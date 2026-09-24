Xiaomi 18 Pro (Max) ma dwa ekrany. I coś jeszcze
Najnowsze modele Xiaomi 18 Pro (Max) to smartfony dla tych, którzy chcą najlepszego telefonu, ale niekoniecznie chcą wybierać iPhone’a. Telefony wzorowane na Apple’u mają dwa wyróżniki: dodatkowy wyświetlacz oraz funkcję prywatności.
Xiaomi jest pierwszym producentem, który wykorzysta procesory Snapdragon 8 Elite Gen 6 we własnych smartfonach. Oba urządzenia jeszcze w tym roku trafią do Europy i Polski. Będą to najciekawsze propozycje w świecie Androida - przynajmniej na początku.
Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max to smartfony z dwoma ekranami i prywatnym wyświetlaczem
W najnowszych Xiaomi 18 Pro (Max) producent postawił na najnowsze czipy Qualcomma. Są to obecnie najpotężniejsze smartfony z Androidem na rynku. Jednak to nie tak, że oba modele zostały wyposażone w ten sam czip. W zależności od wersji jest to:
- Xiaomi 18 Pro - Snapdragon 8 Elite Gen 6;
- Xiaomi 18 Pro Max - Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 o lepszym GPU, NPU oraz dodatkowych funkcjach.
Oba telefony zostały jednak wyposażone w dwa wyświetlacze: główny oraz dodatkowy na tylnym panelu, wpasowany w wyspę aparatów. W zależności od wersji ekrany mają rozmiar:
- Xiaomi 18 Pro: główny 6,4 cala, dodatkowy 2,7 cala;
- Xiaomi 18 Pro Max: główny 6,9 cala, dodatkowy 2,9 cala.
Dodatkowy wyświetlacz umożliwia wyświetlanie widżetów, tworzenie własnych tapet AI oraz korzystanie z asystenta sztucznej inteligencji. Oprócz tego jest to świetny sposób na uzyskanie podglądu zdjęć wykonywanych głównymi aparatami z tyłu.
Drugim niezwykle ciekawym rozwiązaniem są tu ekrany główne. Oczywiście to najlepsze panele AMOLED LTPO o odświeżaniu 1-120 Hz, rozdzielczości 2K, jasności do 4000 nitów z ochroną w postaci wytrzymałego szkła Xiaomi Dragon Crystal Glass 3. Oba Xiaomi 18 Pro (Max) zostały jednak wyposażone w technologię prywatności, która uniemożliwia podglądanie zawartości osobom patrzącym na ekran z boku lub zza pleców.
Działa to na podobnej zasadzie jak funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra, jednak ta technologia jest nieco bardziej zaawansowana. Ukrywa lub aktywuje bowiem powiadomienia w zależności od naszej lokalizacji i blokuje też okna pływające czy aplikacje w dzielonym widoku. Wykorzystuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.
Oba telefony oferują identyczny zestaw aparatów:
- główny z matrycą Light Hunter 960 o rozdzielczości 200 Mpix i rozmiarze 1/1,28 cala;
- teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix 1/1,56 cala z 3,2-krotnym zbliżeniem optycznym;
- aparat ultraszeroki 50 Mpix o polu widzenia 102 stopni.
Xiaomi 18 Pro (Max) różnią się od siebie zastosowanymi bateriami. W większym modelu jest oczywiście pojemniejszy akumulator:
- Xiaomi 18 Pro - 7000 mAh,
- Xiaomi 18 Pro Max - 8500 mAh.
W obu modelach zastosowano baterie węglowo-krzemowe oraz szybkie ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 50 W. Telefony mogą pochwalić się systemem HyperOS 4 oraz wodoszczelnością IP69.
Urządzenia trafią do Europy
Xiaomi potwierdziło, że oba modele z serii 18 Pro (Max) jeszcze w tym roku trafią na globalny rynek. Oznacza to, że telefony będą dostępne w Europie oraz prawdopodobnie w Polsce. Czekamy.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.