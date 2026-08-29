Nowy Xbox nie będzie jednym urządzeniem. "Nowe podejście do konsoli"

To ważny moment, bo po raz pierwszy Microsoft tak otwarcie sugeruje, że przyszłość Xboxa znowu nie będzie przypominać cyklu „jedna generacja - jedna konsola”. I choć wciąż nie znamy szczegółów, to z dostępnych informacji wyłania się obraz strategii, której raz Xbox już próbował.

Rodzina zamiast jednej konsoli

Wygląda na to, że Helix to nie (tylko) następca Series X, lecz cała linia sprzętów. Sharma nie zdradza, ile urządzeń powstaje, ale porównania do duetu Series X/S nasuwają się same. To oznacza, że nazwa Helix może oznaczać coś więcej niż klasyczną konsolę - być może zestaw urządzeń o różnych formach i cenach: od pełnoprawnego „sztandarowca”, przez tańszy model, aż po sprzęty bardziej mobilne lub wyspecjalizowane.

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Sharma w wielu wywiadach powtarza trzy słowa: affordability, efficiency, performance (przystępność cenowa, sprawność kosztowa, wydajność). I nic dziwnego. Branża stoi w obliczu kryzysu komponentów, a analitycy przewidują, że konsole nowej generacji mogłyby kosztować ponad 1000 dol., czyli ponad 4000 zł.

Microsoft nie chce dopuścić do takiego scenariusza. Zamiast jednego drogiego urządzenia Helix ma być rodziną sprzętów w różnych przedziałach cenowych. To sposób na obejście „RAMageddonu” i zaoferowanie graczom wyboru - zarówno w tym, jak grają, jak i w tym, ile płacą. Microsoft może też eksperymentować z nowymi modelami biznesowymi, partnerstwami i nawet urządzeniami opartymi na chmurze.

A co z fizycznymi grami?

Jedno z najgorętszych pytań dotyczy napędu. Sharma konsekwentnie unika odpowiedzi, czy Helix będzie pozbawiony napędu optycznego. Ale w tym samym czasie Microsoft uruchamia program digitalizacji fizycznych gier - pozwalający zamienić posiadane płyty na cyfrowe licencje.

To ruch, który trudno uznać za przypadkowy. Jeśli Helix faktycznie będzie rodziną urządzeń to przynajmniej część z nich może być pozbawiona napędu, a digitalizacja stanie się pomostem między przeszłością a nowym modelem dystrybucji.

Wszystkie wypowiedzi Sharmy układają się w spójną narrację: rynek konsol stoi w miejscu, bo hardware drożeje szybciej niż rosną oczekiwania graczy. Xbox chce to przerwać, redefiniując samą ideę „generacji”. Sharma już wcześniej mówiła, że „trudno sobie wyobrazić, by masowa publiczność była gotowa wydawać tysiące dolarów na generację konsol”. Helix ma być więc nie tylko nową konsolą, ale nowym podejściem do tego, czym konsola w ogóle jest.

Kiedy premiera?

Tu wciąż niewiele wiadomo. AMD sugerowało, że jest gotowe na premierę nowej generacji Xboxa w 2027 r., a główny projektant techniczny Xboxa, Jason Ronald, mówił, że Helix nie osiągnie etapu alpha wcześniej niż w 2027. To oznacza, że Helix jest jeszcze odległą sprawą - ale Microsoft wyraźnie zaczyna przygotowywać grunt pod zmianę, która może być największą rewolucją w historii marki Xbox.

Project Helix jawi się jako odważna próba wyrwania się z pułapki rosnących kosztów i stagnacji hardware’u. Microsoft chce stworzyć ekosystem, który będzie bardziej elastyczny, bardziej dostępny i bardziej odporny na kryzysy komponentów. W teorii. Zobaczymy, czy to się uda.

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