Tak wyglądają powerbanki do iPhone Duo. Jest różnica

Pierwszy składany smartfon od Apple’a nazywany iPhone Duo trafi do pierwszych klientów już w październiku. Na wydatku od 9999 zł w górę jednak się nie skończy! Tak jak w przypadku iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max można korzystać z akcesoriów takich jak etui oraz magnetycznych powerbanków i portfeli od poprzednich modeli, tak tutaj trzeba będzie wysupłać dodatkową kasę na gadżety.

Wynika to z faktu, iż iPhone Duo ma inną konstrukcję niż wszystkie pozostałe telefony Apple’a. Urządzenie składane jest na pół niczym paszport i ma zbliżone do niego gabaryty, a oba wyświetlacze mają proporcje 1,4:1 zamiast ultrapanoramicznych 19,5:9 z innych iPhone’ów. Wymagało to stworzenia nowych etui, a do tego na pleckach zostaje naprawdę mało miejsca na akcesoria MagSafe.

Jak wygląda bezprzewodowy powerbank do iPhone’a Duo?

Do premiery najciekawszego telefonu Apple’a od lat zostało jeszcze nieco czasu, ale w sieci można już znaleźć powerbanki opisywane jako pasujące do iPhone’a Duo. Są naprawdę malutkie, aby dało radę się je zamocować do plecków tego urządzenia zaraz pod obiektywami. Oto przykładowe modele.

Ciekawym powerbankiem do iPhone’a Duo jest Baseus PicoGo Air AM72 o pojemności 5000 mAh. Obsługuje standard Qi2 zapewniający ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W. Do tego dochodzi opcja ładowania z mocą 25 W przy połączeniu przewodowym. Obudowa o grubości 7,9 mm zaprojektowana została przy tym tak, aby nie przylegać do plecków telefonu całą swoją powierzchnią, co ma zapewnić lepsze chłodzenie, a moduł NFC pozwala sprawdzić stan ogniwa w apce.

Oprócz tego zaprezentowano już model BMX SolidSafe Duo z ogniwem półstałym o pojemności 5000 mAh. Co ciekawe, z jego obudową zintegrowano obracającą się o 360 stopni nóżkę, co pozwala postawić iPhone’a Duo na stole. Nie zabrakło tutaj również ekranu pokazującego stan naładowania oraz parametry ładowania. Niestety ten model nie obsługuje technologii Qi 2.2, więc ładowanie bezprzewodowe odbywa się z mocą 15 W (a przewodowo z mocą 20 W).

Innym podejściem w kwestii projektowania powerbanka do iPhone’a Duo wykazali się inżynierowie z PETL. W ofercie marki są okrągłe powerbanki o gabarytach, które powinny do nowego telefonu Apple’a pasować. Dotyczy to zarówno klasycznego PETL (70 mm średnicy, 14 mm grubości, pojemność 3000 mAh), jak i PETL 2 Plus (72,5 mm średnicy, 16,2 mm grubości, pojemność 5000 mAh). Z zamówieniem warto jednak poczekać, aż firma dostanie telefon w swoje ręce i to sprawdzi.

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