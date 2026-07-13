Zaoszczędziłem 4600 zł na Allegro. Ty też możesz i to 20 zł taniej niż ja

Allegro Smart to najlepsze co wymyślono w zakresie opłaty za korzystanie z serwisu sprzedażowego. Posiadam go praktycznie od samego początku wprowadzenie taj usługi w Polsce i zgodnie ze statystykami pozwoliło mi zaoszczędzić 4679,27 zł, w tym 4524,37 zł na dostawach. To pieniądze, które realnie zostały w moim portfelu, które mogłem wydać na lepsze rzeczy niż opłata za przesyłkę.

Allegro Smart to wydatek, który zwraca się błyskawicznie. Obecnie na rok kosztuje 59,90 zł. W ramach tego otrzymujecie:

darmowe dostawy na terenie całej Polski od kwoty 49,90 zł od jednego sprzedawcy,

darmowe zwroty,

możliwość korzystania ze specjalnych ofert i bonusów,

możliwość zbierania monet, którymi można obniżyć cenę produktu,

dostęp do przedsprzedaży w serwisie eBilet,

priorytetowa obsługa w programie ochrony kupujących,

możliwość podzielenia zakupów na dwie raty 0 proc., o ile korzystamy z Allegro Pay

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Sami widzicie, że jest cudownie, a teraz może być jeszcze lepiej, bo Allegro daje zniżkę.

Allegro Smart na rok w niższej cenie. To się opłaca

Jeżeli nie macie aktywnej usługi Allegro Smart lub subskrypcja dobiega końca (14 dni do końca lub 14 dni po wygaśnięciu), to macie prawo skorzystać ze specjalnej promocji. W ramach niej jeden miesiąc dostępu do usługi kosztuje 14,99 zł (bez zmian), a rok 39,90 zł, czyli o 20 zł taniej.

Jednak niektórzy szczęśliwcy mają jeszcze lepszą ofertę - rok kosztuje 29,90 zł, ale mechanizm przyznawania takiej zniżki jest kompletnie losowy. Najlepiej jest się zalogować na Allegro i samemu sprawdzić.

Promocja trwa do 13.09.2026 r., więc jeżeli w tym okresie kończy ci się Allegro Smart, to warto obserwować stronę promocji.

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Jeżeli nie masz tej promocji na koncie, to musisz wejść w ustawienia konta, następnie usługi, personalizacja i tam zaznacz opcję profilowanie. Powinieneś chwilę później otrzymać wspomnianą ofertę. Jak się oburzasz, że właśnie sprzedajesz swoje dane za 20 zł, to mam dla ciebie smutną wiadomość - sprzedałeś je już dawno, setkom podmiotów i najczęściej nic z tego nie miałeś, więc 20 zł jest uczciwą ofertą.

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

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