Są gry, po których premierze mówimy: „ładne”. Są też takie, które skłaniają do pytania, czy przypadkiem ktoś tu nie oszukuje, bo to aż nieprawdopodobne. Po obejrzeniu 26-minutowego Grand Theft Auto VI: An Extended Look trudno oprzeć się właśnie temu drugiemu odruchowi - tym bardziej że prezentacja została zarejestrowana w grze działającej na PlayStation 5.

I nie, nie chodzi o rytualne pompowanie balonika przed największą premierą dekady. Rockstar Games nie jest firmą, której należy bezwarunkowo bić brawo za sam fakt istnienia; przez lata potrafiła irytować polityką wydawniczą, milczeniem, tempem komunikacji czy sposobem eksploatowania GTA Online. Tyle że gdy w końcu pokazuje grę to nagle przypomina, dlaczego jej kolejne premiery mają w branży ciężar małego wydarzenia sejsmicznego. GTA VI wygląda jak produkcja, która w sposób niemal demonstracyjny odmawia uznania technicznych ograniczeń obecnej generacji konsol.

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To ma działać na zwykłym PS5

Grand Theft Auto VI

„GTA VI jest ładne”. To banał. Najbardziej oszałamiające jest to, że materiał z Extended Look został przechwycony na PlayStation 5 - sprzęcie świetnym, ale projektowanym przecież w realiach 2020 r.

PS5 ma układ AMD oparty na architekturze Zen 2 i RDNA 2, 16 GB współdzielonej pamięci GDDR6 oraz bardzo szybki dysk SSD. To wciąż solidny fundament, zwłaszcza w zamkniętym środowisku konsolowym, ale nie jest komputerem z 2026 r. z procesorem klasy Ryzen 9, kartą pokroju GeForce RTX 5080 i dziesiątkami gigabajtów RAM-u do dyspozycji. Nie ma też miejsca na bezkarne marnowanie zasobów: każda postać w tłumie, każda odbita witryna, każde auto na skrzyżowaniu i każdy dodatkowy promień światła walczą o te same budżety CPU, GPU, pamięci i przepustowości.

A jednak Rockstar pokazuje Leonidę nie jako serię efektownych pocztówek, lecz jako spójny, żyjący organizm. W materiałach promocyjnych można było wcześniej zachwycać się konkretnym kadrem. Teraz imponuje przede wszystkim ciągłość: przejście od wnętrza do ulicy, od centrum Vice City do rozległych przestrzeni, od zatłoczonej promenady do scen, w których ekran wypełniają dziesiątki ludzi, samochodów, detali i źródeł światła. Oficjalny opis Rockstar stawia Jasona i Lucię w centrum przestępczej historii rozgrywającej się w całym stanie Leonida, a nie w kompaktowej, starannie dobranej dzielnicy stworzonej wyłącznie na potrzeby dema.

Grand Theft Auto VI

I właśnie słowo „całym” ma tu kolosalne znaczenie. W grze liniowej można zamknąć gracza w korytarzu, wyłączyć to, czego w danej chwili nie widzi, przygotować scenę z chirurgiczną precyzją i kontrolować każdy piksel. Otwarte GTA z definicji działa inaczej. Gracz może skręcić tam, gdzie twórcy akurat nie planowali; może pędzić samochodem, wywołać chaos, zawrócić, spojrzeć za siebie, wskoczyć do sklepu albo naraz przyciągnąć uwagę policji, cywilów i ruchu ulicznego. Grafika nie istnieje tu w próżni. Musi współpracować z systemami gry.

Tu nawet nie chodzi o samą technologię

W Extended Look uderza nie tylko gęstość detalu, lecz także to, jak ten detal zachowuje się w przestrzeni. Tekstury nie sprawiają wrażenia naklejonych na geometrię, tylko budują fizyczność świata: powierzchnie mają różną chropowatość, lakier samochodowy inaczej łapie światło niż mokry asfalt, szyby i metal inaczej reagują na otoczenie. To są niby oczywistości, ale właśnie na takich „niby” oczywistościach większość gier zdradza swój cyfrowy rodowód.

