Allegro zamieniło się w przychodnię. I to bardzo dobra wiadomość

Allegro to platforma, która kojarzy się nam przede wszystkim z zakupem fizycznych przedmiotów: od smartfonów i innych sprzętów RTV/AGD, przez ubrania i buty, aż po środki czystości i nawet żwirek dla kota. Firma ma jednak ambicję stać się czymś więcej niż marketplace’em; chce być przestrzenią, gdzie kupimy dokumentnie wszystko. Mamy kupować w niej nie tylko produkty, ale również usługi. Od teraz również te medyczne.

Allegro łączy siły z LUX MED

Wśród dziesiątek kategorii na Allegro ta o nazwie Zdrowie jest jedną z najszybciej rosnących. Allegro podaje, że tym obszarze zakupy rosną obecnie „w wysokim dwucyfrowym tempie rok do roku” i platforma jest obecnie „jednym z największych w Polsce miejsc sprzedaży suplementów”. To jednak nie koniec.

W witrynie internetowej Allegro pojawiła się właśnie nowa podstrona z ofertą zdrowotną. To strefa, w ramach której platforma współpracuje obecnie z Grupą LUX MED. Dzięki niej będziemy będziemy mogli od teraz kupić kody aktywacyjne na wybrane pakiety badań i usług medycznych.

W ramach tego partnerstwa Allegro dostarcza swoją rozwiniętą już infrastrukturę e-commerce, a samą sprzedażą, a także późniejszą realizacją usług, zajmuje się już bezpośrednio LUX MED. Kody aktywacyjne na pakiety oferowane w ramach tej komitywy przeznaczone są dla klientów indywidualnych.

Jakie usługi medyczne kupisz na Allegro?

LUX MED na start sprzedaje na Allegro kody na badania laboratoryjne lub ich pakiety z zakresu stomatologii, fizjoterapii, szczepień, zdrowia psychicznego czy badań genetycznych. Realizować je będzie można albo w pełni stacjonarnie, ale w modelu mieszanym: badanie w placówce z konsultacją online.

W ofercie można znaleźć obecnie 32 oferty, a ceny zaczynają się od 67 zł za „Pakiet diagnostyka krztuśca”. Z kolei za 76 zł zbadamy sobie elektrolity lub wykupimy „pakiet infekcyjny”. Do tego mamy takie pakiety jak np. „Zdrowie serce” (152 zł) i „Przyszła mama (162 zł). Ofertę domyka „Zdrowie seniora” za 679 zł.

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Warto przy tym dodać, że oferowanie kodów i pakietów LUX MED klientom za pośrednictwem marketplace’u Allegro to kolejny krok w ramach współpracy obu firm. Już w kwietniu tego roku przygotowano ofertę na takowe dla sprzedawców prowadzących działalność na tej platformie.

Rozszerzenie oferty o pakiety medyczne to naturalny krok dla platformy, która chce uchodzić za marketplace, gdzie kupimy wszystko. Firma od 2024 r. w kreacjach reklamowych używa często frazy „Jak tak, to Allegro”, aby klienci zapamiętali, iż znajdą tam wszystko, czego potrzebują.

Grafika główna wygenerowana została z użyciem AI.

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