Xbox z podwyżką cen. "Pamięci są droższe od procesorów"

Trwający tydzień to zdecydowanie czarny tydzień dla kogokolwiek, kto planował zakupy elektroniki - a w szczególności dla graczy. Po obwieszczeniu cen Steam Machine, rozpoczęciu przyjmowania zamówień przedpremierowych na kod do GTA VI i ogłoszeniu podwyżek sprzętu Apple'a, na konsumentów spada kolejna smutna nowina. Microsoft poinformował o kolejnej podwyżce cen konsol Xbox, która obejmie rynki na całym świecie. Firma tłumaczy decyzję gwałtownym wzrostem kosztów pamięci i nośników danych, podkreślając, że obecnie są one droższe od samych procesorów.

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Xbox to kolejna ofiara RAMagedonu

Nowy cennik zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2026 roku. Producent zwiększy ceny modeli wyposażonych w 512 GB pamięci o 100 dolarów (ok. 377 zł), natomiast wersje z dyskiem 1 TB zdrożeją o 150 dolarów (ok. 565 zł). Jednocześnie Microsoft zakończy sprzedaż wariantu Xbox Series X z dyskiem o pojemności 2 TB.

Tak więc po zmianach Xbox Series S z 512 GB pamięci będzie kosztował 499,99 dolarów (ok. 1890 zł) zamiast 399,99 dol. (ok. 1500 zł). Wersja z dyskiem 1 TB podrożeje z 449,99 (ok. 1700 zł) do 599,99 dol. (ok. 2260 zł). Xbox Series X Digital z pamięcią 1 TB będzie dostępny za 749,99 dol. (ok. 2825 zł) zamiast 599,99 (ok. 2260 zł) dol., a model wyposażony w napęd optyczny osiągnie cenę 799,99 dol. (ok. 3010 zł) wobec dotychczasowych 649,99 dol. (ok. 2450 zł). Procentowo mamy do czynienia z podwyżkami rzędu ok. 20 do 25 proc.

Są to jedynie konwersje cen dla rynku amerykańskiego na złotówki, gdyż Microsoft nie podzielił się szczegółowymi informacjami co do cen dla poszczególnych regionów.

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Microsoft: pamięć podrożała ponad 2,5-krotnie

W październiku ubiegłego roku podniósł ceny konsol w Stanach Zjednoczonych o 20-70 dolarów (75-264 zł). Firma liczyła, że kolejna korekta nie będzie konieczna, jednak sytuacja na rynku komponentów okazała się bardziej wymagająca.

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Według Microsoftu ceny pamięci i magazynów danych dla konsol wzrosły już ponad 2,5-krotnie. Koncern spodziewa się również, że do jesieni 2027 roku koszty ponownie się podwoją. Zdaniem producenta cały rynek elektroniki użytkowej odczuwa skutki kryzysu komponentów, jednak segment konsol znajduje się w szczególnie trudnym położeniu.

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Microsoft zwraca uwagę, że konsole od lat sprzedawane są z bardzo niską marżą lub nawet poniżej kosztów produkcji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku smartfonów, komputerów czy głośników, gdzie producenci zazwyczaj osiągają zysk już na sprzedaży samego urządzenia.

Microsoft przygotował plastry na krwawiące rany

Równocześnie z ogłoszeniem podwyżek Microsoft zapowiedział kilka programów mających ułatwić zakup nowych konsol - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Firma rozszerzy dostępność płatności ratalnych typu "kup teraz, zapłać później" w swoim sklepie internetowym, a wybrani partnerzy zaoferują finansowanie 0 proc. nawet na 12 miesięcy.

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Koncern zamierza również rozwijać program sprzedaży używanych konsol we współpracy ze sklepami. Gracze będą mogli oddać dotychczasowy sprzęt w rozliczeniu, a odkupione urządzenia trafią ponownie do sprzedaży w niższych cenach. W ofercie pozostaną także certyfikowane, odnowione konsole Xbox sprzedawane z rabatem sięgającym 100 dol. (ok. 377 zł) względem sugerowanej ceny detalicznej.

Tu jednak również zabrakło informacji, czy Microsoft planuje podobnymi działaniami wesprzeć inne regiony świata.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.