Grand Theft Auto VI

Widać również ambicję w symulowaniu światła. Nie warto na podstawie skompresowanego materiału streamingowego przesądzać które konkretnie techniki ray tracingu znajdą się w finalnym wydaniu ani jak będą skalowane pomiędzy PS5, Series X i Series S. Kompresja potrafi zjeść subtelne detale, a marketingowy montaż nie jest dokumentacją techniczną silnika. Ale odbicia, kontaktowe cienie, sposób, w jaki światło odbija się od powierzchni i wypełnia zacienione miejsca wyraźnie sugerują, że Rockstar bardzo agresywnie korzysta z nowoczesnego modelu oświetlenia.

Nie chodzi o to, by odbicie w szybie było „ładnym efektem”. W dobrym renderingu odbicia i światło pełnią funkcję informacji o świecie: mówią, z czego wykonana jest powierzchnia, jak daleko znajduje się źródło światła, czy ulica jest mokra, czy pomieszczenie ma głębię. Gdy te zależności działają przekonująco, scena przestaje być zbiorem obiektów 3D, a zaczyna mieć atmosferę miejsca. GTA VI najwyraźniej celuje właśnie w tę granicę.

Diabeł mieszka w liczbie systemów

Najłatwiej zachwycać się pojedynczą twarzą, widokiem miasta o zachodzie słońca albo detalem karoserii. Prawdziwa skala wyzwania zaczyna się tam, gdzie gracz może zrobić coś sprzecznego wobec planu reżysera. A w GTA gracz prawie zawsze robi coś sprzecznego wobec planu reżysera.

Grand Theft Auto VI

Otwarte miasto wymaga stałego streamowania danych z dysku, zarządzania poziomami szczegółowości obiektów, symulowania ruchu ulicznego, zachowań przechodniów, fizyki pojazdów, animacji, dźwięku, interakcji oraz systemów misji. Do tego dochodzą pogoda, cykl dobowy, wnętrza, ruch kamerą i konieczność utrzymania w miarę stabilnej responsywności. Nawet jeśli nie wszystko w Leonidzie będzie tak samo szczegółowe z każdego dystansu i przy każdej prędkości to fundament wciąż musi być zdolny udźwignąć spontaniczność charakterystyczną dla serii.

To dlatego techniczne osiągnięcie Rockstara nie sprowadza się do faktu, że zbudował bardzo ładną scenę. Wielkie studia potrafią robić piękne sceny. Sztuka polega na tym, by zrobić bardzo ładną scenę, a potem pozwolić graczowi odjechać z niej skradzionym pickupem, zderzyć się z kilkoma samochodami, wywołać panikę, wejść do innej dzielnicy i nadal nie rozsypać całego spektaklu na oczach odbiorcy.

RAGE jako przewaga, nie relikt

Coraz więcej wysokobudżetowych produkcji buduje się na silnikach uniwersalnych. Rockstar konsekwentnie rozwija własny RAGE. To droga droższa, trudniejsza i ryzykowna. Własny silnik trzeba utrzymywać, modernizować, rozwijać narzędzia, szkolić zespoły oraz samodzielnie rozwiązywać problemy, które przy gotowej technologii częściowo przejmuje dostawca middleware’u.

Grand Theft Auto VI

Ale gdy taki plan się udaje to efekt może być bezcenny: silnik nie musi być wystarczająco dobry dla setek najróżniejszych gier. Może być absurdalnie dobrze dopasowany do jednej konkretnej wizji świata, charakterystycznego tempa eksploracji, symulacji ulicy i rodzaju interakcji. Rockstar od dekad nie robi po prostu gier akcji. Tworzy cyfrowe przestrzenie, po których chce się bez celu jeździć, spacerować, obserwować je i testować ich granice.

W GTA V imponowała skala Los Santos, w Red Dead Redemption 2 - wiarygodność rytmu świata i szczegółowość animacji. GTA VI wygląda zaś jak połączenie obu tych lekcji: miejski rozmach GTA z obsesją na punkcie materiałów, zachowań, światła i drobnych reakcji, którą Rockstar ćwiczył na Dzikim Zachodzie. To nie jest przypadek, że studio zamiast mówić głównie o liczbie wielokątów czy rozdzielczości tekstur zwykle sprzedaje nam poczucie obecności. Liczby są potrzebne inżynierom. Gracze pamiętają moment, w którym wirtualne miasto nagle wydaje się bardziej przekonujące niż powinno.

