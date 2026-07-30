Polacy rzucili się na Tibię. Też pobieram, jest świetna okazja

W serwisie z promocjami pojawiła się oferta na 7-dniowy dostęp do darmowego ulepszenia konta premium wraz ze zwiększonym mnożnikiem punktów doświadczenia. Wystarczy zalogować się do Tibii w ciągu kilku następnych dni - będzie można poczuć się jak za dawnych czasów.

Polacy rzucili się na Tibię, bo rozdają darmowe ulepszenie premium

O dużym zainteresowaniu tematem świadczy wysoka liczba plusików w serwisie Pepper, która zbliża się do 2500. Oferta jest prosta: można odebrać 7 dni PACC oraz mnożnik punktów doświadczenia, jeśli ponownie zalogujemy się na konto w Tibii. Na stronie internetowej niegdyś popularnej wśród Polaków gry MMO znajduje się prosta instrukcja, co trzeba zrobić.

W pierwszej kolejności trzeba będzie oczywiście pobrać program uruchamiający Tibię i zainstalować go. Następnie uruchamiamy grę, pobieramy najnowszą wersję klienta i logujemy się. Nie ma tu mowy o potrzebie tworzenia nowego konta, a sama oferta jest podpisana "Witaj ponownie, Tibijczyku" - promocja prawdopodobnie zadziała także na istniejących kontach.

Po zalogowaniu wystarczy odebrać nagrody i można kontynuować podróż po magicznym, średniowiecznym świecie Tibii. Tak jak za dawnych czasów. Na stronie internetowej znajdziemy też opcję pomocy w rozwiązaniu problemów z dostępem do swojego konta - można odzyskać profil.

Tibia żyje i ma się dobrze (fot. Guildstats)

W komentarzach pod informacją o promocji zebrało się mnóstwo dawnych fanów gry MMO. Niektórzy są zainteresowani ofertą, inni z kolei wspominają stare, dobre czasy, gdy Tibia miała swój szczyt popularności. Tibia jednak, mimo wielu lat na karku, wciąż ma swoją wierną rzeszę fanów i na niektórych serwerach można znaleźć sporo ludzi.

Z informacji dostarczanych przez stronę Guildstats wynika, że w szczytowym momencie ostatnich 24 godzin w grę grało ponad 17 tys. ludzi. To znacznie więcej niż w przypadku niektórych nowszych, kilkuletnich produkcji o ogromnym budżecie. W lipcu w szczycie grało w nią ponad 30 tys. osób jednocześnie.

Nie dziwię się zatem, że Polacy znowu interesują się Tibią. Darmowe ulepszenie premium może chociaż na chwilę zachęcić do powrotu do gry, by jeszcze raz użyć Utevo Lux czy założyć mieczywo, jeśli jest się rycerzem.

Czytaj też:

Ładowanie...