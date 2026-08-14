Samsung zrobi zupełnie nowe słuchawki. Jestem zaintrygowany
Samsung szykuje swoją odpowiedź na AirPods Max. I wygląda na to, że nie będzie to tylko kolejny eksperyment - a coś, co potencjalnie zagrozi popularności kultowych Sony 1000X.
Samsung od lat ma w portfolio niemal wszystko: telefony, tablety, laptopy, zegarki, słuchawki TWS, a nawet telewizory z AI. Ale jednego wciąż brakowało - pełnoprawnych, dużych słuchawek nausznych z logo Galaxy. Według najnowszych przecieków właśnie nad takim sprzętem pracują Koreańczycy. Chodzi o model, który ma rzucić rękawicę AirPods Max od Apple, 1000X od Sony czy QC Ultra od Bose.
Ich nazwa to Galaxy H1. Po świetnych Galaxy Buds Pro jestem bardzo zaintrygowany
Wszystko zaczęło się od kodu znalezionego w aplikacji Galaxy Wearable. SamMobile wygrzebało tam grafiki i zasoby wskazujące na nowy typ urządzenia: pełnowymiarowe słuchawki bezprzewodowe, oznaczone roboczo jako Galaxy H1. Ikony przedstawiające stan połączenia (szare na rozłączonych, zielone na połączonych) wyglądają jak przygotowane specjalnie pod nowy produkt.
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Samsung nigdy nie wypuścił słuchawek nausznych pod marką Galaxy. Jeśli chciałeś czegoś większego niż Budsy, musiałeś sięgać po JBL-e czy AKG, czyli marki należące do Harmana. Teraz jednak wygląda na to, że firma chce mieć własnego reprezentanta w segmencie premium.
Samsung ma celować w zestaw funkcji klasy premium
Czyli w adaptacyjną redukcję szumów (ANC), tryb ambient, Bluetooth 6.0 oraz własny kodek SSC UHQ, który ma zapewnić dźwięk o jakości zbliżonej do bezstratnej. Do tego dochodzi integracja z Galaxy AI i funkcje ekosystemowe, takie jak Auto Switch - czyli automatyczne przełączanie się między telefonem, tabletem, laptopem czy zegarkiem.
Apple ma swoje Handoff i automatyczne przełączanie AirPodsów, więc Samsung najwyraźniej chce zaoferować podobny komfort użytkowania. Warto też pamiętać, że Samsung ma w zanadrzu AKG - markę, która od lat odpowiada za tuning audio w wielu urządzeniach Galaxy.
Na Gwiazdkę ich jednak nie dostanę
Galaxy H1 nie pojawi się w tym roku. Prace są na tyle wczesne, że realnym terminem jest dopiero początek 2027 r. - być może podczas jednego z pierwszych wydarzeń Galaxy Unpacked. To oznacza, że Samsung ma jeszcze sporo czasu na dopracowanie projektu. Nie znamy finalnego designu, nie znamy ceny, nie wiemy, czy słuchawki będą składane, czy postawią na metalową konstrukcję jak AirPods Max, czy może na lżejsze tworzywa jak Sony X1000. Nie wiadomo też, czy Samsung zdecyduje się na bardziej „audiofilski” kierunek, czy raczej na produkt lifestyle’owy.
Można się zastanawiać, dlaczego firma, która ma dostęp do technologii Harmana, nie zrobiła tego wcześniej. Odpowiedź jest prosta: rynek słuchawek nausznych premium jest trudny. Sony i Bose od lat dominują w ANC, Apple ma potężny ekosystem i klientów gotowych zapłacić za integrację z iPhone’em, a marki takie jak Bowers & Wilkins czy Sennheiser celują w bardziej audiofilski segment.
Samsung musiałby wejść z produktem naprawdę dopracowanym, żeby nie skończyć jak wiele firm, które próbowały zrobić swoje AirPods Max, ale nie przebiły się do mainstreamu. Wygląda na to, że dopiero teraz firma uznała, że ma odpowiednie technologie, by spróbować. Zwłaszcza że Galaxy Buds Pro to bardzo udany produkt.
Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.