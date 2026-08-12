Allegro zamieniło się w przychodnię. I to bardzo dobra wiadomość
Allegro zależy na tym, aby klienci platformy żyli w dobrym zdrowiu. Ma dla nich pakiety badań i usług medycznych. Jak to działa?
Allegro to platforma, która kojarzy się nam przede wszystkim z zakupem fizycznych przedmiotów: od smartfonów i innych sprzętów RTV/AGD, przez ubrania i buty, aż po środki czystości i nawet żwirek dla kota. Firma ma jednak ambicję stać się czymś więcej niż marketplace’em; chce być przestrzenią, gdzie kupimy dokumentnie wszystko. Mamy kupować w niej nie tylko produkty, ale również usługi. Od teraz również te medyczne.
Allegro łączy siły z LUX MED
Wśród dziesiątek kategorii na Allegro ta o nazwie Zdrowie jest jedną z najszybciej rosnących. Allegro podaje, że tym obszarze zakupy rosną obecnie „w wysokim dwucyfrowym tempie rok do roku” i platforma jest obecnie „jednym z największych w Polsce miejsc sprzedaży suplementów”. To jednak nie koniec.
W witrynie internetowej Allegro pojawiła się właśnie nowa podstrona z ofertą zdrowotną. To strefa, w ramach której platforma współpracuje obecnie z Grupą LUX MED. Dzięki niej będziemy będziemy mogli od teraz kupić kody aktywacyjne na wybrane pakiety badań i usług medycznych.
W ramach tego partnerstwa Allegro dostarcza swoją rozwiniętą już infrastrukturę e-commerce, a samą sprzedażą, a także późniejszą realizacją usług, zajmuje się już bezpośrednio LUX MED. Kody aktywacyjne na pakiety oferowane w ramach tej komitywy przeznaczone są dla klientów indywidualnych.
Jakie usługi medyczne kupisz na Allegro?
LUX MED na start sprzedaje na Allegro kody na badania laboratoryjne lub ich pakiety z zakresu stomatologii, fizjoterapii, szczepień, zdrowia psychicznego czy badań genetycznych. Realizować je będzie można albo w pełni stacjonarnie, ale w modelu mieszanym: badanie w placówce z konsultacją online.
W ofercie można znaleźć obecnie 32 oferty, a ceny zaczynają się od 67 zł za „Pakiet diagnostyka krztuśca”. Z kolei za 76 zł zbadamy sobie elektrolity lub wykupimy „pakiet infekcyjny”. Do tego mamy takie pakiety jak np. „Zdrowie serce” (152 zł) i „Przyszła mama (162 zł). Ofertę domyka „Zdrowie seniora” za 679 zł.
Czytaj inne nasze teksty poświęcone Allegro:
Warto przy tym dodać, że oferowanie kodów i pakietów LUX MED klientom za pośrednictwem marketplace’u Allegro to kolejny krok w ramach współpracy obu firm. Już w kwietniu tego roku przygotowano ofertę na takowe dla sprzedawców prowadzących działalność na tej platformie.
Rozszerzenie oferty o pakiety medyczne to naturalny krok dla platformy, która chce uchodzić za marketplace, gdzie kupimy wszystko. Firma od 2024 r. w kreacjach reklamowych używa często frazy „Jak tak, to Allegro”, aby klienci zapamiętali, iż znajdą tam wszystko, czego potrzebują.
Grafika główna wygenerowana została z użyciem AI.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.