Nowe oznaczenia na Allegro. Co oznacza zielone pudełko przy ofertach?

Allegro dorzuca do swojej platformy kolejne oznaczenie, które ma pomóc kupującym w podjęciu decyzji. Tym razem chodzi o coś przyziemnego: jakość pakowania. To ważne, bo elektronika potrafi kosztować kilka tysięcy złotych - a kurierzy traktują paczki jak piłki lekarskie. Temat wcale nie jest błahy.

Zielone pudełko, czyli nowy sygnał dla kupujących

Od sierpnia Allegro zaczęło oznaczać oferty sprzedawców, którzy deklarują stosowanie zasad Standardu Pakowania Allegro (SPA). Symbol ma formę zielonego obramowania wokół ikonki pudełka i pojawia się przy każdej ofercie sprzedawcy uczestniczącego w programie. Nie jest to gwarancja, że paczka dotrze w stanie idealnym - to raczej sygnał, że sprzedawca zobowiązał się do przestrzegania zestawu dobrych praktyk.

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W praktyce oznacza to m.in. lepsze zabezpieczenie produktu, możliwość ponownego wykorzystania opakowania do zwrotu, ograniczenie plastiku, łatwiejsze otwieranie paczki oraz sensowne dopasowanie rozmiaru kartonu do zawartości. Czyli rzeczy, które powinny być standardem, ale jak każdy kupujący wie - nie zawsze są.

Oznaczenie nie jest przyznawane na podstawie audytu, lecz deklaracji sprzedawcy w narzędziu Sales Center.

Uszkodzenia w transporcie to koszmar sprzedawców i klientów

Każdy zwrot to koszt, logistyka, nerwy i stracony czas. Poza tym unijne regulacje PPWR dotyczące opakowań i odpadów, które wymuszają na firmach ograniczenie plastiku i poprawę jakości pakowania. Są też rosnące oczekiwania klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na produkt, ale też na to, jak został zapakowany.

W elektronice użytkowej ma to szczególne znaczenie. Telefon wrzucony luzem do kartonu z gazetami? Konsola w pudełku trzy razy za dużym? Laptop owinięty folią bąbelkową jak kanapka? Każdy z nas widział takie rzeczy. Allegro próbuje więc wprowadzić pewien minimalny standard, który może się nawet przyjąć.

Nowe oznaczenie to drugi etap programu SPA. Pierwszym było uruchomienie sklepu Allegro Pack, który sprzedaje opakowania zgodne z założeniami programu i unijnymi wymogami. Od marca sprzedano już ponad 500 tys. takich opakowań.

Najpopularniejszy jest zestaw 10 kartonów o wymiarach 20,5 × 10,5 × 7,5 cm - czyli klasyczny rozmiar na elektronikę typu akcesoria, małe podzespoły, powerbanki czy drobne gadżety. Zaraz za nim plasują się kartony z regulowaną wysokością, dopasowane do skrytek o małym i średnim rozmiarze.

Wszystkie opakowania są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu i mają certyfikat FSC. Allegro chwali się też tym, że nie dolicza do nich kosztów operacyjnych ani marży, co ma zachęcić sprzedawców do korzystania z „właściwych” rozwiązań.

Czy sprzedawcy będą nadużywać deklaracji? Zapewne część tak

Unboxing to nie tylko moment otwarcia pudełka - to rytuał. To chwila, w której nowy sprzęt robi pierwsze wrażenie. I choć Allegro nie ma wpływu na to, jak producent zaprojektował pudełko, to może zadbać o to, by droga od magazynu do klienta nie zamieniła tego pudełka w zgnieciony relikt.

Nowe oznaczenie nie zmieni praktyk sprzedawców z dnia na dzień. Na szczęście jest krokiem w stronę bardziej cywilizowanego pakowania. Bo nic tak nie psuje radości z nowego sprzętu, jak paczka, która wygląda, jakby brała udział w zawodach w rugby.

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