Janusz Korwin-Mikke zagra w Counter-Strike na żywo. Chce pokazać kucom, że nie mają racji
Janusz Korwin-Mikke postanowił pokazać, że gry komputerowe nie są wyłącznie domeną najmłodszego pokolenia. Polityk zamierza zagrać w Counter-Strike'a i pokazać, jak to robi podczas transmisji na żywo.
No, takiej zapowiedzi w poniedziałek to się nie spodziewałem. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków - Janusz Korwin-Mikke - zapowiedział, że w najbliższy piątek zagra w Counter-Strike'a, wykona testy na platformie Kahoot i odpowie na pytania z czatu. Dawny prezes partii KORWiN i Konfederacji będzie jak prawdziwy YouTuber i streamer.
Janusz Korwin-Mikke będzie grał z fanami w Counter-Strike'a podczas transmisji na żywo
Janusz Korwin-Mikke ogłosił, że już w ten piątek, 31 lipca 2026 r., odbędzie się transmisja na żywo z cyklu „Gra o głosy”. Ta zostanie przeprowadzona na platformie YouTube o godz. 18:00. Polityk w zapowiedzi w mediach społecznościowych (na Instagramie, Facebooku, Twitterze) chce pokazać, że gry wideo nie są domeną najmłodszego pokolenia – sam w tym roku kończy 84 lata.
Z zapowiedzi wynika, że Janusz Korwin-Mikke chce sprawdzić, "jak strzela się tzw. headshoty w Counter-Strike'u".
Oczywiście, aby zachęcić ludzi do udziału, nie brakuje też chwytliwych tekstów, takich jak: "zobaczymy, czy dzisiejsza młodzież potrafi dotrzymać kroku starszemu wyjadaczowi" czy "zobaczymy, czy dacie radę dotrzymać mi kroku, czy dostaniecie szybkie lekcje na serwerze".
Oprócz rozgrywki w Counter-Strike'a plan transmisji obejmuje również test na platformie Kahoot, polegający na rozwiązywaniu tematycznych quizów. Według zapewnień polityka wszyscy uczestnicy transmisji będą mogli sprawdzić się w testach wiedzy. Janusz Korwin-Mikke podkreśla również dostępność czatu w celu zadawania pytań na najróżniejsze tematy. Innymi słowy, będzie to klasyczna transmisja na żywo na platformie YouTube, jakich w internecie nie brakuje.
Uderzenie w młodsze pokolenie
Janusz Korwin-Mikke już prawie 6 lat temu rozpoczął karierę YouTubera i od tego czasu regularnie publikuje filmy (kilka razy w miesiącu) o tematyce politycznej na swoim kanale. Uruchamiając transmisję i próbując grać w Counter-Strike'a, zdecydowanie chce zdobyć sympatię młodych dorosłych - najprawdopodobniej przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią 2027 r.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.