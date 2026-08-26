Wyciek GTA 6 pokazuje sam początek gry. No i gorszą grafikę niż na zwiastunie

Dotychczasowe nagrania skupiały się na elementach rozgrywki z perspektywy jednego z dwóch głównych bohaterów: Jasona Duvala. GTA 6 po raz pierwszy wprowadza jednak żeńską protagonistkę, a relacja obojga bohaterów ma być zainspirowana historią Bonnie i Clyde'a. W nowym przecieku widzimy część fabuły, w której Lucia przebywa jeszcze w więzieniu.

Nowy przeciek GTA 6 ukazuje prolog z udziałem Lucii

O ile poprzednie materiały dostarczone przez grupę hakerską Cyberleek nie ujawniały zbyt wielu szczegółów dotyczących wątku fabularnego, o tyle nowy materiał skupia się na prologu i życiu Lucii. Tak naprawdę już w pierwszym zwiastunie dowiedzieliśmy się, że bohaterka odsiadywała wyrok i przebywała w więzieniu.

W nowym, kilkuminutowym materiale widzimy wydarzenia sprzed dziewięciu miesięcy, kiedy przebywała jeszcze na wolności i spędzała czas w restauracji. Następnie scena przenosi się do żeńskiego więzienia, a krótki wycinek ukazuje życie głównej bohaterki za kratkami.

Gra nakazuje również podążać za strażnikiem, aby dostać się do gabinetu doradcy (counselor's office). W tym miejscu jednak nagranie się urywa. Najprawdopodobniej są to wydarzenia sprzed sceny z drugiego zwiastuna, w której Jason odbiera Lucię z więzienia. Zauważono również, że scena z prologu zawiera wycinek z pierwszego trailera. Różnica w grafice jest... ogromna i nieco rozczarowująca. Oczekujemy jednak, że w wyciekłym builldzie gry brakuje ulepszaczy ekranu takich jak ray tracing.

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Użytkownicy Reddita postanowili przeanalizować detale zachowania Lucii i tworzą już własne teorie na temat jej przeszłości. Wciąż nie jest jasne, dlaczego główna bohaterka trafiła do więzienia. W wątku informującym o nowym wycieku z prologiem można jednak znaleźć kilka sensownych hipotez.

Hakerzy mają nową wersję gry, ale ta nie jest jeszcze gotowa

Pozostawiając treść wycieku na drugim planie, warto skupić się na innej kwestii. Grupa hakerska Cyberleek podkreśla, że ma dostęp do świeżej wersji gry, choć ta nie jest jeszcze ukończona. Trudno powiedzieć, co to dokładnie oznacza. Z poprzednich doniesień wiemy, że materiały powstają na bazie wersji PC, mimo że na początku (19 listopada) GTA 6 zadebiutuje tylko na konsolach PS5 oraz Xbox Series X | S.

Czy hakerzy sugerują, że niebawem otrzymamy też GTA 6 na PC?

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