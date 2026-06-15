Pokazali plan dla polskiej kolei. "Pierwszy w historii Polski"

- W latach 90. ówczesny rząd przyjął drogowe rozporządzenie dotyczące budowy dróg wysokoprzepustowych. Przez ponad 30 lat ten plan był realizowany i okazał się odporny na zmiany polityczne. W efekcie budowa układu autostrad i tras ekspresowych przez GDDKIA jest zaawansowana na tyle, że Polska posiada jedną z najlepszych sieci drogowych w Europie. Teraz czas na ZSK, czyli analogiczny plan dla kolei - przekonuje Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak wyjaśniono, Zintegrowana Sieć Kolejowa to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy plan budowy i modernizacji linii kolejowych. Lasek zapewnił, że przy projekcie skupiono się na realnych potrzebach pasażerów, prognozach ruchu i analizach planistycznych. Przygotowanie Zintegrowanej Sieci Kolejowej było poprzedzone "szerokimi konsultacjami w regionach".

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Harmonogram zakłada, że pierwsze 1000 km nowych linii z planowanych 4700 km zostaną uruchomione do 2035 r. Będą to linie "Y" (Warszawa – nowe lotnisko – Łódź – Poznań / Wrocław; inwestycja Port Polska), Rail Baltica (Ełk – Trakiszki; PKP PLK), Podłęże – Piekiełko (PKP PLK) i Katowice – Ostrawa (Port Polska i PKP PLK).

Z łącznej puli 4700 km nowych linii ok. 2700 km stanowić będą trasy w standardzie Kolei Dużych Prędkości (KDP), w tym 480 km linii "Y", 80 km nowego odcinka Rail Baltica, ok. 50 km trasy Katowice – Ostrawa i 2100 km w ramach ZSK, w tym. np. przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej do Trójmiasta, czyli CMK-Północ.

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Rozwój linii kolejowych przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów podróżujących pociągami

Plan zakłada, że w całym 2050 r. koleją poruszać będzie się łącznie 720 mln pasażerów. Dla porównania, w 2025 r. było to 439 mln podróżnych. Celuje się więc w 64 proc. wzrost.

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– ZSK wpisuje się w realizację trzech zapowiedzianych i konsekwentnie realizowanych celów strategicznych polityki transportowej Polski. Pierwszym jest "Polska 100 minut", czyli zmniejszenie czasu podróży między największymi miastami do 1 godz. 40 min. Drugi to "Polska 3 godzin", czyli zmniejszenie czasu podróży przez cały kraj, np. na osi wschód-zachód lub północ-południe do ok. 3 godzin.

W 100 minut dotrze się do stolicy z Wrocławia, Poznania, Gdańska czy Bydgoszczy

Mniej niż trzy godziny - a dokładnie 2 godz. 55 min - jechać będzie pociąg ze Szczecina do Gdańska czy z Krakowa do Olsztyna. 3 godziny wystarczą, aby z Krakowa dojechać do Gdańska, Warszawy do Szczecina czy z Lublina do Wrocławia. Dziś pociąg Pendolino z Krakowa do Gdańska jedzie 5 godzin i 16 minut.

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Port Polska wyjaśnia, że powstanie ZSK sprawi, że 27 małych i średnich miast uzyska dostęp do kolei. ZSK uwzględnia też sieć ponad 120 węzłów przesiadkowych. Cel jest taki, aby każdy powiat w Polsce miał dostęp do dalekobieżnych połączeń kolejowych – "w sposób bezpośredni lub pośredni (dzięki pociągom regionalnym i skoordynowanym połączeniom autobusowym)".

- Co bardzo ważne, nowe linie kolejowe wzmocnią odporność państwa. Magistrale tworzące układ ZSK zaplanowano jako infrastrukturę podwójnego zastosowania (dual use), która jest kluczowa dla mobilności wojskowej. Cel ten przyświeca nam w każdym momencie planowania i jest absolutnie kluczowy w niespokojnych czasach, w których żyjemy - dodał Maciej Lasek.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.