Kurier DHL wkłada paczki do automatu Allegro. Tak wygląda normalność 

DHL będzie realizować dostawy również do automatów Allegro One Box w usłudze Allegro Delivery - poinformowała firma.

Nowy etap partnerstwa ma zwiększyć wygodę klientów, a jednocześnie uprościć logistykę sprzedawców. Przesyłki kierowane do Allegro One Box oraz paczki obsługiwane bezpośrednio przez DHL będą mogły być odbierane przez jednego kuriera DHL - poinformowano w komunikacie.

Jak zaznacza DHL, współpraca ma "charakter win-win" – korzystają nie tylko DHL i Allegro, ale też sami klienci, którzy mogą liczyć na krótszy czas dostawy oraz "pełną swobodę wyboru najbardziej dogodnej formy doręczenia".

- Chcemy, aby klienci Allegro zawsze mieli możliwość odebrać swoje zamówienie szybko, wygodnie i po drodze. Dlatego też konsekwentnie rozwijamy sieć Allegro One, będącą częścią Allegro Delivery, zapraszając do współpracy kolejnego partnera. DHL eCommerce podziela nasze podejście do budowania najlepszego doświadczenia klienta. Widzimy wiele zalet we współpracy w ramach otwartych systemów logistycznych, które łączą mocne strony różnych operatorów. Rozszerzenie współpracy z DHL eCommerce pozwala nam jeszcze lepiej wykorzystać potencjał sieci Allegro One, zwiększając wygodę klientów i rozwijając codzienną logistykę sprzedawców - podkreśla Artur Zbroja, Transportation Director w Allegro.

Za sprawą współpracy sprzedawcy nie muszą dostosowywać się do kilku harmonogramów odbioru przesyłek. Wszystkie paczki realizowane przez DHL w ramach usługi Allegro Delivery kierowane są do Allegro One Box. Również przesyłki realizowane w ramach współpracy bezpośredniej z DHL (w tym przesyłki międzynarodowe) zostaną odebrane przez jednego kuriera DHL.

Dostarczając przesyłki do Allegro One Box wykorzystujemy nasze doświadczenie operacyjne, aby jeszcze lepiej realizować dostawy i zapewniać klientom wygodny odbiór paczek jak najbliżej miejsc, w których bywają na co dzień – mówi Tadeusz Puchała, Wiceprezes ds. Sprzedaży w DHL eCommerce Polska.

Powoli więc zbliżamy się do koncepcji otwartej sieci automatów paczkowych

- W mojej ocenie istotne jest wdrożenie współdzielonych maszyn paczkowych, w których paczkę mógłby ulokować każdy kurier. Sieć otwarta dla wszystkich operatorów logistycznych zapobiegłaby powstawaniu kolejnych automatów paczkowych, które dosłownie zalewają miasta... W ślad za maszynami warto rozpocząć współdzielenie także miejskich hubów przeładunkowych. Takie rozwiązania wprowadzili już m.in. Austriacy i Niemcy – miejskie huby obsługują niezależne podmioty, dzięki czemu korzysta z nich kilka firm kurierskich - mówiła Anna Majowicz, dyrektor operacyjna PITD.

Wspólne punkty przeładunkowe są już testowane w Polsce, ale póki co tylko w przypadku rowerowych dostaw.

- To oczywiste, że klienci chcą odbierać swoje paczki z miejsca, które znajduje się pod ich domem czy biurem. Właśnie to jest największą rewolucją, którą wprowadza Allegro Delivery (...) Czy takie rozwiązanie nie jest spełnieniem marzeń wszystkich? Myślę tutaj o mieszkańcach, ruchach miejskich czy przedstawicielach samorządu. Każdy z nas chce mieszkać w ładnej okolicy, a jednocześnie bez żadnego wysiłku znaleźć w pobliżu miejsce, z którego odbierze swoje zakupy online - mówił Jakub Kłoczewiak, COO Allegro w rozmowie ze Spider's Web, gdy program startował.

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