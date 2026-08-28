Marzyłem o telewizorze OLED marki Sony. Teraz będzie mnie stać

Rynek telewizorów OLED w bieżącym roku jest jak rollercoaster: LG pcha do przodu swoje Tandem OLED-y, Samsung walczy QD-OLED‑ami, a Sony… przez chwilę wyglądało, jakby miało ochotę zjechać z kolejki i zająć się wyłącznie „True RGB” LCD. Plotki o porzuceniu OLED-ów krążyły od miesięcy, ale japoński producent właśnie zrobił coś, co skutecznie ucina spekulacje. Bravia 6 - nowy, tańszy OLED - trafia do sprzedaży, i to w pełnej gamie rozmiarów: od 48 do aż 83 cali.

Tak, 83 cali. Pierwszy raz od czasów A80L z 2023 r. Sony wraca do naprawdę dużego OLED-a.

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Sony Bravia 6

Sony reklamuje Bravię 6 hasłem „OLED essentials, now within reach”. I trudno się z tym kłócić - to telewizor, który ma być tańszą, bardziej przystępną alternatywą dla modeli premium. W Polsce to jedyny OLED Sony na bieżący rok, co samo w sobie jest ciekawym ruchem strategicznym. Firma podkreśla przy tym, że wszystkie tegoroczne telewizory nadal powstają w japońskich fabrykach, a nie w ramach nowego konsorcjum z TCL - jego efekty zobaczymy dopiero w 2027-2028 r.

Bravia 6 korzysta z paneli WOLED produkcji LG Display. Najprawdopodobniej jest to nowy panel WOLED SE - tańsza konstrukcja, z której usunięto polaryzator. Efekt? W jasnym salonie odbicia mogą być bardziej dokuczliwe, ale w zamian rośnie jasność, co było największą bolączką podstawowych WOLED-ów z poprzednich lat. Według producenta szczytowe HDR ma sięgać około 1000 nitów - to nie poziom LG G6 czy Samsungów S95H, ale już całkiem blisko średniopółkowych mini‑LED-ów.

W końcu cztery HDMI 2.1. I to w OLED-zie, nie w „True RGB”

Sony Bravia 6

Najbardziej zaskakujący element specyfikacji? Cztery pełnopasmowe HDMI 2.1. Sony od lat miało z tym problem - nawet drogie modele potrafiły oferować tylko dwa porty 2.1, co dla graczy było irytujące. Tymczasem Bravia 6, telewizor ze „średniej półki”, dostaje komplet: 4K120, VRR, ALLM, eARC, pełna obsługa PS5 i Xbox Series X. To zasługa nowego układu Pentonic 800, który Sony montuje tu zamiast procesora XR znanego z wyższych serii.

Paradoksalnie, droższe modele True RGB - Bravia 7 II i 9 II - mają tylko dwa porty 2.1. Jeśli więc ktoś chce Sony z czterema HDMI 2.1, musi… kupić tańszego OLED-a. Świat telewizorów bywa zabawny.

Co jeszcze dostajemy?

Bravia 6 działa na Google TV, obsługuje Dolby Vision, Dolby Atmos i DTS:X, ma 120-hercowy panel i wszystkie typowe zalety OLED-ów: perfekcyjną czerń, świetny kontrast, błyskawiczny czas reakcji i szerokie kąty widzenia.

Sony Bravia 6

Sony jednak świadomie ciął koszty. Nie ma procesora XR, nie ma antyrefleksów z wyższych modeli, nie ma Acoustic Surface Audio - zamiast wibrującej matrycy dostajemy klasyczne głośniki. To telewizor zaprojektowany tak, by konkurować z LG B6 i Samsungiem S85, a nie z topowymi G6 czy S95.

Ceny: Sony w końcu przestało udawać, że OLED musi kosztować fortunę

Bravia 6 kosztuje:

48" - 6500 zł

55" - 7000 zł

65" - 8000 zł

77" - 12 000 zł

83" - 14 000 zł

Bravia 6 to telewizor, który nie próbuje być wszystkim dla wszystkich. Jest uczciwy: tańszy OLED z dobrym HDR, świetnym gamingiem i pełnym pakietem HDMI 2.1. Nie ma ambicji konkurować z topowymi QD-OLED‑ami, ale też nie kosztuje tyle, co one.

Najważniejsze jednak, że Sony wraca do gry w OLED-ach. Po latach niejasnych sygnałów, plotek o wycofaniu się z segmentu i dziwnych decyzji produktowych, Bravia 6 jest jasnym komunikatem: „Nie porzucamy OLED-ów. Nadal robimy telewizory dla entuzjastów”.

I choć to model „dla mas”, to właśnie takie telewizory często decydują o tym, czy marka pozostaje w świadomości użytkowników. Sony najwyraźniej zrozumiało, że nie da się budować przyszłości wyłącznie na drogich True RGB LCD.

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