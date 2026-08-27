GTA 6: An Extended Look - dokładnie o której włączyć Netfliksa i kiedy materiał trafi na YouTube?

Po miesiącach publikowania pojedynczych screenów, krótkich klipów i po kolejnych wyciekach rozgrywki, studio przygotowało pełnoprawny materiał zatytułowany „Grand Theft Auto VI: An Extended Look”. Nazwa sugeruje coś znacznie większego, bardziej mięsistego niż kolejny zwiastun - i prawdopodobnie pierwsze oficjalne ujęcia gameplayu od czasu drugiego zwiastuna z maja 2025 r.

Rockstar zdecydował się na nietypowy model dystrybucji. Najpierw Netflix, dopiero potem YouTube. To ruch, na który może pozwolić sobie tylko firma, która sprzedaje preorder gry dostępnej wyłącznie cyfrowo - i mimo to bije rekordy.

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GTA 6 Extended Look: Godziny transmisji w Polsce (PL)

27 sierpnia, 21:00 - premiera na Netfliksie. Materiał dostępny sześć godzin wcześniej niż gdziekolwiek indziej.

28 sierpnia, 3:00 - premiera na YouTube i stronie GTA VI. Darmowy dostęp dla wszystkich, bez konieczności posiadania subskrypcji.

Dlaczego pokaz GTA 6 jest tak ważny?

Od ostatniego pełnego zwiastuna minęło ponad 500 dni.

W ostatnich miesiącach gracze żyli głównie wyciekami gameplayu, które - choć fascynujące - nie oddają jakości finalnego produktu.

„An Extended Look” ma być pierwszym dużym, oficjalnym materiałem, który pokaże GTA 6 w formie przygotowanej przez Rockstar, a nie w formie przypadkowych nagrań z debug builda.

GTA 6 - kiedy premiera?

19 listopada 2026 r. - na PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Podsumowanie dla zabieganych - transmisja z GTA 6

GTA 6: An Extended Look - Netflix. 27 sierpnia, 21:00 (PL)

GTA 6: An Extended Look - YouTube 28 sierpnia, 3:00 (PL)

Premiera gry - 19 listopada 2026

*Ilustracja tytułowa wygenerowana za pomocą AI

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