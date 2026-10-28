Chcieliśmy tylko jednej, prostej funkcji w iPhonie. Apple właśnie nam odmówił

We wrześniu Apple otrzymał wniosek dotyczący działania jednej z kluczowych usług na swoich urządzeniach - aplikacji portfela. Nie chodziło o gruntowne przebudowanie systemu czy wprowadzenie rewolucyjnych zmian, a jedynie o pomniejsze ulepszenie wizualne.

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Apple nie chce pozwolić nam na zmianę wyglądu kart płatniczych

Banki oferują najróżniejsze karty: o zróżnicowanym wyglądzie, z odmiennymi grafikami, a nawet w układzie pionowym. Klienci korzystają z rozmaitych wzorów, co jest szczególnie przydatne, zwłaszcza gdy ma się konta w kilku bankach jednocześnie - pozwala to łatwo odróżnić je w fizycznym portfelu.

W cyfrowym portfelu Apple tej opcji jednak brakuje. System co prawda pobiera grafikę, ale najczęściej jest to jednolity obrazek dla każdego klienta. Nie działa to do końca w taki sposób, jakiego niektórzy by oczekiwali. Producent nie daje prostego sposobu na odróżnienie kart płatniczych.

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Wszystko wskazuje na to, że w najbliżeszj przyszłości nic się w tej kwestii nie zmieni. Jak informuje użytkownik serwisu X, aaronp613, Apple odrzucił wniosek o interoperacyjność w UE, który żądał wprowadzenia możliwości dostosowania wyglądu kart płatniczych w portfelu Apple.

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Funkcja miałaby być dostępna dla użytkowników iPhone’ów jako domyślny mechanizm w systemie iOS. Dzięki temu nikt nie musiałby posługiwać się dodatkowymi sztuczkami oraz zewnętrznym oprogramowaniem, które potencjalnie mogłoby uzyskać dostęp do danych kart płatniczych oraz historii transakcji konsumenta.

Wniosek złożono 25 września 2026 r., jednak ostatecznie został on odrzucony przez Apple.

Apple wraz z iOS 27.2 blokuje sposób na dostosowanie kart

Inny użytkownik X-a, allypallyxcx, we wcześniejszych wersjach systemu znalazł sposób na ręczną edycję wyglądu kart Apple Pay. Jednak wraz z aktualizacją iOS 27.2 Apple załatał lukę pozwalającą na modyfikację grafik kart płatniczych. Oznacza to, że użytkownicy znów są zdani na bazowe, trudne do odróżnienia miniatury.

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