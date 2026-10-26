iPhone Duo: ile ma wersji i które pękają? Sprawdzam, czy Crackgate dotyczy Polski

Apple miewał już wpadki wizerunkowe, począwszy od iPhone’a 4 i Antennagate oraz słynnych słów Steve’a Jobsa: „trzymacie go źle”. Za kadencji jego następcy, Tima Cooka, mieliśmy iPhone’a 6 Plus i Bendgate, a i w tamtym przypadku firma uznała, że problemem są użytkownicy. Teraz przyszła kolej na Crackgate, czyli pękające ekrany w iPhone’ach Duo, których twarzą jest nowy CEO firmy, John Ternus. A my czekamy, aż w końcu się odezwie.

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Filmów oraz zdjęć, które ukazują telefony uszkodzone w charakterystyczny sposób, z godziny na godzinę przybywa, ale iPhone Duo, którego recenzowałem, działa - więc problem nie dotyczy wszystkich egzemplarzy. Nie wykluczam też, że to mogą być przypadki jednostkowe, przeróbki AI lub posty osób psujących smartfony dla poklasku. Zgłoszeń jest jednak tak wiele, że w mej głowie zaczęły kiełkować pytania, czy to wada fabryczna, problem partii produkcyjnej lub… konkretnej wersji.

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Ile wersji ma iPhone Duo?

Składany telefon od Apple’a wszędzie wygląda tak samo, ale de facto jest dostępny w czterech wersjach przeznaczonych na konkretne rynki o różnych nazwach kodowych. I to normalna sprawa - tak samo jest w przypadku innych modeli: w amerykańskich od lat nie ma w ogóle slotu na SIM-a, a w chińskich bywało, że dostawały po dwa itd. W przypadku pierwszego składanego telefonu Apple’a tacki na kartę co prawda nie ma już nigdzie, ale i tak dostępne są cztery warianty:

iPhone Duo A3720 - Europa, w tym Polska, a także Wielka Brytania, Australia, Singapur, Korea Południowa, Indie, Tajwan, Hongkong itd.;

- Europa, w tym Polska, a także Wielka Brytania, Australia, Singapur, Korea Południowa, Indie, Tajwan, Hongkong itd.; iPhone Duo A3447 - Stany Zjednoczone i Portoryko;

- Stany Zjednoczone i Portoryko; iPhone Duo A3719 - Kanada, Meksyk, Japonia, Guam, Wyspy Dziewicze USA oraz kraje Bliskiego Wschodu, w tym np. Arabia Saudyjska, Katar i Kuwejt;

- Kanada, Meksyk, Japonia, Guam, Wyspy Dziewicze USA oraz kraje Bliskiego Wschodu, w tym np. Arabia Saudyjska, Katar i Kuwejt; iPhone Duo A3721 - Chiny kontynentalne.

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Różnice między modelami dotyczą głównie pasm częstotliwości, jakich mogą używać modemy LTE i 5G. W przypadku wariantu A3447 mamy dostęp do nieobsługiwanych w żadnym innym modelu pasm do obsługi 5G mmWave w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy A3719 jako jedyny obsługuje dodatkowe pasma LTE z myślą o Japonii. A3721 z Chin, jeśli chodzi o pasma, jest uboższy i nie ma też np. łączności satelitarnej, a dostępny u nas A3720… niczym się pod tym względem nie wyróżnia.

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Jako ciekawostkę można przy tym dodać, że model A3721 jako jedyny obsługuje w pełni chińskich operatorów telefonii komórkowej, podczas gdy A3719 nie pozwala wyciszyć w pełni dźwięku… migawki aparatu - ale tylko w Japonii ze względu na lokalne przepisy. Pomijając jednak takie aspekty czysto użytkowe, wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o konstrukcję, w tym wyświetlacze i zawiasy w iPhonie Duo, to na całym świecie, niezależnie od wersji, są one identyczne.

Które wersje iPhone’a Duo pękają?

Postów pokazujących pękające albo już pęknięte iPhone’y Duo pojawia się coraz więcej, a ja postanowiłem sprawdzić, z jakich regionów pochodzą zgłoszenia użytkowników. Okazuje się, że sporo z nich wysyłają osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie oraz w Chinach. Oznacza to, że problematyczne mogą być sprzedawane na tych rynkach modele, czyli odpowiednio A3447, A3719 i A3721. A co z Europą oraz Polską i modelem na nasz rynek, czyli A3720?

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Z doniesieniami o pękniętym iPhonie Duo w naszym kraju jeszcze się nie spotkałem, ale widziałem, iż o tym problemie informowały już osoby z Australii oraz z Wielkiej Brytanii, czyli krajów, gdzie sprzedawana jest ta sama wersja telefonu, co u nas. Wniosek jest więc taki, iż problem nie jest zależny od regionu - jeśli faktycznie istnieje, bo pamiętajmy, że manipulacji, w tym z użyciem AI, nie sposób na tym etapie nadal w pełni wykluczyć.

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Nie sposób wykluczyć też hipotezy, iż mamy do czynienia z problemem dotyczącym jednej konkretnej partii produkcyjnej. Na miejscu Apple’a trzymałbym kciuki, aby właśnie tak było i Crackgate, o ile nie okaże się z czasem jedynie internetową burzą w szklance mediów społecznościowych, dotyczył identyfikowalnej partii produktów, a nie wszystkich egzemplarzy iPhone’a Duo. W przeciwnym wypadku będziemy mieć do czynienia z naprawdę ogromną wtopą.

Czekamy teraz na oficjalny komentarz firmy i jej nowego szefa. Panie Johnie Ternusie, internet patrzy!

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Grafika główna edytowana z użyciem AI.

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