Twój telewizor od dziś może być konsolą. Poszukaj tej aplikacji

Microsoft od lat powtarza, że przyszłość grania nie musi być związana z konsolą stojącą pod telewizorem. Najnowszy przykład? Oficjalne uruchomienie aplikacji Xbox na telewizorach Hisense’a oraz wszystkich modelach działających na systemie Vidaa OS w wersji 9.6 lub wyższej. To kolejny krok w ekspansji cloud gamingu, który - czy tego chcemy, czy nie - zaczyna wyglądać jak pełnoprawna alternatywa dla klasycznego sprzętu.

Telewizor zamiast konsoli. Tym razem na serio

Według informacji Microsoftu aplikacja Xbox trafiła już do telewizorów z Vidaa OS z roczników 2024-2026, w tym do popularnych modeli Hisense’a. Jeśli ktoś kupił w ostatnich latach telewizor tej marki to istnieje spora szansa, że po aktualizacji oprogramowania zobaczy na ekranie znajome zielone logo.

Czytaj też:

Co to oznacza w praktyce? Właściciele takich telewizorów mogą uruchamiać gry z chmury bez konieczności posiadania konsoli. Wystarczy szybkie łącze, kompatybilny kontroler Bluetooth i subskrypcja Game Pass (Ultimate, Premium lub Essential). Microsoft podkreśla, że nie chodzi tylko o gry z katalogu - można streamować również tytuły, które już się posiada, nawet jeśli nie są częścią Game Passa. To

Hisense i Vidaa OS - zaskakujący sojusznik Xboxa

Hisense od kilku lat próbuje zbudować własną tożsamość w świecie telewizorów, stawiając na agresywną wycenę i szybkie wdrażanie nowych technologii. W Polsce marka jest kojarzona głównie z telewizorami LCD o dobrym stosunku jakości do ceny, ale globalnie coraz mocniej inwestuje w miniLED-y i laserowe projektory. Współpraca z Microsoftem to dla niej kolejny sposób na wyróżnienie się w segmencie, w którym Samsung i LG rozdają karty.

Vidaa OS, choć w Polsce nie jest tak popularny jak Android TV czy webOS, ma jedną przewagę: jest lekki, szybki i prosty. To idealne środowisko dla aplikacji, która musi działać stabilnie i bez zbędnych opóźnień. Microsoft wymaga wersji Vidaa OS 9.6, a aktualizacja ma być stopniowo udostępniana na kolejnych modelach. Nie wszystkie telewizory dostaną ją od razu, ale proces ma być rozłożony w czasie.

Cloud gaming dojrzewa. I zaczyna być wygodny

Warto zauważyć, że Microsoft nie próbuje już sprzedawać cloud gamingu jako futurystycznej ciekawostki. W komunikacie firmy nie ma wielkich słów o rewolucji, jest za to nacisk na wygodę. Grasz w Forzę Horizon 6 na telewizorze, potem kontynuujesz na laptopie, a później na telefonie - progres zapisuje się w chmurze i podąża za tobą. To, jakby nie patrzeć, jest realna wartość dla użytkownika.

Oczywiście cloud gaming nadal ma swoje ograniczenia. W Polsce wciąż nie wszędzie można liczyć na stabilne łącze o odpowiedniej przepustowości, a opóźnienia bywają zauważalne w dynamicznych grach. Ale jeśli ktoś ma szybki Internet i nie jest purystą input laga, to granie na telewizorze bez konsoli zaczyna być naprawdę sensowną opcją.

Ciekawostką jest szeroka lista kompatybilnych kontrolerów. Oprócz standardowego Xbox Wireless Controller można używać DualSense, DualShocka 4, a nawet Xbox Elite Series 2 czy Adaptive Controller. Jeśli ktoś ma PlayStation, ale chce spróbować cloud gamingu Xboxa, nie musi kupować dodatkowego pada. Bardzo miły bonus.

Ładowanie...