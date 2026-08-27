Wiedźmin 3 zmieni się nie do poznania. CD Projekt RED zatrudnił znanego moddera

Największym atutem nowej wersji Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Remastered pozostaje podejście polskiego studia do dotychczasowych odbiorców. CD Projekt RED podjął decyzję, że wydanie przeznaczone na nową generację sprzętu trafi do wszystkich posiadaczy oryginału bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

W przeciwieństwie do wielu rynkowych konkurentów pobierających pełne stawki za odświeżone tekstury, polscy deweloperzy zdecydowali się na darmowy upgrade.

CDPR współpracuje ze znanym modderem

W proces przygotowania ulepszonej oprawy graficznej zaangażowano znanego w społeczności moddera o pseudonimie HalkHogan.

To autor projektu The Witcher 3 HD Reworked Project (HDRP), który przez lata skrupulatnie poprawiał modele i tekstury w wydaniu pecetowym. Studio zaprosiło twórcę do oficjalnego zespołu deweloperskiego, włączając jego dorobek bezpośrednio do kodowej bazy gry.

HalkHogan odniósł się do całej inicjatywy w komunikacie skierowanym do graczy:

Witajcie moi wiedźmińscy przyjaciele! Minęło trochę czasu od ostatnich wieści i chciałbym wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz potwierdzić, że współpracuję z CDPR nad remasterem Wiedźmina 3, a moja praca będzie oficjalnie dostępna w grze 29 września (na PC i konsolach) - HDRP nie będzie już potrzebny. Prawie wszystkie postacie w grze, potwory, zwierzęta, roślinność, zbroje i ekwipunek dla Geralta oraz Płotki, a także duża część otoczenia zostały przerobione, a ja włożyłem mnóstwo wysiłku w zapewnienie najwyższej jakości. Dzięki i do zobaczenia później!

Co się zmieni w wersji Remastered?

Najistotniejszą zmianą technologiczną w wydaniu Remastered jest wprowadzenie pełnego wsparcia dla technologii ray tracingu, co znacząco podnosi realizm oświetlenia, cieni oraz odbić w świecie gry.

Dzięki efektom śledzenia promieni, krainy takie jak Velen czy Skellige zyskały nową głębię wizualną, a dynamiczne zmiany pory dnia i warunków pogodowych prezentują się znacznie bardziej naturalnie na nowoczesnych komputerach PC oraz konsolach nowej generacji.

Kolejnym filarem odświeżonej wersji jest oficjalna integracja uznanego moda HD Reworked Project autorstwa HalkHogana bezpośrednio z kodem gry.

Deweloperzy z CD Projekt RED zdecydowali się na pełne wdrożenie tysięcy poprawionych tekstur i modeli, które przez lata były rozwijane przez społeczność. Dzięki tej współpracy gracze otrzymują najwyższą możliwą jakość oprawy graficznej bez konieczności ręcznej instalacji zewnętrznych modyfikacji.

Proces remasteringu objął kompleksowe przerysowanie niemal wszystkich elementów wizualnych gry. Gruntownym ulepszeniom poddano modele postaci, potworów oraz zwierząt, nadając im bardziej szczegółowe detale i tekstury.

Równie duży nacisk położono na otoczenie, w tym roślinność i architekturę, a także na ekwipunek Geralta oraz rzędy Płotki, co w połączeniu z nowym systemem oświetlenia tworzy bardzo nowoczesną prezentację wizualną klasycznego tytułu.

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