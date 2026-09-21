Zamawiasz rano, odbierasz wieczorem. Allegro odpala nowy filtr

Przypominasz sobie rano, że wieczorem czegoś potrzebujesz. Do sklepu nie chce się jechać, a zwykły kurier będzie w najlepszym razie jutro. Allegro chce sprawić, żeby przynajmniej część takich zakupów dało się zrobić bez wychodzenia z domu. Na platformie pojawił się filtr Dostawa dzisiaj. Po jego zaznaczeniu w wynikach zostają produkty, które można zamówić i odebrać jeszcze tego samego dnia w automacie Allegro One Box.

Allegro zamienia internetowy sklep w trochę bardziej lokalny

W wynikach wyszukiwania trzeba wejść w filtr Czas dostawy i zaznaczyć Dostawa dzisiaj. Allegro pokaże wtedy tylko te oferty, które spełniają warunki dostarczenia przesyłki jeszcze tego samego dnia. Nie chodzi jednak o paczkę jadącą ekspresowo przez pół Polski. Nowa wersja filtra działa lokalnie.

Jeżeli kupujący jest w Warszawie, zobaczy oferty sprzedawców z Warszawy. Towar nadany w Krakowie może tego samego dnia trafić do kupującego w Krakowie. Paczka nie jedzie więc przez centralną sortownię na drugi koniec kraju, tylko pozostaje w obrębie jednego miasta. To właśnie pozwala skrócić cały proces do kilku godzin. Jeżeli filtr się nie pojawia, nie oznacza to problemu z kontem czy aplikacją. Allegro po prostu nie ma w danym momencie ofert spełniających warunki dla lokalizacji kupującego.

Sama dostawa tego samego dnia nie jest jednak na Allegro czymś nowym. Platforma oferowała ją już wcześniej, również do automatów One Box. Allegro od dawna potrafi dostarczać wybrane zakupy do One Boxa jeszcze tego samego dnia. Teraz zmienia się przede wszystkim sposób docierania do takich ofert. Zamiast szukać oznaczenia przy kolejnych produktach, można od razu wyrzucić z wyników wszystko, co przyjedzie dopiero jutro albo później.

Godzina graniczna zależy od konkretnego sprzedawcy. Allegro wskazuje, że w przypadku wielu ofert zakupy trzeba zrobić przed południem. Sprzedawca musi zdążyć przygotować przesyłkę, a kurier odebrać ją podczas wcześniejszego podjazdu. W lokalnej usłudze Allegro One Kurier paczki przeznaczone do dostawy tego samego dnia są odbierane od sprzedawców wczesnym popołudniem. Następnie trafiają do wybranego One Boxa między 16:00 a 22:00. Można więc kupić potrzebny przedmiot podczas porannej kawy, a wieczorem wracając z pracy wyjąć go z automatu.

Nie każdy sprzedawca może włączyć tę opcję

Nie wystarczy jednak, że sklep obieca szybką wysyłkę. Sprzedawca musi znajdować się w zasięgu Allegro One Kuriera i korzystać z usługi Dostawa dzisiaj do One Box. Do tego przesyłki z taką opcją muszą być nadawane z jednego magazynu. Po stronie sprzedającego wygląda to tak: firma ustawia godzinę, do której przyjmuje zamówienia realizowane tego samego dnia, kurier odbiera przygotowane paczki, a Allegro może wyróżnić jej produkty w wynikach wyszukiwania.

Dla sprzedawców ma to być dodatkowy argument w walce o klienta. Oferty z dostawą jeszcze tego samego dnia mogą pojawiać się wyżej po zastosowaniu filtra i konkurować czymś innym niż wyłącznie ceną. Jeżeli dwa sklepy sprzedają ten sam kabel, ładowarkę czy toner, ale tylko jeden może dostarczyć go za kilka godzin, dla osoby potrzebującej produktu na już wybór robi się dość oczywisty.

To zaczyna konkurować ze zwykłym sklepem

Największą przewagą sklepu stacjonarnego nad internetowym przez lata było to, że produkt można mieć od razu. Nawet jeżeli w sieci był tańszy, trzeba było poczekać dzień lub dwa na kuriera. Dostawa tego samego dnia stopniowo zaciera tę różnicę.

Nie zastąpi sklepu stojącego 500 m od domu. Nadal trzeba poczekać kilka godzin, a wybór lokalnych ofert będzie mniejszy niż cały katalog Allegro. W sytuacji, gdy przedmiot potrzebny jest dopiero wieczorem, różnica zaczyna być jednak mniej zauważalna. Dotyczy to zwłaszcza drobnej elektroniki, akcesoriów komputerowych, produktów do domu czy rzeczy potrzebnych nagle. Zepsuty kabel, brak tuszu do drukarki albo prezent kupowany w ostatniej chwili nie muszą już oznaczać wycieczki po galeriach handlowych.

Nowy filtr jest też kolejnym elementem rozbudowy własnego systemu dostaw Allegro. W ostatnich miesiącach platforma mocno rozszerza Allegro Delivery. Do obsługi automatów One Box dołączył DHL, dzięki czemu ta sama sieć automatów może być zasilana przez różnych przewoźników. We wrześniu do tej układanki dołączyła również ORLEN Paczka. Allegro coraz wyraźniej chce więc kontrolować nie tylko moment kliknięcia Kup teraz, ale także to, co dzieje się z przesyłką później. W przypadku dostawy tego samego dnia nadal kluczowy jest Allegro One Kurier i lokalny obieg przesyłki.

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Co istotne dla wielu kupujących, Dostawa dzisiaj do Allegro One Box kwalifikuje się do Allegro Smart, więc po spełnieniu warunków programu kupujący nie dopłaca za samo ekspresowe tempo. Bez Smarta dostawa jest płatna. Według aktualnego cennika dla kupujących przesyłka Allegro One Box z dostawą tego samego dnia kosztuje 10,49 zł.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Allegro

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