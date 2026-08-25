CD Projekt RED ma darmowy prezent dla graczy. Inni chcą kilkadziesiąt złotych

CD Projekt RED pokazał światu rozszerzenie Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości, które zadebiutuje w 2027 roku. Polska firma przyjechała na Gamescom z jeszcze jedną niespodzianką. Fani serii otrzymają tonę darmowej zawartości, do tego już niebawem.

Już 29 września Wiedźmin 3: Dziki Gon zamieni się w Wiedźmin 3: Dziki Gon Remastered

Remastered to wielka, darmowa aktualizacja dla wszystkich posiadaczy gry, obejmująca podstawkę oraz oba płatne dodatki. Przy jej pomocy CD Projekt RED nie tylko po raz kolejny ulepsza oprawę 11-letniej gry, ale też wprowadza głębokie zmiany dotyczące mechanizmów rozgrywki. Wśród największych nowości wersji edycji Remastered twórcy wymieniają:

Ulepszona oprawa graficzna

Rozbudowana walka

Poprawiony zakres ruchu

Nowe efekty specjalne znaków

Przebudowana jazda konna

Rozszerzone zachowania bestii

Przebudowane drzewo umiejętności

Transmog

Rozbudowany tryb foto

Nowe finiszery

Do tego CD Projekt RED publikuje na zwiastunie obszerną listę pomniejszych ulepszeń, w tym nowy system śledzenia zadań, ulepszone tekstury, wsparcie DLSS 4.5 oraz AMD FSR 4, wykorzystanie unikalnych funkcji Switcha 2, nowe shadery, wsparcie PS5 Pro, a także path tracing.

Mało? CD Projekt RED podbija stawkę, oferując za darmo nie tylko aktualizację Remastered, ale także OBA WIELKIE DODATKI: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. Wystarczy posiadać bazową wersję gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Niesamowite, znam wydawców, którzy za taki pakiet ulepszeń braliby po 10 dolarów od użytkownika.

Mnie najbardziej intryguje ulepszony system walki, w połączeniu z nowymi animacjami, rozszerzonymi zachowaniami bestii oraz nowymi finiszerami. Bo chociaż Wiedźmin 3: Dziki Gon to produkcja wybitna, tak walkę ma w najlepszym przypadku co najwyżej poprawną.

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