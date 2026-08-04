Dzięki Allegro tankuję 40 groszy taniej. Promocja spadła mi z nieba

Jeśli kupujecie na Allegro, korzystacie z pakietu Allegro Smart! i posiadacie samochód spalinowy, macie szczęście. Popularna platforma zakupowa udostępniła bowiem klientom nowy bonus w ramach programu Smart! Bonusy. Tym razem jest to kod zniżkowy na paliwo. Można oszczędzić nawet 40 gr na litrze!

Rabat -40 gr/l na tankowanie dla klientów Allegro Smart!

Odkąd rząd wygasił program CPN (Ceny Paliwa Niżej) z początkiem lipca, paliwo stało się naprawdę drogie. Zwykła benzyna 95 E10 kosztuje ok. 7,60 zł za litr, diesel to poziom ok. 8 zł, a 98-oktanowa benzyna to wydatek niemal 8,30 zł. To ponad 1,50 zł różnicy względem tego, co było jeszcze pod koniec czerwca.

Stacje paliw mają swoje promocje: np. na najpopularniejszym Orlenie znajdziemy -20 gr na litrze bez zakupów lub -35 gr z zakupami. Allegro jednak swoim klientom udostępniło lepszy bonus we współpracy z siecią stacji paliw MOL, w ramach którego można odebrać zniżkę -40 gr na litrze na paliwa EVO 95, EVO 98 Plus, EVO Diesel oraz EVO Diesel Plus. Oprócz tego rabat obejmuje -20 gr na litrze na LPG.

Rabat -40 gr/l w Allegro Smart! bonusy

Najlepsze jest to, że rabat nie wymaga kupowania czegokolwiek. I jest to największa zniżka, jaką można odebrać na litrze paliwa na stacjach benzynowych. Inne popularne stacje, takie jak BP, Shell, Circle K czy Moya, oferują maksymalnie 35 gr/l rabatu. Zakładając, że chcemy zatankować 50 litrów paliwa z rabatem, oszczędzimy 20 zł.

Kod rabatowy jest jednorazowy

Rabat można naliczyć na tankowanie do 100 litrów. Haczyk jest jednak taki, że w programie Smart! Bonusy kod rabatowy na stacje MOL jest jednorazowy – można go wykorzystać tylko na jedno tankowanie w okresie od 4 do 31 sierpnia 2026 r. Zniżka nie łączy się także z innymi promocjami (np. z rabatem w aplikacji MOL na poziomie -36 gr/l), nie łączy się też z płatnościami kartami flotowymi.

Rabat -40 gr/l z programu Allegro Smart! nie obowiązuje też na wszystkich stacjach paliw MOL w Polsce, np. oznaczonych jako MOL Partner. Lista stacji biorących udział w akcji jest dostępna na stronie MOL pod tym linkiem. I szczerze powiedziawszy, nie jest jakaś długa, bo obejmuje ok. 200 stacji. Koncern jednak w całym kraju ma ich ponad 450.

Aby skorzystać z promocji, należy odebrać kod w aplikacji lub na stronie Allegro, zatankować wybrane paliwo i przy kasie poinformować kasjera o chęci użycia kodu zniżkowego. Ten jest dostępny w formie kodu kreskowego, który trzeba tylko okazać.

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