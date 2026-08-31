Wielki wyciek Steama. Do sieci trafiło 12 TB danych

Po wycieku danych powiązanym ze Steamem, który obejmował dane osobowe, telefony czy adresy e-mail, na początku sierpnia przyszedł czas na nowy problem dla Steama. Tym razem jednak dane użytkowników nie są zagrożone, a zamiast tego do sieci wyciekło prawdopodobnie wszystko, co twórcy publikowali na platformie w latach 2003-2013. Mowa zatem o 12 TB danych wraz z wersjami gier, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.

Wielki wyciek Steama to aż 12 TB danych

Przeciek jest o tyle nietypowy, że obejmuje dane sprzed nawet dwóch dekad: mowa o plikach z lat 2003-2013. Można określić to jako cyfrowy skansen. Wyciekło 12 TB, co w tamtych czasach, gdy gry zajmowały maksymalnie kilka gigabajtów, było ogromną wartością. Z perspektywy czasu i wraz z rozwojem technologii, gdzie normą w komputerach osobistych są dyski 1 TB, a gry zajmują nawet 200 GB, 12 TB to wcale nie tak dużo.

Mimo to mówimy o całkiem sporej skali: wyciek obejmuje wszystkie (lub większość) gier publikowanych na Steamie w tamtych czasach. Z tego, co udało się dotychczas ustalić, wiemy jednak, że dotyczy to zarówno gotowych gier, jak i wersji testowych. Co najważniejsze, do internetu wypłynęły także produkcje firmy Valve: Half-Life, Portal czy Left 4 Dead.

Zauważono również odniesienia do innych znanych gier: Call of Duty, Fallout czy Civilization. W wycieku nie brakuje także mniejszych tytułów.

Najbardziej istotne jest to, że w wycieku znalazły się także pliki dotyczące nigdy niewydanych projektów, nad którymi Valve pracowało w latach 2003-2013. Jeden z nich nazywa się F-Stop - to anulowana produkcja, w której rozgrywka miała polegać na manipulacji obiektami za pomocą kamery. Gra miała być początkowo prequelem do Portala.

Oprócz tego w plikach miały znaleźć się także odniesienia do Half-Life: Episode 3, czyli anulowanej trzeciej części stanowiącej kontynuację Episode 2 wydanego w 2007 r.

Dlaczego przeciek obejmuje dane do 2013 roku?

Według informatora z serwisu X, Gabe’a Followera, wyciek jest spowodowany obecnością niezabezpieczonego punktu końcowego na platformie Steam. Nie doszło tu do żadnego ataku hakerskiego. Tak naprawdę Valve skopało sprawę. Wyciek obejmuje informacje do 2013 r., ponieważ producent wtedy przeszedł na inny system przechowywania danych.

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