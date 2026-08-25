CD Projekt RED ma darmowy prezent dla graczy. Inni chcą kilkadziesiąt złotych
CD Projekt RED pokazał światu nie tylko zupełnie nowy dodatek do Wiedźmina 3, ale także przygotował serię darmowych prezentów dla fanów serii. Inni wydawcy kasowaliby za to bez mrugnięcia okiem.
CD Projekt RED pokazał światu rozszerzenie Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości, które zadebiutuje w 2027 roku. Polska firma przyjechała na Gamescom z jeszcze jedną niespodzianką. Fani serii otrzymają tonę darmowej zawartości, do tego już niebawem.
Już 29 września Wiedźmin 3: Dziki Gon zamieni się w Wiedźmin 3: Dziki Gon Remastered
Remastered to wielka, darmowa aktualizacja dla wszystkich posiadaczy gry, obejmująca podstawkę oraz oba płatne dodatki. Przy jej pomocy CD Projekt RED nie tylko po raz kolejny ulepsza oprawę 11-letniej gry, ale też wprowadza głębokie zmiany dotyczące mechanizmów rozgrywki. Wśród największych nowości wersji edycji Remastered twórcy wymieniają:
- Ulepszona oprawa graficzna
- Rozbudowana walka
- Poprawiony zakres ruchu
- Nowe efekty specjalne znaków
- Przebudowana jazda konna
- Rozszerzone zachowania bestii
- Przebudowane drzewo umiejętności
- Transmog
- Rozbudowany tryb foto
- Nowe finiszery
Do tego CD Projekt RED publikuje na zwiastunie obszerną listę pomniejszych ulepszeń, w tym nowy system śledzenia zadań, ulepszone tekstury, wsparcie DLSS 4.5 oraz AMD FSR 4, wykorzystanie unikalnych funkcji Switcha 2, nowe shadery, wsparcie PS5 Pro, a także path tracing.
Mało? CD Projekt RED podbija stawkę, oferując za darmo nie tylko aktualizację Remastered, ale także OBA WIELKIE DODATKI: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. Wystarczy posiadać bazową wersję gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Niesamowite, znam wydawców, którzy za taki pakiet ulepszeń braliby po 10 dolarów od użytkownika.
Mnie najbardziej intryguje ulepszony system walki, w połączeniu z nowymi animacjami, rozszerzonymi zachowaniami bestii oraz nowymi finiszerami. Bo chociaż Wiedźmin 3: Dziki Gon to produkcja wybitna, tak walkę ma w najlepszym przypadku co najwyżej poprawną.
Redaktor prowadzący Spider's Web. Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.