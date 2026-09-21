Dostaniesz darmowego Wiedźmina 3 na komputer. Cudowny ruch CD Projekt RED

Polacy odpowiedzialni za trzecią część gry z Geraltem z Rivii mają dobrą wiadomość - jako jedni z pierwszych większych producentów wykorzystają program Xbox Play Anywhere. Jak to działa i co to oznacza dla graczy?

Masz Wiedźmina 3 na Xboxa i gra trafia za darmo na komputer

Xbox Play Anywhere to rozwiązanie, które umożliwia uruchamianie gier na każdej platformie Microsoftu - zarówno na konsoli Xbox, jak i klasycznym PC. Działa to w ramach jednego konta i ekosystemu, tak aby nie musieć dokupować drugiej wersji.

Oprócz tego producent wdrożył program Xbox Disc to Digital - czyli możliwość zamiany fizycznego wariantu gry na cyfrową wersję. Całość działa, przypisując cyfrową licencję do konta na podstawie fizycznej płyty z konsoli. Microsoft opracował narzędzie po to, aby gracze mieli łatwiej oraz żeby walczyć z trendem zabijania fizycznych gier.

Oczywiście producent danej gry musi wspierać to narzędzie. CD Projekt RED to jedno z pierwszych studiów, które wykorzystają je na dużą skalę. Wszystko dlatego, że już w następnym tygodniu - 29 września 2026 r. - zostanie wydana odświeżona wersja Wiedźmina 3: Dziki Gon z ulepszoną grafiką i mechanikami. Tego samego dnia wersja na konsole Xbox zostanie dostosowana do programu Xbox Play Anywhere.

Dzięki temu użytkownicy, którzy dotychczas mieli Wiedźmina 3 na Xboxa, będą mogli uruchomić grę na komputerach osobistych. Gra będzie dostępna za pośrednictwem sklepu Microsoft Store po zalogowaniu się na to samo konto, z którego korzystali na Xboxie. Najlepsze jest to, że to ulepszenie jest całkowicie darmowe. Nie trzeba będzie już płacić za drugą wersję gry, tylko będzie można zagrać na komputerze, laptopie lub konsoli z Windowsem w ulepszoną wersję Wiedźmina 3.

Gra ma również obsługiwać funkcję Xbox Disc to Digital. Czyli nawet jeśli mamy fizyczną wersję Wiedźmina 3 na Xboxa, będziemy mogli zamienić ją na cyfrową. Gdy to zrobimy, skorzystamy z opcji Xbox Play Anywhere.

Uwielbiam CD Projekt RED za to, że tak rozpieszcza graczy

CD Projekt RED znowu stanęło na wysokości zadania, oferując graczom, którzy już wcześniej kupili grę, jeszcze więcej bez dodatkowych opłat. Podobne ulepszenie zostało przyznane posiadaczom Wiedźmina 3 w wersji bazowej bez dodatków. Polacy postanowili, że w związku z odświeżonym wariantem gry, który zostanie udostępniony już 29 września, wszyscy dostaną za darmo duże dodatki: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino.

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