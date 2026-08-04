Największa perła Nintendo będzie po polsku. Dawniej bym w to nie uwierzył

Nintendo przyzwyczaiło nas, że zdecydowana większość jego gier nie jest dostosowana do polskiego gracza. Jednak po premierze Nintendo Switcha 2 wszystko się zmieniło i na początku 2026 r. udostępniono pierwsze dwie gry japońskiego producenta z polskim tekstem: mowa o Mario Kart World oraz Donkey Kong Bananza. Nadchodzące odświeżone The Legend of Zelda: Ocarina of Time również doczeka się polskiego wydania.

Pierwsza Zelda dostępna oficjalnie po polsku

W mediach społecznościowych zauważono, że odświeżona wersja The Legend of Zelda: Ocarina of Time, która zostanie wydana jeszcze w tym roku na Switcha 2, otrzyma polską wersję językową. Informacja została dostrzeżona przez posiadaczy konsoli w oficjalnym sklepie Nintendo eShop, gdzie tuż obok innych popularnych języków: angielskiego, japońskiego czy niemieckiego, znajduje się także polski.

Dlaczego to takie istotne? Ponieważ to pierwsza w historii Zelda, która będzie dostępna z polskimi napisami. Będzie to odświeżone wydanie części Ocarina of Time, która początkowo miała swoją premierę na konsoli Nintendo 64 w 1998 r.

Jest to zatem trzecia gra od Nintendo oficjalnie przetłumaczona na j. polski. Dotychczas, aby uruchomić produkcje japońskiego studia, trzeba było posiłkować się nieoficjalnymi metodami, takimi jak fanowskie tłumaczenia. Prawda jest taka, że nie każdy ma jednak wiedzę techniczną, aby to zrobić.

Gracze z kraju nad Wisłą od lat prosili o możliwość uruchomienia Zeldy w rodzimym języku, ale gigant z Japonii pozostawał głuchy na prośby Polaków. Oczywiście konsole i gry sprzedawali nam wyjątkowo chętnie, ale musieliśmy się liczyć z tym, że interfejsy urządzeń oraz samych gier były dostępne co najwyżej w j. angielskim.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time jest jedną z perełek Wielkiego N - produkcję uznaje się za jedną z najlepszych gier w historii. Nie bez powodu uważa się ją za najlepiej ocenianą grę wszech czasów. Obecnie jednak nie znamy dokładnej daty premiery gry. Nintendo co najwyżej zapowiedziało, że debiut ma odbyć się jeszcze w 2026 r. Do końca roku pozostaje coraz mniej czasu.

Oprócz tego w październiku 2026 r. otrzymamy Nintendo Switch Sports Resort, który również ma być dostępny w j. polskim. Japoński gigant z branży gier najwyraźniej widzi, że Polska staje się coraz ważniejszym i bardziej dochodowym rynkiem. Oby kolejne gry z serii Zelda, takie jak Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom, również doczekały się polskich napisów.

Polscy gracze z pewnością oczekują też Pokemonów oraz innych kultowych serii w rodzimym języku.

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