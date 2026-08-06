Najlepsze telewizory 2026 r. wybrane. Ten test obnaża każdą słabość drogich ekranów

W ramach Value Electronics TV Shootout - kultowego już wydarzenia, organizowanym nieprzerwanie od 2004 r. - najnowsze sztandarowece producentów trafiają na ring, są profesjonalnie kalibrowane, ustawiane obok referencyjnych monitorów masteringowych i oceniane przez niezależne jury. Zero marketingu, zero „żywych kolorów” z trybu sklepowego, zero taryfy ulgowej.

W tym roku do walki stanęło sześć modeli: trzy OLED-y i trzy telewizory nowej kategorii Micro RGB, ocenianej po raz pierwszy jako osobny segment. Rywalizacja była wyjątkowo wyrównana.

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W kategorii OLED triumfował Samsung QN65S95H - amerykański odpowiednik europejskiego Samsunga OLED S99H, dostępnego w Polsce jako QE65S99HATXXH. Telewizor zdobył najwyższe noty zarówno w SDR, jak i HDR, osiągając średnio 4,6 pkt w SDR i 4,7 pkt w HDR.

Samsung OLED S99H

W praktyce oznacza to, że S95H/S99H był najlepszy w takich kategoriach jak „Szczegółowość cieni”, „Mapowanie tonów HDR i luminancja”, „Kolor przy wysokiej luminancji (WCG)” oraz „Odwzorowanie ruchu”.

W wielu podkategoriach Samsung zgarniał noty na poziomie 4.7-5.0, co w tak wyrównanym konkursie jest rzadkością.

Dlaczego akurat Samsung? Technologia robi swoje

Samsung OLED S99H stawia na:

Matowy ekran Glare Free - certyfikowany jako Real Black i Real Color, co ma znaczenie w jasnych salonach.

Procesor AI NQ4 Gen3 - 128 sieci neuronowych, które podbijają jakość materiałów SDR do poziomu zbliżonego do 4K.

OLED HDR Pro - nawet 70 proc. większa jasność niż w poprzednim OLED HDR+ .

Certyfikację Pantone - 2140 kolorów Pantone i 110 odcieni skóry.

To zestaw technologii, który w praktyce przekłada się na przewagę w kluczowych obszarach ocenianych przez jury: szczegółowość cieni, liniowość skali szarości, nasycenie kolorów przy niskiej luminancji i odwzorowanie ruchu.

Sony Bravia 8 II (K65XR80M2) wcale nie odstawała - w wielu kategoriach była tuż za Samsungiem, a w ruchu zdobyła identyczne 5.0. Ale suma punktów nie kłamała: Samsung był po prostu bardziej wyrównany.

Nowa kategoria: Micro RGB. Sony zgarnia koronę, Samsung tuż za nim

Po raz pierwszy w historii TV Shootout oceniano telewizory Micro RGB jako osobną grupę. To segment, który w tym roku. ma być odpowiedzią na rosnące wymagania dotyczące jasności, trwałości i precyzji kolorów.

Sony Bravia 9 II

W tej kategorii zwyciężył Sony K75XR90M2 (Bravia 9 II), zdobywając najwyższe noty zarówno w SDR, jak i HDR. Jury doceniło go w kategoriach „Kolor przy wysokiej luminancji (WCG)”, „Posteryzacja i kwantyzacja” oraz ogólna równowaga obrazu. W mojej recenzji wnioski zresztą były podobne.

Drugie miejsce przypadło Samsungowi MRN75R95H, który - choć mocny w ostrości i ruchu - stracił punkty w kolorach i luminancji. LG zamknęło stawkę z wyraźnie niższymi ocenami.

Czy to oznacza, że Samsung S99H jest „najlepszym telewizorem świata”?

Nie. Oznacza to, że w warunkach TV Shootout 2026 był najlepszy w kategorii OLED. A to bardzo dużo, ale nie wszystko.

Sony wciąż ma przewagę w naturalności obrazu i ruchu, LG wciąż jest mocny w gamingowych funkcjach, a Micro RGB dopiero zaczyna swoją drogę. Ale jeśli ktoś szuka OLED-a z najwyższą możliwą jakością HDR i świetną jasnością - wyniki mówią same za siebie. Cóż, wybór telewizora za kilkanaście tysięcy złotych nie jest prosty, ale za to wyjątkowo ekscytujący.

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