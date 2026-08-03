Tak drogich Xboxów jeszcze nie było. Microsoft grubo przesadził

Jeżeli planowałeś zakup konsoli Xbox, przyszedł najwyższy czas aby podjąć decyzję: wóz albo przewóz. Bowiem Microsoft właśnie wprowadził w Europie kolejną, wyjątkowo wysoką podwyżkę cen konsol Xbox Series X i Xbox Series S. Nowy cennik zaczął obowiązywać 1 sierpnia, podnosząc ceny poszczególnych modeli nawet o 200 euro. Jeżeli polscy sprzedawcy w pełni dostosują się do nowych stawek, najmocniejszy Xbox może kosztować około 3450 zł.

Microsoft ponownie sięgnął do portfeli graczy. Kolejna podwyżka cen konsol Xbox objęła całą Europę

Największa zmiana dotyczy konsol z serii Xbox Series X. Wersja z napędem optycznym kosztuje teraz 799,99 euro zamiast 599,99 euro, natomiast cyfrowy Xbox Series X 1 TB zdrożał z 549,99 do 749,99 euro. W obu przypadkach podwyżka wynosi 200 euro.

Jeszcze mocniej - w ujęciu procentowym - wzrosły ceny słabszych modeli. Xbox Series S z dyskiem 512 GB podrożał z 349,99 do 499,99 euro, a wariant 1 TB z 399,99 do 599,99 euro - w obu przypadkach mówimy o podwyżkach rzędu 30 proc. Najtańszy Xbox, który miał być przystępnym cenowo wejściem do obecnej generacji, kosztuje dziś o 150 euro więcej niż wcześniej.

Po przeliczeniu według średniego kursu NBP z 31 lipca (4,3128 zł za 1 euro) nowe europejskie ceny odpowiadają kwotom około 2156 zł za Xbox Series S 512 GB, około 2588 zł za Xbox Series S 1 TB, około 3235 zł za Xbox Series X Digital oraz około 3450 zł za Xbox Series X z napędem.

Na razie ceny w polskich sklepach pozostają niższe od nowych europejskich stawek. Xbox Series S 512 GB można znaleźć za około 1700 zł, wersję 1 TB za około 1899 zł, z kolei Xbox Series X Digital kosztuje około 2999 zł, a model z napędem zaczyna się od około 3199 zł. Sugeruje to, że część sprzedawców nadal sprzedaje konsole z wcześniej zakupionych partii lub jeszcze nie przeniosła pełnej podwyżki na klientów.

Obecna korekta jest już trzecią podwyżką cen konsol Xbox od maja 2025 roku. Microsoft wcześniej zmienił cennik dla rynku amerykańskiego, jednak dopiero teraz potwierdził stawki obowiązujące w Europie i Wielkiej Brytanii. Według informacji firmy wzrost cen ma związek z rosnącymi kosztami pamięci RAM oraz nośników danych wykorzystywanych w konsolach.

Producent przekonywał wcześniej, że przez kilka miesięcy prowadził rozmowy z dostawcami i szukał sposobów na ograniczenie kosztów, jednak ostatecznie zdecydował się na kolejną aktualizację cennika. Microsoft informował również, że ceny pamięci i magazynów danych wzrosły ponad 2,5-krotnie, a presja kosztowa może utrzymać się także w kolejnych kwartałach.

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