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Najlepsze telewizory 2026 r. wybrane. Ten test obnaża każdą słabość drogich ekranów

Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, że rynek telewizorów premium jest w najlepszej formie od lat, to czas je rozwiać. Raz na zawsze. Wyłoniono absolutnych liderów tego roku.

Maciej Gajewski
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najlepszy telewizor OLED 2026 Samsung

W ramach Value Electronics TV Shootout - kultowego już wydarzenia, organizowanym nieprzerwanie od 2004 r. - najnowsze sztandarowece producentów trafiają na ring, są profesjonalnie kalibrowane, ustawiane obok referencyjnych monitorów masteringowych i oceniane przez niezależne jury. Zero marketingu, zero „żywych kolorów” z trybu sklepowego, zero taryfy ulgowej.

W tym roku do walki stanęło sześć modeli: trzy OLED-y i trzy telewizory nowej kategorii Micro RGB, ocenianej po raz pierwszy jako osobny segment. Rywalizacja była wyjątkowo wyrównana.

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W kategorii OLED triumfował Samsung QN65S95H - amerykański odpowiednik europejskiego Samsunga OLED S99H, dostępnego w Polsce jako QE65S99HATXXH. Telewizor zdobył najwyższe noty zarówno w SDR, jak i HDR, osiągając średnio 4,6 pkt w SDR i 4,7 pkt w HDR.

Samsung OLED S99H

W praktyce oznacza to, że S95H/S99H był najlepszy w takich kategoriach jak „Szczegółowość cieni”, „Mapowanie tonów HDR i luminancja”, „Kolor przy wysokiej luminancji (WCG)” oraz „Odwzorowanie ruchu”.

W wielu podkategoriach Samsung zgarniał noty na poziomie 4.7-5.0, co w tak wyrównanym konkursie jest rzadkością.

Dlaczego akurat Samsung? Technologia robi swoje

Samsung OLED S99H stawia na:

  • Matowy ekran Glare Free - certyfikowany jako Real Black i Real Color, co ma znaczenie w jasnych salonach.
  • Procesor AI NQ4 Gen3 - 128 sieci neuronowych, które podbijają jakość materiałów SDR do poziomu zbliżonego do 4K.
  • OLED HDR Pro - nawet 70 proc. większa jasność niż w poprzednim OLED HDR+ .
  • Certyfikację Pantone - 2140 kolorów Pantone i 110 odcieni skóry.

To zestaw technologii, który w praktyce przekłada się na przewagę w kluczowych obszarach ocenianych przez jury: szczegółowość cieni, liniowość skali szarości, nasycenie kolorów przy niskiej luminancji i odwzorowanie ruchu.

Sony Bravia 8 II (K65XR80M2) wcale nie odstawała - w wielu kategoriach była tuż za Samsungiem, a w ruchu zdobyła identyczne 5.0. Ale suma punktów nie kłamała: Samsung był po prostu bardziej wyrównany.

Nowa kategoria: Micro RGB. Sony zgarnia koronę, Samsung tuż za nim

Po raz pierwszy w historii TV Shootout oceniano telewizory Micro RGB jako osobną grupę. To segment, który w tym roku. ma być odpowiedzią na rosnące wymagania dotyczące jasności, trwałości i precyzji kolorów.

Sony Bravia 9 II

W tej kategorii zwyciężył Sony K75XR90M2 (Bravia 9 II), zdobywając najwyższe noty zarówno w SDR, jak i HDR. Jury doceniło go w kategoriach „Kolor przy wysokiej luminancji (WCG)”, „Posteryzacja i kwantyzacja” oraz ogólna równowaga obrazu. W mojej recenzji wnioski zresztą były podobne.

Drugie miejsce przypadło Samsungowi MRN75R95H, który - choć mocny w ostrości i ruchu - stracił punkty w kolorach i luminancji. LG zamknęło stawkę z wyraźnie niższymi ocenami.

Czy to oznacza, że Samsung S99H jest „najlepszym telewizorem świata”?

Nie. Oznacza to, że w warunkach TV Shootout 2026 był najlepszy w kategorii OLED. A to bardzo dużo, ale nie wszystko.

Sony wciąż ma przewagę w naturalności obrazu i ruchu, LG wciąż jest mocny w gamingowych funkcjach, a Micro RGB dopiero zaczyna swoją drogę. Ale jeśli ktoś szuka OLED-a z najwyższą możliwą jakością HDR i świetną jasnością - wyniki mówią same za siebie. Cóż, wybór telewizora za kilkanaście tysięcy złotych nie jest prosty, ale za to wyjątkowo ekscytujący.

Zdjęcie główne wygenerowane przez AI

Maciej Gajewski
Redaktor

Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.

Tagi:
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