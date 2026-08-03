Płatny ChatGPT za darmo. Sprawdź, czy się załapałeś

OpenAI uruchomiło nowy sposób na zachęcenie ludzi do skorzystania z lepszej wersji ChatGPT. Darmowy wariant jest mocno ograniczony pod kątem zużycia dziennego i tygodniowego, a częstsze oraz bardziej złożone konwersacje z narzędziem powodują szybkie wyczerpanie limitów. ChatGPT Plus znosi te ograniczenia – a niektórzy mogą zyskać do niego dostęp za darmo.

ChatGPT Plus za darmo na miesiąc

W serwisie z promocjami Pepper pojawiła się informacja, że OpenAI oferuje dostęp do abonamentu ChatGPT Plus za darmo dla wybranych użytkowników. Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim posiadać konto ChatGPT i korzystać z podstawowego, bezpłatnego planu.

Nie jest jednak jasne, jak wygląda proces przyznawania darmowego dostępu. Wiele osób, które mogą liczyć na promocję, to nowi użytkownicy, którzy wcześniej nie opłacali żadnego z dostępnych planów ChatGPT. Użytkownicy podkreślają, że w aplikacji na telefonie nie widzą tej promocji, ale na stronie internetowej w przeglądarce jest już ona aktywna.

Osobiście u siebie nie widzę promocji zakładającej możliwość odebrania abonamentu na miesiąc za darmo - plan ChatGPT Plus standardowo kosztuje u mnie 99,99 zł/mies. W komentarzach pod informacją o promocji znajduje się jednak sporo osób, którym udało się uzyskać miesięczny dostęp bezpłatnie. Polecam sprawdzić wszystkie swoje konta.

Niektórzy użytkownicy podkreślają, że promocja pojawia się po wykonaniu kilku czatów ze sztuczną inteligencją. Warto zatem pokombinować i posprawdzać różne opcje.

Wyższy plan ChatGPT gwarantuje dostęp do bardziej zaawansowanych modeli. Użytkownik może liczyć również na wyższe limity użytkowania, rozszerzoną pamięć między czatami oraz dostęp do Agenta Codex przydatnego, jeśli się programuje. To znacznie lepszy pakiet niż ChatGPT Go, w którym mamy dostęp do nieco lepszej pamięci i wyższych limitów wiadomości.

Do skorzystania z abonamentu za darmo trzeba będzie jednak podpiąć kartę płatniczą do konta ChatGPT, tak aby po bezpłatnym miesiącu subskrypcja mogła się odnowić – jest to po prostu okres próbny. Oczywiście przed obciążeniem karty można zrezygnować z abonamentu i nie ponieść żadnej dodatkowej opłaty.

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