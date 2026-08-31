Cena PS5 Pro wystrzeliła w Polsce. To wina GTA 6

Fragment rozgrywki z GTA 6 został ujawniony w miniony czwartek, 27 sierpnia [lub: w minioną środę, 26 sierpnia]. Wówczas pokazano 26-minutowe nagranie gry działającej na konsoli PS5. Nie wykorzystano do tego bardziej zaawansowanej wersji PS5 Pro, najprawdopodobniej, aby pokazać, że bazowy wariant bez problemu jest w stanie obsłużyć tak wymagającą grę. Większość graczy będzie musiała pozostać przy podstawowym PS5, ponieważ wersja PS5 Pro jest ponad dwa razy droższa.

Cena PS5 Pro wystrzeliła w kosmos

Konsola PS5 Pro na start w Polsce kosztowała 3499 zł. Jednak od kwietnia 2026 r. cena sprzętu została znacząco podwyższona do ok. 4000 zł. W ostatnich miesiącach cena urządzenia cały czas wzrastała i utrzymywała się na poziomie ok. 4600 zł - aż do momentu prezentacji GTA 6 w minionym tygodniu.

Od tego czasu za sprzęt w Polsce trzeba zapłacić nawet 5000-5800 zł, w zależności od sklepu. Jak wynika z danych serwisu Ceneo, zbierającego najlepsze oferty, najniższa cena obecnie dostępna jest w sklepie Sferis i wynosi 5099 zł.

Jeśli chcemy zrealizować zakup w większych sklepach z elektroniką, musimy liczyć się z jeszcze wyższymi cenami. Przykładowo w x-komie w momencie pisania artykułu (31 sierpnia) jest to 5499 zł, a w MediaMarkt i Neonet (notabene, którego właścicielem jest x-kom) trzeba wydać nawet 5799 zł. Mówimy zatem o wzroście na poziomie 1000 zł w zaledwie kilka dni.

Oczywiście wszystko wynika z ogromnego zainteresowania sprzętem, który dotychczas był średnio rozchwytywany. PS5 Pro to mimo wszystko obecnie najlepsza i najbardziej zaawansowana konsola obecnej generacji. Jeśli zależy nam na jak najlepszych doświadczeniach podczas uruchamiania GTA 6, ten wariant będzie najlepszy pod kątem wydajności i jakości sprzęt oferuje bowiem lepszy układ graficzny w porównaniu z bazowym PS5.

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W Polsce sytuacja jest jeszcze w miarę stabilna. Za granicą dochodzi do istnego szału. Wszyscy sobie nagle przypominają, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy wychodzi GTA 6 i trzeba mieć na czym grać. Dlatego osoby, które jeszcze nie kupiły PS5, masowo wykupują obie wersje. Efektem jest to, że PS5 Pro w wielu krajach zupełnie zniknęło z półek sklepowych, a jeśli jest jeszcze dostępne, to - podobnie jak w Polsce - w dużo wyższych cenach.

Ostatni czas na kupno konsoli: zwykłe PS5 wystarczy

Tanio już było i obecnie nawet bazowe PS5 kosztuje 2500 zł. Jest to ponad dwa razy mniej w porównaniu z obecnymi cenami PS5 Pro. Warto jednak podkreślić, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu zwykłą wersję konsoli można było nabyć za ok. 1700-1800 zł w promocjach i za 2000 zł w regularnej ofercie.

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Jeśli chcecie zagrać w GTA 6 i jeszcze nie macie konsoli obecnej generacji, lepiej nie zwlekać. Trudno powiedzieć, czy podstawowe PS5 nie pójdzie drogą PS5 Pro i jego cena również nie zostanie podwyższona.

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