Xiaomi 18 Pro (Max) ma dwa ekrany. I coś jeszcze

Xiaomi jest pierwszym producentem, który wykorzysta procesory Snapdragon 8 Elite Gen 6 we własnych smartfonach. Oba urządzenia jeszcze w tym roku trafią do Europy i Polski. Będą to najciekawsze propozycje w świecie Androida - przynajmniej na początku.

Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max to smartfony z dwoma ekranami i prywatnym wyświetlaczem

W najnowszych Xiaomi 18 Pro (Max) producent postawił na najnowsze czipy Qualcomma. Są to obecnie najpotężniejsze smartfony z Androidem na rynku. Jednak to nie tak, że oba modele zostały wyposażone w ten sam czip. W zależności od wersji jest to:

Xiaomi 18 Pro - Snapdragon 8 Elite Gen 6;

Xiaomi 18 Pro Max - Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 o lepszym GPU, NPU oraz dodatkowych funkcjach.

Oba telefony zostały jednak wyposażone w dwa wyświetlacze: główny oraz dodatkowy na tylnym panelu, wpasowany w wyspę aparatów. W zależności od wersji ekrany mają rozmiar:

Xiaomi 18 Pro: główny 6,4 cala, dodatkowy 2,7 cala;

Xiaomi 18 Pro Max: główny 6,9 cala, dodatkowy 2,9 cala.

Dodatkowy wyświetlacz umożliwia wyświetlanie widżetów, tworzenie własnych tapet AI oraz korzystanie z asystenta sztucznej inteligencji. Oprócz tego jest to świetny sposób na uzyskanie podglądu zdjęć wykonywanych głównymi aparatami z tyłu.

Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max

Drugim niezwykle ciekawym rozwiązaniem są tu ekrany główne. Oczywiście to najlepsze panele AMOLED LTPO o odświeżaniu 1-120 Hz, rozdzielczości 2K, jasności do 4000 nitów z ochroną w postaci wytrzymałego szkła Xiaomi Dragon Crystal Glass 3. Oba Xiaomi 18 Pro (Max) zostały jednak wyposażone w technologię prywatności, która uniemożliwia podglądanie zawartości osobom patrzącym na ekran z boku lub zza pleców.

Działa to na podobnej zasadzie jak funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra, jednak ta technologia jest nieco bardziej zaawansowana. Ukrywa lub aktywuje bowiem powiadomienia w zależności od naszej lokalizacji i blokuje też okna pływające czy aplikacje w dzielonym widoku. Wykorzystuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.

Oba telefony oferują identyczny zestaw aparatów:

główny z matrycą Light Hunter 960 o rozdzielczości 200 Mpix i rozmiarze 1/1,28 cala;

teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix 1/1,56 cala z 3,2-krotnym zbliżeniem optycznym;

aparat ultraszeroki 50 Mpix o polu widzenia 102 stopni.

Xiaomi 18 Pro (Max) różnią się od siebie zastosowanymi bateriami. W większym modelu jest oczywiście pojemniejszy akumulator:

Xiaomi 18 Pro - 7000 mAh,

Xiaomi 18 Pro Max - 8500 mAh.

W obu modelach zastosowano baterie węglowo-krzemowe oraz szybkie ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 50 W. Telefony mogą pochwalić się systemem HyperOS 4 oraz wodoszczelnością IP69.

Urządzenia trafią do Europy

Xiaomi potwierdziło, że oba modele z serii 18 Pro (Max) jeszcze w tym roku trafią na globalny rynek. Oznacza to, że telefony będą dostępne w Europie oraz prawdopodobnie w Polsce. Czekamy.

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