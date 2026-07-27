Janusz Korwin-Mikke zagra w Counter-Strike na żywo. Chce pokazać kucom, że nie mają racji

No, takiej zapowiedzi w poniedziałek to się nie spodziewałem. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków - Janusz Korwin-Mikke - zapowiedział, że w najbliższy piątek zagra w Counter-Strike'a, wykona testy na platformie Kahoot i odpowie na pytania z czatu. Dawny prezes partii KORWiN i Konfederacji będzie jak prawdziwy YouTuber i streamer.

Janusz Korwin-Mikke będzie grał z fanami w Counter-Strike'a podczas transmisji na żywo

Janusz Korwin-Mikke ogłosił, że już w ten piątek, 31 lipca 2026 r., odbędzie się transmisja na żywo z cyklu „Gra o głosy”. Ta zostanie przeprowadzona na platformie YouTube o godz. 18:00. Polityk w zapowiedzi w mediach społecznościowych (na Instagramie, Facebooku, Twitterze) chce pokazać, że gry wideo nie są domeną najmłodszego pokolenia – sam w tym roku kończy 84 lata.

Z zapowiedzi wynika, że Janusz Korwin-Mikke chce sprawdzić, "jak strzela się tzw. headshoty w Counter-Strike'u".

Oczywiście, aby zachęcić ludzi do udziału, nie brakuje też chwytliwych tekstów, takich jak: "zobaczymy, czy dzisiejsza młodzież potrafi dotrzymać kroku starszemu wyjadaczowi" czy "zobaczymy, czy dacie radę dotrzymać mi kroku, czy dostaniecie szybkie lekcje na serwerze".

Oprócz rozgrywki w Counter-Strike'a plan transmisji obejmuje również test na platformie Kahoot, polegający na rozwiązywaniu tematycznych quizów. Według zapewnień polityka wszyscy uczestnicy transmisji będą mogli sprawdzić się w testach wiedzy. Janusz Korwin-Mikke podkreśla również dostępność czatu w celu zadawania pytań na najróżniejsze tematy. Innymi słowy, będzie to klasyczna transmisja na żywo na platformie YouTube, jakich w internecie nie brakuje.

Uderzenie w młodsze pokolenie

Janusz Korwin-Mikke już prawie 6 lat temu rozpoczął karierę YouTubera i od tego czasu regularnie publikuje filmy (kilka razy w miesiącu) o tematyce politycznej na swoim kanale. Uruchamiając transmisję i próbując grać w Counter-Strike'a, zdecydowanie chce zdobyć sympatię młodych dorosłych - najprawdopodobniej przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią 2027 r.

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