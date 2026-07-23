Xbox zrobił prezent pecetowcom. Kultowe gry odpalisz bez konsoli

Microsoft od lat skrupulatnie pracował nad uczynieniem Xboxa królem wśród osób poszukujących kompatybilności wstecznej. Teraz koncern podnosi poprzeczkę dla wszystkich firm pragnących konkurować na tym polu. Bowiem uruchomił program Xbox Backward Compatibility na komputerach PC, dzięki któremu klasyczne gry z pierwszego Xboksa można uruchomić natywnie na Windowsie.

Microsoft udostępnia Xbox Backward Compatibility. W klasyki z pierwszego Xboxa zagrasz na komputerze

Nowa funkcja jest dostępna od dziś we wczesnej wersji i obejmuje zarówno komputery osobiste, jak i przenośne urządzenia z Windows, w tym ROG Xbox Ally oraz Xbox Ally X. Microsoft podkreśla, że celem projektu jest zachowanie starszych gier oraz umożliwienie korzystania z nich na współczesnym sprzęcie bez konieczności sięgania po oryginalną konsolę.

Debiut usługi rozpoczyna się od czterech kultowych tytułów, ale producent zapowiada systematyczne rozszerzanie biblioteki o kolejne pozycje. Czterema szczęśliwcami z pierwszego Xboksa są następujące tytuły:

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Każdą z wymienionych gier można kupić w wersji na PC. Gry zostały również udostępnione wszystkim subskrybentom Xbox Game Pass. Użytkownicy posiadający cyfrową licencję na konsoli nie muszą kupować ich ponownie, ponieważ Microsoft rozszerzył działanie zakupionych wcześniej kopii także na komputery i kompatybilne handheldy. Całość korzysta z technologii Xbox Play Anywhere oraz Xbox Cloud Gaming, dzięki czemu jedna biblioteka obejmuje konsolę, chmurę, komputer oraz urządzenia przenośne.

Microsoft nie ograniczył się wyłącznie do przeniesienia starszych produkcji na nową platformę. Gry otrzymały zestaw funkcji przygotowanych specjalnie z myślą o komputerach osobistych. Użytkownicy mogą korzystać z podnoszenia rozdzielczości nawet czterokrotnie względem oryginału, obsługi VSync, trybu pełnoekranowego i okienkowego, filtrowania anizotropowego oraz ulepszonego wygładzania krawędzi. Producent dodał również możliwość zmiany ustawień językowych i dźwiękowych.

Jeszcze w tym roku Microsoft planuje rozszerzyć możliwości programu o jedną z najczęściej oczekiwanych funkcji. Wybrane gry z pierwszego Xboksa otrzymają obsługę osiągnięć zarówno na konsolach, jak i komputerach PC. Pierwsza czwórka udostępnionych tytułów ma zostać zaktualizowana w najbliższych miesiącach.

Uruchomienie Xbox Backward Compatibility na PC wymaga komputera z systemem Windows 11 i wymaga spełnienia następujących wymagań:

Minimalne wymagania:

GPU: Nvidia GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 550 lub Intel Arc A310

CPU: 4 rdzenie i 8 wątków - Intel Core i3-10300, AMD Ryzen 3 3100 lub AMD Ryzen Z2 A

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć VRAM: 4 GB

System operacyjny: Windows 11

Sterowniki: najnowsze dostępne od stycznia 2026 r.

Rekomendowane wymagania:

GPU: AMD Radeon RX 6800S, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti lub Intel Arc A770

CPU: 6 rdzeni i 12 wątków - Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 3600 lub AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Pamięć RAM: 16 GB

Pamięć VRAM: 8 GB

Sterowniki: najnowsze dostępne od stycznia 2026 r.

Według Microsoftu obecna premiera stanowi dopiero początek projektu. Jason Ronald, wiceprezes Xbox odpowiedzialny za rozwój platformy, zapowiedział, że z biegiem czasu na komputery będą trafiały kolejne gry z konsol Xbox. Firma przedstawia nowy program jako element długoterminowych działań mających zachować starsze produkcje i umożliwić uruchamianie wcześniej kupionych tytułów na coraz większej liczbie urządzeń.

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