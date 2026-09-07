Nowy asystent Allegro sam namierzy twoją paczkę. Koniec z wiszeniem na słuchawce

Allegro wraz z ElevenLabs ogłosiły współpracę, która ma "wznieść obsługę klienta na nowy poziom". Na pytania klientów na infoliniach Allegro Delivery odpowiadać będzie najpierw asystent głosowy.

Jak wyjaśnia Allegro, agent głosowy szybko udzieli odpowiedzi na proste i najczęściej zadawane pytania, skracając tym samym czas oczekiwania na rozwiązanie problemu. Wirtualny asystent przede wszystkim ma zajmować się zapytaniami dotyczącymi statusu dostawy czy odbioru paczki, pomagając wyjaśnić ewentualne trudności pojawiające się przy automatach paczkowych.

Allegro podkreśla, że technologia "zna swoje ograniczenia"

Agent głosowy jest od spraw najprostszych, podstawowych, które przytrafiają się klientom najczęściej. Bardziej skomplikowane kwestie przekazywane będą żywym konsultantom. Przy okazji asystent przygotuje ludzkiemu pracownikowi krótkie podsumowanie rozmowy wraz z numerem przesyłki, co także przełoży się na skrócenie czasu obsługi połączenia.

- Wierzymy, że sztuczna inteligencja powinna mieć jasny, praktyczny cel: ułatwiać codzienne życie naszym użytkownikom. Współpracując z ElevenLabs – globalnym pionierem o równie polskich korzeniach – spełniamy tę obietnicę, oferując wsparcie oparte na sztucznej inteligencji w najlepszym wydaniu i o jedynej w swoim rodzaju skali. Nasi klienci mogą liczyć na rozwiązanie, które jest precyzyjne, przyjazne i kompetentne. A także bardzo rozmowne - podkreśla Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Z kolei jak dodał Mati Staniszewski, prezes i współzałożyciel ElevenLabs, konsultanci głosowi zapewnią "przyjazne, spersonalizowane wsparcie o każdej porze".

- Klienci chcą, aby ich kwestie były rozwiązane szybko i sprawnie, bez konieczności przeklikiwania się przez stronę czy czekania na połączenie - podkreślił.

Kolejny asystent Allegro pomaga w zakupach

Wcześniej Allegro odpaliło pomocnika w zakupach na platformie. Jak wyjaśnialiśmy, narzędzie różni się od klasycznej wyszukiwarki, ponieważ nie wymaga wpisywania konkretnych fraz. Wystarczy zapytać asystenta, "jakie buty będą najlepsze w górach?", by sztuczna inteligencja przeanalizowała kontekst i wyświetliła produkty dopasowane do potrzeb użytkownika.

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