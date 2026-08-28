GTA 6 - wymagania sprzętowe na PC. Przewidujemy, jakiego komputera potrzebujesz

Premiera GTA 6 została zaplanowana na 19 listopada 2026 r. Początkowy debiut dotyczy jednak tylko konsol obecnej generacji: PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X | S. Twórcy gry mają zatem niełatwe zadanie optymalizacji produkcji na konsole wydane 6 lat temu. Dopiero po konsolowej premierze nastąpi debiut gry na komputery osobiste.

Oczekiwane minimalne wymagania sprzętowe GTA 6 na PC

Przy debiucie GTA 6 na PC problem polega na tym, że zamiast dostosowywać grę do czterech konsol, produkcja musi działać na tysiącach różnych konfiguracji. Dlatego oczekujmy znacznie większych wymagań w porównaniu z mniej zaawansowanymi technicznie konsolami. Rockstar Games nie zapowiedział jednak nawet, czy gra w ogóle wyjdzie na komputery osobiste.

Patrząc na historię poprzednich gier studia, oczekujemy, że w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy od konsolowej premiery ukaże się wersja stworzona z myślą o pecetach. GTA 5 zadebiutowało na komputerach 19 miesięcy po konsolach, GTA 4 już po siedmiu, a Red Dead Redemption 2 - po roku.

Jako że gra nie została jeszcze zapowiedziana, nie znamy oficjalnych wymagań sprzętowych. Biorąc pod uwagę fakt, że będzie to nowoczesna gra o wysokim budżecie i wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, spodziewamy się, iż do odpalenia gry na minimalnych ustawieniach w 1080p i 30 kl./s będzie potrzebny naprawdę niezły komputer:

procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i5-10400;

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 lub AMD Radeon RX 6600 XT;

pamięć operacyjna: 16 GB;

dysk: SSD o pojemności ok. 150 GB;

system operacyjny: Windows 11, wsparcie DirectX 12.

Dzisiejsze mniej zaawansowane technologicznie gry, takie jak Assassin’s Creed Black Flag Resynced czy 007 First Light, wymagają w miarę nowoczesnych komponentów, takich jak procesory i5-8400/i5-9500, do uruchomienia w najniższych detalach. Z kolei GTA 6 ma charakteryzować się zaawansowaną fizyką, ogromnym zagęszczeniem NPC oraz świetną grafiką.

Zalecane wymagania sprzętowe GTA 6 na PC

Aby uruchomić grę w zalecanych ustawieniach przy rozdzielczości 1080p, najprawdopodobniej będzie potrzebny jeszcze mocniejszy komputer obejmujący:

procesor: AMD Ryzen 5 5600(X) lub Intel Core i5-12400;

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti lub AMD Radeon RX 7700 XT;

pamięć operacyjna: 16 GB;

dysk: SSD o pojemności ok. 150 GB;

system operacyjny: Windows 11, wsparcie DirectX 12.

Ustawienia wysokie i rozdzielczość 1440p z kolei mogą wymagać naprawdę szybkiej maszyny złożonej z:

procesor: AMD Ryzen 5 9600X lub Intel Core i5-14600K;

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5070 lub AMD Radeon RX 9070;

pamięć operacyjna: 32 GB;

dysk: SSD o pojemności ok. 150 GB;

system operacyjny: Windows 11, wsparcie DirectX 12.

Do najwyższych ustawień i rozdzielczości 4K będzie potrzebny maksymalnie potężny komputer:

procesor: AMD Ryzen 7 7800X3D lub Intel Core i7-14700K;

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5080 lub AMD Radeon RX 7900 XTX;

pamięć operacyjna: 32 GB;

dysk: SSD o pojemności ok. 150 GB;

system operacyjny: Windows 11, wsparcie DirectX 12.

Oczywiście podane wymagania to tylko przewidywane konfiguracje i wcale nie muszą się sprawdzić - wymagania mogą okazać się nawet niższe. Specjalnie założyłem wyższe potrzeby, tak aby mieć pewność, że podane komponenty faktycznie będą w stanie uruchomić grę w określonych ustawieniach i rozdzielczościach. Pamiętajmy również, że na PC w dużej mierze wykorzystywane są technologie, takie jak skalowanie DLSS czy generowanie klatek na bazie sztucznej inteligencji.

Z drugiej strony gry na komputery osobiste dają szerokie możliwości dostosowania grafiki. Samo aktywowanie lub dezaktywowanie technologii śledzenia promieni drastycznie zmienia zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Z podanymi konfiguracjami z pewnością będziecie mogli wygodnie grać w określonych ustawieniach i rozdzielczościach.

Czytaj też:

Ładowanie...