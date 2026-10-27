Nowy iMac M6 od Apple. Dopłacasz 1000 zł za więcej portów

Odświeżony iMac został wyposażony w nowy układ M6, który zastosowano również w pokazanym tuż obok MacBooku Pro M6. Komputer stacjonarny typu wszystko w jednym można wykorzystać jako zewnętrzny monitor i to właśnie w taki sposób mógłbym z niego korzystać.

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iMac M6 - lata lecą, a komputer Apple’a pozostaje taki sam

Nowy model iMaka M6 nie wprowadza jednak rewolucji. W urządzeniu głównie wymieniono czip z M4 na M6. To wydajniejszy układ, który est dostępny w dwóch wersjach:

wolniejszy M6 z 10-rdzeniowym CPU oraz 10-rdzeniowym GPU i podwójnym 16-rdzeniowym systemem Neural Engine;

szybszy M6 z 12-rdzeniowym CPU oraz 12-rdzeniowym GPU i podwójnym 16-rdzeniowym systemem Neural Engine.

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Apple chwali się, że wyższa wersja ma być nawet 5 razy szybsza w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją w porównaniu z iMakiem z M4 oraz oferować 2 razy szybszą grafikę w zastosowaniach, takich jak edycja zdjęć czy granie w gry. Oprócz zastosowanych rdzeni poszczególne wersje komputera różni jeszcze inna kwestia: dostępność portów. W bazowej wersji z 10 rdzeniami CPU/GPU mamy do dyspozycji jedynie dwa porty Thunderbolt 4 ze złączem USB-C.

iMac M6 stawia na kolorki

Z kolei wyższy i droższy wariant został wyposażony w cztery porty Thunderbolt 4 oraz dodatkowy port sieciowy Ethernet 2.5 Gb/s. Jeśli chcemy podłączać do komputera większą liczbę urządzeń, dwa gniazda mogą okazać się niewystarczające. Producent deklaruje, że do komputera można podpiąć nawet dwa zewnętrzne monitory. A co z innymi akcesoriami, takimi jak zewnętrzne dyski SSD czy huby USB pozwalające na podpięcie urządzeń ze standardowym USB-A?

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Nowy iMac z czipem M6 wprowadza również ulepszoną łączność bezprzewodową: Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6 w porównaniu z wcześniejszymi standardami Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Niezmienne pozostają obudowa oraz 24-calowy ekran. To panel LCD pracujący w rozdzielczości 4,5K o jasności 500 nitów i częstotliwości odświeżania 60 Hz. W urządzeniu znajdziemy też 12-megapikselową kamerkę internetową Center Stage do wideorozmów z funkcją udostępniania widoku na blat biurka.

Cena, dostępność i możliwość zrezygnowania z podstawki

Nie wiem, jak wam, ale mnie nigdy nie podobała się podstawka w komputerach iMac. W tegorocznej wersji Apple również pozwala na rezygnację z tego rozwiązania na rzecz uchwytu mocującego VESA, aby zamontować urządzenie na ramieniu biurkowym lub ścianie. Właśnie w takiej konfiguracji sam widziałbym go u siebie.

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Cena nowego iMaka z procesorem M6 została ustalona na 7999 zł za wariant 16 + 256 GB z 10-rdzeniowym czipem oraz dwoma portami Thunderbolt 4. Za wersję z 12-rdzeniowym układem, czterema portami Thunderbolt oraz portem sieciowym Ethernet trzeba dopłacić kolejny 1000 zł.

Jest to zatem jeden z nielicznych komputerów Apple’a, który w dalszym ciągu jest sprzedawany z tak małą przestrzenią dyskową. W MacBooku Pro M6 Apple zrezygnował z wersji 512 GB i oferuje co najmniej 1 TB. Przedsprzedaż rusza 28 października, a regularna sprzedaż - 6 listopada.

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