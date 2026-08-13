Samsung daje rabaty na zestawy RTV. Smart TV z soundbarem prawie 2000 zł taniej

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Dobra wiadomość dla osób, które przymierzają się do zmiany telewizora na nowy - lub po prostu szukają pretekstu, by to zrobić. Samsung przygotował właśnie promocję dla osób nabywających jego sprzęty RTV. Do końca tego miesiąca wraz z wybranymi modelami telewizorów można zakupić również soundbar, a na tym interesie zaoszczędzimy od 850 zł do niemal dwóch tysięcy.

Które modele telewizorów Samsunga są objęte nową promocją?

Na liście promocyjnej znajdziemy aż grubo ponad setkę różnych Smart TV, od przystępnych cenowo QLED-ów, aż po topowe Neo QLED-y i OLED-y. Wśród nich znajdziemy popularne modele takie jak: 55QN77F, 55QN80F, 75Q8F, 55QN92F, 65QN80H, 75QN77F, 65S85F, 55S90F i 65R86H.

Z pełnym i aktualnym zestawieniem telewizorów, które obecnie można kupić w promocji z soundbarem, możemy zapoznać się na stronie Samsunga.

Ile można zaoszczędzić w promocji Samsunga i które soundbary wybrać?

Producent zdecydował się na to, by objąć promocją trzy modele grajbelek, którymi są Samsung HW-Q600F, Samsung HW-Q800F i Samsung HW-Q990F. Wysokość rabatu na zestaw Smart TV + Soundbar zależy od tego, na który z nich się zdecydujemy:

Samsung HW-Q600F (rabat 850 zł): ten soundbar oferuje wielokanałowy dźwięk przestrzenny 3.1.2, a chociaż to bazowy model w zestawieniu, to i tak wspiera technologię dźwięku przestrzennego (Dolby Atmos i DTS Virtual:X) oraz jednoczesną pracę głośników TV i soundbara (Q-Symphony); Samsung HW-Q800F (rabat 1150 zł): wyższa półka audio z dźwiękiem przestrzennym 5.1.2 oraz bezprzewodowym Dolby Atmos, który dodatkowo, poza Q-Symphony, ma również obsługę funkcji Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Pro automatycznie kalibrującą brzmienie pod salon użytkownika; Samsung HW-Q990F (rabat 1800 zł): to topowy model w ofercie marki, w którym zastosowano dźwięk przestrzenny 11.1.4 z aż 8-calowym subwooferem oraz czterema głośnikami skierowanymi w sufit.

Z jakimi telewizorami połączyć soundbary Samsung, aby zaoszczędzić?

Producent proponuje, aby osoby decydujące się na bazowy soundbar Samsung HW-Q600F kupiły go w zestawie z telewizorem 55QN77F, 55QN80F lub 75Q8F. W przypadku średniopółkowego soundbara Samsung HW-Q800F rekomendowane modele to 55QN92F, 65QN80H i 65S85F. Z kolei na topowej półce do soundbara Samsung HW-Q990F warto dobrać takie Smart TV jak 55S90F, 65R86H czy 75QN77F.

W jakich sklepach można kupić ten zestaw w promocyjnej cenie?

Rabat można uzyskać w oficjalnym sklepie internetowym na stronie internetowej firmy Samsung korzystając z kodu SYMFONIA, a soundbary objęte promocją znajdziesz tu:

Oprócz tego zakupu z rabatem można dokonać w stacjonarnych salonach Samsung Brand Store. Akcja obowiązuje również u partnerów handlowych marki, którymi są sieci sklepów:

RTV Euro AGD

Media Expert

Media Markt

x-kom

Neonet

Max Elektro

Warto jednak pamiętać, że u poszczególnych partnerów lista dostępnych konfiguracji TV + soundbar w promocyjnej cenie może się nieznacznie różnić w porównaniu do tego, co producent oferuje bezpośrednio. Warto sprawdzić przed zakupem, czy interesujący nas komplet u danego sprzedawcy faktycznie jest możliwy do zakupu w niższej cenie.

Do kiedy potrwa promocja Samsunga na zestaw telewizor + soundbar?

Promocja marki Samsung na zakup telewizorów wraz z soundbarami ruszyła 10 sierpnia i potrwa do 30 sierpnia 2026 r.

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