Co z kolekcją płyt z grami do Xboxa? Microsoft oficjalnie o przyszłości

Xbox: pozwoli zamienić fizyczne płyty w cyfrowe kopie. Dzięki temu wszystkie zakupione gry na płytach będą działać na konsolach przyszłości, w tym tych pozbawionych napędu optycznego. Będzie można też je pożyczać i sprzedawać, dokładnie tak, jak od zarania historii konsol.

To niestety jeszcze nie oznacza odwrotu od planów polegania wyłącznie na cyfrowej dystrybucji - ale przynajmniej, szczęście w nieszczęściu, Xbox nie pozostawi swoich najbardziej oddanych fanów na lodzie, którzy przez wiele długich lat kolekcjonowali fizyczne wydania gier na Xboxa. I którzy mieli nadzieję, że ich ukochane gry będą nadal grywalne na konsolach przyszłości. To również sygnał, że przynajmniej dotychczas wydane gry nadal będą mogły funkcjonować na rynkach wtórnego obrotu.

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Od 31 sierpnia członkowie Niejawnego programu testów konsoli Xbox (to dość myląca nazwa dla programu dla ochotników, którzy są skłonni wgrywać na swoje konsole testowe wersje oprogramowania operacyjnego - każdy może dołączyć do programu) mogą testować nową funkcję „disc-to-digital”. Jej zasada jest banalnie prosta: wkładasz płytę z gry na Xbox One lub Xbox Series X, uruchamiasz ją, a system przypisuje ci cyfrową licencję.

Od tego momentu możesz korzystać z dobrodziejstw wersji cyfrowej - Play Anywhere, Cloud Gaming - a fizyczny krążek nadal działa jak wcześniej. To oznacza, że w ten sposób można też zagrać w zakupioną na Xboxa grę również na PC lub handheldzie, jeżeli gra doczekała się takowego wydania - bez dodatkowych opłat.

Microsoft podkreśla, że na starcie wspierane są tysiące tytułów, a kolejne będą dodawane z czasem. Nie wszystkie gry są dostępne od razu, ale firma wyraźnie sygnalizuje, że to dopiero początek większego projektu związanego z zachowaniem dostępu do gier na lata.

Cyfrowa licencja jest powiązana z fizycznym egzemplarzem i może być cofnięta - jeśli ktoś inny spróbuje przypisać tę samą płytę do swojego konta. To logiczne, ale pokazuje, że nie jest to pełna cyfrowa kopia w sensie absolutnej niezależności od nośnika. Oznacza to, że jak pożyczysz grę komuś innemu lub ją sprzedasz, a ta osoba przypisze ową grę do swojego konta - ta zniknie z twojego. Logiczne.

Gry na płytach z pierwszego Xboxa i Xboxa 360 nie będą obsługiwane. Z tego samego powodu czegoś podobnego nie może wprowadzić PlayStation

Cały zabieg jest możliwy z uwagi na kontrowersyjny rozdział z przeszłości Xboxa. Generacja konsol Xbox One miała być ściśle powiązana z chmurą i usługami DRM ograniczającymi wolny obrót gier. Microsoft się z tego pomysłu szczęśliwie wycofał - ale proces technologiczny dla płyt Blu-ray nie został zmieniony. To oznacza, że każda płyta z grą na Xbox One i Xbox Series ma swój unikalny identyfikator. To z kolei oznacza, że Microsoft może zapobiec przypisaniu jednej płyty do wielu różnych Kont Microsoft, bez czego cała inicjatywa byłaby niemożliwa.

Z tego powodu ów program nie obejmuje gier na konsole starsze niż Xbox One, tj. na Xbox 360 i Xboxa pierwszej generacji - te konsole nigdy nie miały mieć żadnego „chmurowego DRM”, w związku z czym płyty DVD z grami nie mają rzeczonego identyfikatora. Podobnież nie mają go płyty z grami na PlayStation 4 i PlayStation 5, uniemożliwiając skorzystanie z licencji na płycie osobie z konsolą bez napędu optycznego.

Inicjatywa Microsoftu z pewnością jest bardzo mile widziana i świadczy o szacunku do graczy. Sam Xbox zresztą dość modelowo prowadzi swój cyfrowy ekosystem, oferując szeroki program zgodności wstecznej (Xbox Backwards Compatibility) a także pojedyncze licencje na wiele urządzeń (Xbox Play Anywhere).

Tym niemniej wszystko wskazuje na to, że Xbox Helix, podobnie jak PlayStation 6, nie będzie wyposażony w napęd optyczny. Rosnąca liczba mających dobre źródła w Xboksie dziennikarzy zaczyna też powątpiewać w pierwotny plan Microsoftu na tę konsolę (wpuszczenie na platformę innych niż Xbox Store sklepów z cyfrowymi licencjami gier, w tym Steama i EGS). Xbox, podobnie jak PlayStation, ma ograniczyć wolność dysponowania nowymi grami. Co najwyżej nie zabierze jej względem tych istniejących.

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