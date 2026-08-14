Samsung zrobi zupełnie nowe słuchawki. Jestem zaintrygowany

Samsung od lat ma w portfolio niemal wszystko: telefony, tablety, laptopy, zegarki, słuchawki TWS, a nawet telewizory z AI. Ale jednego wciąż brakowało - pełnoprawnych, dużych słuchawek nausznych z logo Galaxy. Według najnowszych przecieków właśnie nad takim sprzętem pracują Koreańczycy. Chodzi o model, który ma rzucić rękawicę AirPods Max od Apple, 1000X od Sony czy QC Ultra od Bose.

Ich nazwa to Galaxy H1. Po świetnych Galaxy Buds Pro jestem bardzo zaintrygowany

Galaxy H1 (plik graficzny z aplikacji Galaxy Wearable)

Wszystko zaczęło się od kodu znalezionego w aplikacji Galaxy Wearable. SamMobile wygrzebało tam grafiki i zasoby wskazujące na nowy typ urządzenia: pełnowymiarowe słuchawki bezprzewodowe, oznaczone roboczo jako Galaxy H1. Ikony przedstawiające stan połączenia (szare na rozłączonych, zielone na połączonych) wyglądają jak przygotowane specjalnie pod nowy produkt.

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Samsung nigdy nie wypuścił słuchawek nausznych pod marką Galaxy. Jeśli chciałeś czegoś większego niż Budsy, musiałeś sięgać po JBL-e czy AKG, czyli marki należące do Harmana. Teraz jednak wygląda na to, że firma chce mieć własnego reprezentanta w segmencie premium.

Airpods Max 2

Samsung ma celować w zestaw funkcji klasy premium

Czyli w adaptacyjną redukcję szumów (ANC), tryb ambient, Bluetooth 6.0 oraz własny kodek SSC UHQ, który ma zapewnić dźwięk o jakości zbliżonej do bezstratnej. Do tego dochodzi integracja z Galaxy AI i funkcje ekosystemowe, takie jak Auto Switch - czyli automatyczne przełączanie się między telefonem, tabletem, laptopem czy zegarkiem.

Apple ma swoje Handoff i automatyczne przełączanie AirPodsów, więc Samsung najwyraźniej chce zaoferować podobny komfort użytkowania. Warto też pamiętać, że Samsung ma w zanadrzu AKG - markę, która od lat odpowiada za tuning audio w wielu urządzeniach Galaxy.

Na Gwiazdkę ich jednak nie dostanę

Sony 1000XM6

Galaxy H1 nie pojawi się w tym roku. Prace są na tyle wczesne, że realnym terminem jest dopiero początek 2027 r. - być może podczas jednego z pierwszych wydarzeń Galaxy Unpacked. To oznacza, że Samsung ma jeszcze sporo czasu na dopracowanie projektu. Nie znamy finalnego designu, nie znamy ceny, nie wiemy, czy słuchawki będą składane, czy postawią na metalową konstrukcję jak AirPods Max, czy może na lżejsze tworzywa jak Sony X1000. Nie wiadomo też, czy Samsung zdecyduje się na bardziej „audiofilski” kierunek, czy raczej na produkt lifestyle’owy.

Można się zastanawiać, dlaczego firma, która ma dostęp do technologii Harmana, nie zrobiła tego wcześniej. Odpowiedź jest prosta: rynek słuchawek nausznych premium jest trudny. Sony i Bose od lat dominują w ANC, Apple ma potężny ekosystem i klientów gotowych zapłacić za integrację z iPhone’em, a marki takie jak Bowers & Wilkins czy Sennheiser celują w bardziej audiofilski segment.

Galaxy Buds4 Pro

Samsung musiałby wejść z produktem naprawdę dopracowanym, żeby nie skończyć jak wiele firm, które próbowały zrobić swoje AirPods Max, ale nie przebiły się do mainstreamu. Wygląda na to, że dopiero teraz firma uznała, że ma odpowiednie technologie, by spróbować. Zwłaszcza że Galaxy Buds Pro to bardzo udany produkt.

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