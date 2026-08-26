Cena Wiedźmina 3 wystrzeliła w kosmos. Czas na zakup był wczoraj

Wiedźmin 3 ma na karku ponad 10 lat, ale twórcy wcale go nie porzucili. Stale ulepszają swoją kultową już grę - kilka lat temu otrzymaliśmy odświeżenie graficzne z dedykowanymi wersjami na konsole obecnej generacji. W następnym miesiącu - 29 września - czeka nas pełnoprawne odświeżenie grafiki oraz rozgrywki. Ci, którzy jakimś cudem nie kupili gry, mają teraz problem.

Jest nowa cena Wiedźmina 3 - gra znacząco podrożała

Dotychczas Wiedźmin 3 w edycji kompletnej, obejmującej zarówno podstawową wersję gry, jak i dwa duże rozszerzenia: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, kosztował domyślnie 99,99 zł. Gra jednak wyjątkowo często trafiała na najróżniejsze promocje na Steamie, gdzie mogliśmy ją kupić za 30, 20, a czasem nawet 10 zł.

Trudno nie przyznać, że 10 złotych jak za najbardziej kultową polską grę to nie pieniądze. Gracze z kraju nad Wisłą często żartują, że kupno Wiedźmina to narodowy obowiązek każdego Polaka. Podejrzewam, że wszyscy zainteresowani już dawno zakupili Wiedźmina. Sam mam tę produkcję w bibliotece Steam od ok. 10 lat, a grę kupiłem jeszcze po wyższej cenie.

Nowa cena Wiedźmina 3: 150 zł

Jednak dla tych, którzy jeszcze nie kupili gry, sytuacja nie wygląda tak kolorowo. Mimo dotychczasowych promocji za 10, 20 czy 30 zł, gra w obliczu nadchodzącego remastera znacząco podrożała - przynajmniej na Steamie. Z dotychczasowej bazowej ceny 99,99 zł zrobiło się 149,99 zł.

U Polaków Wiedźmin jest tańszy Wiedźmin 3 - 74,99 zł GOG.com

Na szczęście nie jesteśmy ograniczeni tylko do platformy Valve. Wiedźmin 3 jest też dostępny na polskiej platformie GOG (oferującej wersję bez zabezpieczeń DRM) w dużo niższej cenie - 74,99 zł. Oczywiście to wciąż znacznie więcej niż 30 zł (najniższa cena z 30 dni), ale 70 zł jest łatwiejsze do przetrawienia niż 150 zł. Chociaż w mojej opinii 150 zł za tak genialny tytuł to i tak niewygórowana cena.

Wystarczy tylko spojrzeć na nową cenę Wiedźmina 3 w euro: inne państwa Europy zapłacą teraz za grę nie 30 euro (129 zł), a 50 euro - czyli ponad 210 zł. U nas i tak jest znacznie taniej.

Jest też darmowa aktualizacja dla tych, którzy mieli tylko podstawową wersję gry

Osoby, które kupiły wyłącznie podstawową wersję gry bez dodatków, mogą świętować. CD Projekt RED wykonał bowiem piękny gest, dając im dostęp do rozszerzeń Serca z Kamienia oraz Krew i Wino bez dodatkowych opłat.

Nie trzeba jednak czekać na wrześniowy debiut zremasterowanej wersji Wiedźmina 3. Dodatki zostały udostępnione już teraz - wystarczy je dodać do swojego konta, instalując je w ustawieniach Steama. Remaster pojawi się 29 września 2026 na wszystkich platformach.

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