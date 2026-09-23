Motorola rzuca rękawicę absolutnym liderom. Nowy telefon to potwór bez kompleksów

Motorola jest znana przede wszystkim z tańszych i średniopółkowych smartfonów. Producent jednak coraz chętniej wchodzi w wyższe segmenty. Wystarczy tylko spojrzeć na wydaną wcześniej w tym roku składaną Motorolę Razr Fold, czyli pierwszego składaka w kształcie książki. W podobnym czasie zaprezentowano też Motorolę Signature, czyli prawie najlepszy model. Teraz dostanie następcę.

Motorola Signature 27 zapowiada się na potwora

Po pozytywnym przyjęciu pierwszej propozycji z serii Motorola Signature popularny producent idzie za ciosem i ujawnia pierwsze informacje na temat nadchodzącej Motoroli Signature 27. Przede wszystkim pokazano wygląd telefonu. Trudno nie zauważyć nietypowej stylistyki tylnej wyspy na aparaty. Zamiast wystającego panelu jest to coś na wzór rampy.

Wybrzuszenie obejmuje aż cztery aparaty ustawione w kształcie litery L. Główny moduł ma bazować na czujniku Sony LYT-910 o rozdzielczości 50 Mpix z obsługą zaawansowanej optycznej stabilizacji obrazu. Oprócz tego znalazło się miejsce na teleobiektyw peryskopowy z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix. Pozostałe dwa moduły pozostają zagadką, choć jeden z nich to najprawdopodobniej aparat ultraszerokokątny.

Niewiadomą jest również piąte oczko po prawej stronie wysepki, wokół którego znalazł się pierścień doświetlający z diodą LED. Czy ten element ma inne zastosowanie, tego nie wiemy.

Dużym wyróżnikiem Motoroli Signature 27 jest zastosowany czip. Jest to jeden z pierwszych modeli na rynku z najnowszym Snapdragonem 8 Elite Extreme Gen 6. To obecnie najpotężniejszy czip do smartfonów z Androidem, który ma być jeszcze bardziej zaawansowany niż 8 Elite Gen 6. Dla porównania dodam, że pierwsza Motorola Signature została wyposażona w Snapdragona 8 Gen 5 (bez dopisku Elite).

Przód urządzenia również wygląda bardzo dobrze. Producent postawił na zakrzywiony na wszystkich czterech bokach wyświetlacz. Prezentuje się to nowocześnie.

W nadchodzącym sztandarowym modelu dużym atutem ma być system dźwiękowy, za który odpowiada firma Bang & Olufsen. Możemy oczekiwać, że głośniki zastosowane w tym modelu będą stać na wysokim poziomie. Trudno jednak powiedzieć, czy będzie to poziom Apple’a i iPhone’ów, które są znane z najlepszych głośników w smartfonach na rynku.

Motorola Signature 27 ma oferować aż siedem lat wsparcia aktualizacji systemu operacyjnego. Sprzęt będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i zielonej. Telefon trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Konkretna data premiery, cena i specyfikacja do tego czasu pozostaną jednak zagadką.

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