cena 16-calowego wariantu zaczyna się od 17 999 zł. Do dyspozycji jest też M5 Max, który w zależności od rozmiaru laptopa kosztuje 23 499 zł (14 cali) lub 24 999 zł (16 cali).

Co jeśli skonfigurujemy możliwie najwyższą wersję MacBooka Pro OLED? Wybierzmy więc:

wersję z 16,3-calowym wyświetlaczem;

czip M5 Max z 18-rdzeniowym CPU oraz 40-rdzeniowym GPU;

128 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej;

16 TB pamięci masowej na pliki.

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Wersja z najwyższym wariantem M5 Max kosztuje 27 999 zł. Czip M5 Max w podstawie ma do dyspozycji 48 GB RAM. Dopłata do 64 GB kosztuje 2 000 zł, natomiast rozszerzenie do 128 GB wiąże się z dopłatą na poziomie 10 000 zł. Po dołożeniu maksymalnej ilości pamięci operacyjnej cena wzrasta do 37 999 zł.

Urządzenie jest też łączone z 2 TB przestrzeni dyskowej. Podwojenie jej do 4 TB kosztuje 5 000 zł, rozszerzenie do 8 TB to kwestia dopłaty 10 000 zł. Natomiast jest to pierwszy MacBook w historii, który można wyposażyć również w 16 TB pamięci na dane. To wymaga jednak dopłaty na poziomie 35 000 zł. Tym sposobem cena wzrasta do 72 999 zł.

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Nie jest to jednak jeszcze ostateczna cena. Do laptopa możemy dokupić ekran ze szkłem nanostrukturalnym za 750 zł. Osiągamy wtedy 73 749 zł. W zestawie nie znajdziemy też zasilacza sieciowego (tylko kabel). Kostka o mocy 140 W od Apple’a kosztuje 499 zł.

Najlepsza konfiguracja MacBooka Pro OLED - ponad 74 tys. zł.

Łącznie wychodzi 74 248 zł. Ponad 70 tys. zł za laptopa? Niemal w identycznej cenie (74 300 zł), jak powyższy MacBook, można nabyć nowego Fiata Grande Panda z wyposażeniem standardowym. Byłby, co prawda "w biedzie", ale w przeciwieństwie do laptopa Apple'a potrafi jeździć.

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Jeśli jednak tworzymy stanowisko marzeń, ta cena to dopiero początek.

Dodajmy do tego jeszcze monitory i dodatkowe akcesoria

MacBook Pro OLED z czipem M5 Max został wyposażony w trzy porty Thunderbolt 5 oraz jedno złącze HDMI. Dzięki temu jest w stanie obsłużyć maksymalnie cztery zewnętrzne wyświetlacze do 6K przy 60 Hz lub 4K przy 144 Hz podłączone w dowolnej kombinacji portów.

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Jak już szalejemy, sięgnijmy po najdroższe wyświetlacze Apple’a. Wybierzmy więc 27-calowe ekrany Studio Display XDR. W tych urządzeniach co prawda nie znajdziemy matrycy OLED, a więc ekran w laptopie będzie o niebo lepszy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z wyświetlacza wbudowanego oraz dodatkowych monitorów. Do wyboru mamy wariant z podstawką z regulacją pochylenia i wysokości lub z uchwytami mocującymi VESA.

Monitory są oferowane również ze szkłem nanostrukturalnym i w tej wersji kosztują 16 299 zł za sztukę. Mamy do dyspozycji cztery porty, więc je wykorzystajmy - weźmy cztery takie ekrany za łącznie 65 196 zł. Wraz z laptopem mamy już zakupy za 139 444 zł. Dorzućmy do tego jeszcze akcesoria:

klawiaturę Magic Keyboard z Touch ID za 749 zł,

Magic Mouse za 399 zł,

gładzik Magic Trackpad za 649 zł.

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Wymarzone stanowisko Apple'a za skromne 141 tys. zł

Łącznie wyszło 141 241 zł. To cena stanowiska składającego się wyłącznie z urządzeń Apple’a. Za podobną sumkę można wyjechać nowym autem z salonu - np. lepiej doposażoną Toyotą Corollą w wersji GR Sport. Bycie fanbojem Apple’a jednak swoje kosztuje.

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Zdjęcie główne: materiały prasowe Apple'a i Fiata poddane edycji w Gemini.

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