Konsola nie jest PC, i dobrze

Oczywiście pozostaje pytanie, które będą zadawać pecetowi entuzjaści: „Skoro PS5 to udźwignie, to co pokaże wersja na PC?”. Na razie nie ma sensu odpowiadać na nie za Rockstara. Oficjalnie gra ma trafić 19 listopada 2026 r. na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, bez ogłoszonej wersji komputerowej.

Grand Theft Auto VI

Warto jednak odwrócić perspektywę. To nie jest kompromitacja konsol, tylko przypomnienie ich największej zalety. Zamknięta platforma, z jedną znaną konfiguracją sprzętową i wieloletnim cyklem życia, daje utalentowanemu zespołowi możliwość optymalizacji, której nie da się łatwo odtworzyć w świecie tysięcy kombinacji procesorów, kart graficznych, sterowników, dysków i ustawień systemowych. PC oferuje znacznie wyższy sufit wydajności. Konsola pozwala natomiast wyjątkowo skutecznie zagospodarować to, co ma.

Nie oznacza to, że PS5 nagle stało się maszyną o magicznej mocy - a że dobry silnik i zespół, który przez lata uczy się jego ograniczeń mogą wydobyć ze sprzętu rezultat dalece przekraczający wstępną intuicję. To właśnie ten rodzaj optymalizacji, którego nie da się dopisać na koniec produkcji jako kolejnego sprintu przed premierą. Jest wbudowany w architekturę świata, narzędzia artystyczne, pipeline, sposób tworzenia assetów i każdą decyzję o tym, co widzi gracz.

Zachwyt, ale z gwiazdką

Najuczciwsza reakcja na materiał brzmi: „to wygląda nieprawdopodobnie - teraz pokażcie, jak gra zachowuje się wtedy, gdy nikt nie kontroluje kamery”. Rockstar deklaruje premierę GTA VI na 19 listopada 2026 r., więc do momentu, w którym będziemy mogli samodzielnie sprawdzić płynność, jakość obrazu, skalowanie detali, tryby wyświetlania, gęstość świata oraz zachowanie przy pełnej swobodzie, pozostaje jeszcze sporo czasu.

Grand Theft Auto VI

To ważne zastrzeżenie, bo branża wielokrotnie uczyła nas sceptycyzmu wobec prezentacji marketingowych. Materiał wideo może eksponować najkorzystniejsze warunki pogodowe, kontrolowany ruch, najlepsze ujęcia i najbardziej spektakularne miejsca. Różnica polega na tym, że Rockstar nie pokazał tu krótkiego, wyreżyserowanego renderu udającego grę, lecz długi materiał opisany jako footage z PS5.

Dlatego nie ma dziś powodu ani do bezrefleksyjnego kultu, ani do odruchowego szukania haczyka. Rozsądniejsza postawa jest prostsza: przyjąć to, co pokazano, za dobrą monetę, docenić skalę technologicznego wyczynu i zachować profesjonalną ciekawość wobec finalnego produktu.

Liga, do której nie ma zaproszeń

Największe wrażenie robi nie jedna funkcja graficzna, nie odbicia i nie nawet szczegółowość modeli postaci. Robi je całość: świadomość, że ta wizja Vice City nie jest scenerią na pokaz technologii, tylko ma być podstawą pełnoprawnej gry z otwartym światem, ruchem ulicznym, akcją, fabułą Jasona i Lucii oraz całą typową dla GTA swobodą psucia starannie zbudowanego porządku. Rockstar oficjalnie przedstawia Leonidę jako rozległy stan, a nie pojedyncze miasto, co tylko podnosi poprzeczkę dla streamingu danych i symulacji świata.

Grand Theft Auto VI

Twórcy GTA VI zdają się więc grać w inną grę niż reszta branży. Gdy inni pokazują, co potrafi ich renderer w kontrolowanym fragmencie świata Rockstar zdaje się odpowiadać: „Dobrze, a teraz zróbmy z tego cały stan, napełnijmy go ludźmi, samochodami i światłem, a potem dajmy graczowi kluczyki”. Rockstar Games po raz kolejny pokaże, jak wiele można osiągnąć, kiedy ograniczenia sprzętowe traktuje się nie jako wymówkę, lecz jako problem do rozwiązania.

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