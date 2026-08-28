GTA 6 tylko w 30 FPS. Lepszy wygląd zamiast płynności

Rockstar Games w miniony czwartek pokazał 26-minutowy wycinek z rozgrywki nadchodzącego GTA 6. Wszystkie fragmenty były nagrywane na PS5, co pokazało, że twórcy wyciągnęli z konsoli ostatnie soki i sprawili, że gra prezentuje się naprawdę świetnie. Wysokie detale graficzne są jednak możliwe kosztem płynności. Dostaniemy prawdziwe konsolowe doświadczenie.

Na początku GTA 6 zadziała tylko w 30 FPS

W grach na konsolach twórcy najczęściej oferują dwa tryby ustawień: jakości oraz wydajności. W tym pierwszym najważniejsza jest grafika i poziom szczegółowości, jednak płynność rozgrywki spada na drugi plan i gra działa w ok. 30 kl./s. Drugi tryb skupia się natomiast na płynności, gdzie niższe ustawienia graficzne i detale pozwalają na uzyskanie wyższej płynności na poziomie ok. 60 kl./s.

Jednak gracze GTA 6 przynajmniej na początku nie będą mieli wyboru. Jak wynika z nowych doniesień, szef rozwoju w Rockstar Games miał przekazać twórcy internetowemu Davy’emu Jonesowi, że gra w fazie rozwoju działa tylko w 30 kl./s. Tego również powinniśmy oczekiwać w momencie premiery, która odbędzie się w ciągu niecałych 3 miesięcy, 19 listopada 2026 r.

Z czasem ma się to jednak zmienić i w przyszłości wraz z rozwojem GTA 6 do gry może trafić tryb wydajności zakładający osiągnięcie nawet 60 kl./s przy niższym poziomie szczegółowości grafiki. Portugalski serwis Flow Games ujawnił bowiem nowe szczegóły.

Według Roba Nelsona, głównego programisty i współdyrektora w Rockstar North, studio jest w trakcie prac nad trybem działającym z płynnością 30 klatek na sekundę.

Zgodnie z doniesieniami reżysera konieczne są jeszcze konsultacje z zespołem technicznym, aby ustalić, czy opcja 60 klatek na sekundę będzie dostępna w momencie premiery (lub w przyszłości). Podkreśla on również, że obecnie nie ma informacji na temat rozdzielczości i innych parametrów technicznych, takich jak wykorzystanie ray tracingu, ale na razie wydajność wynosi 30 klatek na sekundę.

Oznacza to, że nie zostało jeszcze ustalone, czy na premierę otrzymamy tryb 60 kl./s. Jako że obecnie gra działa tylko w 30 FPS, a do debiutu pozostaje coraz mniej czasu, najprawdopodobniej nie otrzymamy opcji wyższej płynności. Nie wiemy też, w jakiej rozdzielczości gra będzie działać. Trudno uwierzyć, że będzie to natywne 4K.

Pamiętajmy, że gra musi trafić na cztery konsole o różnej mocy obliczeniowej

Warto podkreślić, że GTA 6 zadebiutuje nie na jednej czy dwóch, a na czterech konsolach o różnych możliwościach sprzętowych. Bazowe PS5 oraz Xbox Series X oferują bardzo podobną moc obliczeniową, ale mamy też znacznie słabszego Xboxa Series S oraz bardziej zaawansowane PS5 Pro z lepszym układem graficznym.

Nie jest jasne, czy GTA 6 na PS5 Pro otrzyma dodatkowe tryby graficzne. Jest szansa, że mocniejsza konsola będzie w stanie utrzymać nieco większą wydajność na poziomie np. 40 kl./s. Patrząc na to, jak gra wygląda na 6-letniej konsoli, osobiście nie spodziewam się rychłego debiutu trybu 60 kl./s bez znaczącego ograniczenia detali czy rozdzielczości.

GTA 5, wydane początkowo na PS3, nie otrzymało trybu 60 kl./s nawet na PS4 - udało się to dopiero na PS5. Tyle że poziom realizmu w GTA 6 jest znacznie wyższy niż w GTA 5.

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