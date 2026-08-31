Wiedźmin 4 nie powtórzy losu Cyberpunka 2077. Nie będzie wstydu na konsolach

Możecie poczuć się staro, ale premiera Cyberpunka 2077 odbyła się pod koniec 2020 r. Gra była wielokrotnie przekładana, a gdy już wydano ją na konsole poprzedniej generacji (wówczas nowe sprzęty dopiero debiutowały), działała po prostu średnio. Sam przechodziłem grę na Xboxie One i dokładnie pamiętam te spadki wydajności oraz masę błędów. Wiedźmin 4, który ma zadebiutować w 2028 r., nie powtórzy losu tamtej produkcji.

Wiedźmin 4 nie będzie powtórką z Cyberpunka 2077

Jak wynika z rozmowy Michała Nowakowskiego z CD Projekt Red z portalem Game Developer, Cyberpunk 2077 był rozwijany głównie na komputerach osobistych. Studio uznało, że decyzja ta pozwoli uzyskać możliwie najlepszą grafikę, jako że to właśnie komputery osobiste charakteryzują się największą mocą obliczeniową i technicznymi możliwościami. Nie wzięto jednak pod uwagę trudności w dostosowaniu wersji z PC na konsole Xbox One i PS4.

Teraz praca rozwija się na wszystkich platformach jednocześnie.

Przychodzisz do studia i od razu uruchamiasz Wiedźmina 4 - powiedział Nowakowski. Możesz go uruchomić na PC. Możesz go uruchomić na PS5. Możesz go uruchomić na Xbox Series X i będzie działał.

Oznacza to, że jeśli podczas prac nad nowym Wiedźminem na którejś z platform jest coś nie tak, Polacy przerywają dany etap, aby natychmiast naprawić błąd. W przeszłości pomijano usterki z założeniem, że wrócą do nich później. Efektem tego był stanCyberpunka 2077 na premierę - zawierał całe mnóstwo błędów. Niektóre były całkiem zabawne, ale sam napotkałem kilka takich, które uniemożliwiały przejście określonej misji.

Dzięki nowemu podejściu do rozwoju na wszystkich platformach jednocześnie, Wiedźmin 4 na premierma być w pełni dopracowany i grywalny. Co więcej, gra ma działać na konsolach wydanych w 2020 r. Obecnie te sprzęty mają na karku już 6 lat, a debiut Wiedźmina 4 jest zaplanowany na 2028 r. Oznacza to, że gra będzie działać na 8-letnich konsolach.

Do tego czasu pojawi się też Wiedźmin 3: Remastered oraz dodatek

CD Projekt RED nie ujawnił dokładnej daty premiery Wiedźmina 4 - wiemy jedynie, że gra zadebiutuje w 2028 r. Do tego czasu otrzymamy jednak mnóstwo nowej zawartości do poprzedniego Wiedźmina 3 z Geraltem w roli głównej.

29 września zadebiutuje remaster gry, a w 2027 r. trzeci duży dodatek zatytułowany Pieśń Przyszłości.

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