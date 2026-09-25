iPhone Duo ulepszy telefony z Androidem. Aplikacje zaczną wyglądać normalnie

Składane smartfony są z nami od lat. Samsung już siedem lat temu wypuścił swojego pierwszego pełnoprawnego Folda, a niedługo później konkurencja z Androidem poszła w jego ślady i również zaczęła tworzyć własne rozwiązania. Praktycznie każdy duży producent w ostatnich latach wydał składany model. Mimo to użytkownicy i twórcy oprogramowania nie patrzyli na składaki jak na poważny sprzęt dla mas. Teraz może się to zmienić.

Debiut iPhone'a Duo ulepszy składane smartfony z Androidem

Prawda jest taka, że składaki typu Fold (rozkładane jak książka) pozostawały niszą głównie ze względu na wysokie ceny. Kwoty rzędu 7, 8 czy 9 tysięcy złotych za telefon to dla przeciętnego użytkownika bariera nie do przejścia.

W efekcie producenci aplikacji również nie stawiają aż tak mocno na składane formaty. Wiele aplikacji, szczególnie tych mniej popularnych, nie jest dostosowanych do większych wyświetlaczy, kwadratowych proporcji ekranu czy funkcji przechodzenia z dużego na mały ekran i odwrotnie.

Jednak, jak twierdzi prezes ekosystemu Androida Sameer Samat, twórcy oprogramowania coraz częściej dostrzegają większą wartość w składanych urządzeniach ze względu na wzrost popularności tego typu modeli. Pracownik Google’a sam podkreślił, że wiele aplikacji albo w ogóle nie wprowadziło zmian pod kątem dostosowania się do składanych modeli, albo dopiero obecnie pracuje nad tym lub prowadzi rozmowy z Google'em.

W miarę jak ten format staje się coraz bardziej popularny, deweloperzy zdają sobie sprawę, że inwestowanie w niego przynosi coraz większe korzyści. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było uproszczenie narzędzi i ułatwienie im inwestowania. Oczywiście są aplikacje, które jeszcze nie przeszły na tę technologię. Albo nad nią pracują, albo prowadzimy z nimi rozmowy - Sameer Samat.

Oczywiście nie jest to powiedziane wprost, ale ma to bezpośredni związek z premierą iPhone’a Duo. Apple jest znany z tego, że jego produkty tworzą efekt wow i mimo że nie są pierwsze na rynku, to właśnie one ukierunkowują rozwój technologii użytkowej. Na wzór Apple’a inni producenci z Androidem dostosowują się do trendów.

Jeśli twórcy aplikacji będą dostosowywali swoje programy z myślą o iPhonie Duo, jest szansa, że będzie to również dotyczyć składanych smartfonów z systemem Android. Twórcy aplikacji dostają od Google’a zaawansowane narzędzia pozwalające na dostosowanie się do składaków. Teraz pozostaje tylko czekać na ruch ze strony programistów.

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