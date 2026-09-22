Szczecin będzie 3 godziny od Warszawy. Oto plany potężnego przyspieszenia na torach

Pociąg rusza ze Szczecina, zatrzymuje się po drodze m.in. w Gorzowie i Poznaniu, a po około 3 godz. wjeżdża do Warszawy. Dziś brzmi to jak bardzo ambitny, ale mało prawdopodobny rozkład, bo obecnie najszybsze połączenia między stolicą Pomorza Zachodniego a Warszawą potrzebują około 4 godz. 15 min. Zintegrowana Sieć Kolejowa zakłada jednak budowę zupełnie nowej trasy Kolei Dużych Prędkości ze Szczecina przez Gorzów Wielkopolski do Poznania. Dalej pociągi wjadą na linię Y prowadzącą przez Łódź do Warszawy. Nowy odcinek ma być projektowany dla prędkości sięgającej 350 km/h.

Ze Szczecina do Poznania w 65 minut

Jak czytamy na łamach portalu Rynek Kolejowy, największa zmiana ma nastąpić między Szczecinem i Poznaniem. Dziś podróż najszybszym pociągiem trwa około 1 godz. 45 min. Po wybudowaniu KDP ma zająć mniej więcej 65 min. Jeszcze mocniej zmieni się sytuacja Gorzowa Wielkopolskiego. Nowa linia ma połączyć go bezpośrednio ze Szczecinem, co obecnie jest jedną z największych luk w sieci kolejowej zachodniej Polski. Według założeń przejazd między miastami zajmie około 30 min.

Od Gorzowa trasa ma prowadzić przez Barlinek i Pyrzyce. Oba miasta zostaną dzięki temu włączone do szybkiej sieci kolejowej, a Pyrzyce po latach ponownie dostaną dostęp do kolei pasażerskiej. Planowany przebieg omija natomiast Myślibórz. Autorzy ZSK tłumaczą, że na zachód od Barlinka znajduje się rozległy obszar Natura 2000, dlatego obecny wariant uznano wstępnie za łatwiejszy pod względem środowiskowym. Ostateczny przebieg ma zostać dopiero sprawdzony podczas studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Wygięcie tego korytarza w stronę Barlinka nie jest przypadkowe na tym etapie prac – na zachód od tego miasta mamy szeroki obszar Natury 2000, stąd też trasowanie przez Barlinek jest wstępnie mniej inwazyjne z punktu widzenia kwestii środowiskowych. Sprawdziliśmy to już wstępnie na etapie tworzenia scenariuszy ZSK. Oczywiście będziemy jeszcze sprawdzali na etapie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego inne możliwości trasowania linii kolejowej, jednak nie nastawiałbym się, na to, że uda nam się poprowadzić tę linię przez Myślibórz, choć w 100% będziemy to wiedzieć po etapie studium – mówi redkacji portalu Rynek Kolejowy Michał Pyzik, współautor koncepcji ZSK.

350 km/h nie przez całą drogę

Warto jednak pamiętać, że 350 km/h to prędkość, dla której ma być projektowana infrastruktura, a nie średnia prędkość całej podróży ze Szczecina do Warszawy. Po dojeździe do Poznania pociąg wykorzysta linię Y. Jak już wcześniej pisaliśmy, ten kolejowy kręgosłup ma połączyć Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Sama infrastruktura linii Y również ma pozwalać na jazdę do 350 km/h, choć zakładana prędkość eksploatacyjna części pociągów ma wynosić około 300-320 km/h.

To właśnie połączenie obu nowych tras pozwoli zejść do około 3 godz. między Szczecinem a Warszawą. Do Łodzi podróż ma zajmować około 2 godz., a do planowanego nowego lotniska około 2 godz. 40 min. Nie bez powodu Polska przygotowuje się również do zakupu składów zdolnych wykorzystać taką infrastrukturę. Planowane są pociągi rozwijające co najmniej 320 km/h, które mają obsługiwać przede wszystkim właśnie sieć KDP.

Wizja 3 godz. ze Szczecina do Warszawy nie dotyczy jednak najbliższych kilku lat. Najpierw musi powstać linia Y. Odcinek Warszawa - nowe lotnisko - Łódź ma być gotowy w 2032 r., natomiast przedłużenia do Poznania i Wrocławia planowane są do 2035 r. Dopiero później ma przyjść czas na nową trasę w kierunku Szczecina. Piotr Rachwalski z Portu Polska wskazuje wprost, że jej budowa przypada na okres po 2035 r.

Zintegrowana Sieć Kolejowa jest dziś długoterminowym planem rozwoju polskiej kolei, a nie zestawem inwestycji z gotowymi pozwoleniami, pieniędzmi i terminami rozpoczęcia robót. Sam program zakłada około 4700 km nowych linii, więc poszczególne projekty trzeba jeszcze ustawić w kolejności realizacji. Szczecin może więc rzeczywiście znaleźć się 3 godziny koleją od Warszawy. Zanim jednak na tablicy odjazdów zobaczymy taki czas, minie co najmniej kilkanaście lat.

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Jeżeli plan zostanie zrealizowany, zmiana będzie jednak ogromna. Dziś 4 godz. 15 min ze Szczecina do Warszawy jest dobrym wynikiem. W przyszłości w tym samym czasie będzie można niemal dojechać ze Szczecina do stolicy i wrócić kawałek z powrotem.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Marcin Kadziolka, Shutterstock.com / AI

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