Samsung OLED S99H i S95H: jak Tryb AI poprawia sport, filmy i dźwięk?

W centrum działania są procesor NQ4 AI Gen3, funkcje sportowe takie jak Upłynniacz Ruchu AI Pro i Tryb AI Piłka Nożna Pro, rozwiązania filmowe z AI HDR Remastering i Real Black oraz inteligentne audio z Dolby Atmos, Dźwiękiem Podążającym za Obiektem i Adaptacją Dźwięku Pro.

Czym jest Tryb AI w telewizorach Samsung OLED S99H i S95H?

Samsung OLED S99H

Gdy słyszysz „Tryb AI” w kontekście telewizora, to pierwsza myśl prawdopodobnie będzie ciut sceptyczna – i słusznie. Branża elektroniki konsumenckiej jest pełna funkcji, które brzmią rewolucyjnie, a w praktyce nie robią nic poza przestawieniem jednego suwaka w menu. Dlatego, zanim przejdziemy do konkretów, warto wyjaśnić, z czym mamy do czynienia w przypadku S99H i S95H.

Tryb Optymalizacji AI i Tryb Dostosowywania AI

Tryb AI na tych telewizorach to coś w rodzaju autopilota dla zmysłów. Po jego uruchomieniu telewizor włącza kilka działających jednocześnie mechanizmów: analizuje jasność otoczenia, rozpoznaje typ oglądanej treści, a następnie automatycznie dostosowuje parametry obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Do wyboru masz dwa warianty – Tryb Optymalizacji AI, który sam dobiera ustawienia do środowiska i treści, oraz Tryb Dostosowywania AI, który zapamiętuje twoje preferencje i stosuje je dla różnych typów contentu: sportu, filmów czy treści ogólnych.

Automatyczne dopasowanie ustawień do sportu, filmu i treści ogólnych

W praktyce wygląda to tak: zaczynasz oglądać mecz piłki nożnej, a telewizor – bez żadnej ingerencji – wchodzi w konfigurację zoptymalizowaną pod sport. Przełączasz się na film noir? Ustawienia zmieniają się same. Żadnego przeklikiwania po menu, żadnego szukania odpowiedniego profilu.

Procesor NQ4 AI Gen3: serce systemu AI

Całą tę inteligencję napędza procesor AI NQ4 Gen3 wykorzystywany także w modelu Samsung OLED S90H. To ważny punkt odniesienia, bo właśnie on definiuje, jak zaawansowane operacje telewizor może wykonywać w czasie rzeczywistym.

128 sieci neuronowych do skalowania obrazu

Najważniejsza liczba? 128 sieci neuronowych odpowiedzialnych za skalowanie obrazu do 4K. Dla porównania – poprzednia generacja procesora (NQ4 Gen2) dysponowała 20 takimi sieciami. To zmiana jakościowa w tym, ile szczegółów procesor potrafi „doszacować” w obrazie niskiej jakości.

Lepszy obraz z transmisji, archiwów i treści SDR

Co z tego wynika dla użytkownika? Przede wszystkim to, że nawet kiedy oglądasz transmisję z kamery w niskiej rozdzielczości – relację ze stadionu, materiał archiwalny, stację z SDR – procesor AI przekształca obraz do jakości zbliżonej do 4K. Nie jest to żadna magiczna sztuczka: AI „uczy się” na setkach tysięcy przykładów, jak wygląda detal, którego w danym obrazie nie ma i na tej podstawie go rekonstruuje. Efekt? Twarze zawodników są wyraźne, słupki bramki mają krawędzie, a trawa na boisku nie zmienia się w pikselowe błoto przy dynamicznym ruchu kamery.

Procesor NQ4 AI Gen3

Sport na Samsung OLED S99H i S95H: płynność, piłka i automatyczna optymalizacja

Sporty na żywo to najbardziej wymagające testy dla telewizora. Szybkie podania, sprint po skrzydle, strzał z dystansu – cały ten ruch potrafi zamienić ekran w niektórych telewizorach w rozmazaną plamę, szczególnie gdy transmisja nadchodzi ze skompresowanym sygnałem kablowym lub strumieniowo.

Upłynniacz Ruchu AI Pro

Upłynniacz Ruchu AI Pro w S99H i S95H korzysta bezpośrednio z możliwości procesora NQ4 Gen3. Mechanizm działa na zasadzie interpolacji klatek: procesor analizuje ruch między istniejącymi klatkami, przewiduje jak wyglądałaby klatka pośrednia, i wstawia ją do strumienia obrazu. Dzięki temu oglądasz płynniejszy, wyraźniejszy obraz, a nie smugi na ekranie. Dodatkowym atutem jest detektor piłki – AI specjalnie wyostrza i śledzi okrągły obiekt w kadrze, bo właśnie on często jako pierwszy „rozmywa się” przy niskiej jakości transmisji.

Mechanizmy skalowania, wygładzania ruchu i wyostrzania elementów w tle działają równocześnie.

Upłynniacz Ruchu AI Pro

Tryb AI Piłka Nożna Pro

Osobnym rozdziałem jest Tryb AI Piłka Nożna Pro. Ten automatycznie wykrywa, że oglądasz mecz na żywo i uruchamia dedykowany profil optymalizacji – bez konieczności ręcznego włączania czegokolwiek.

Co konkretnie robi ten tryb? Po pierwsze, wzmacnia nasycenie zieleni murawy i kontrasty barw koszulek, żeby zawodnicy wyraźniej odróżniali się od tła. Po drugie, w czasie rzeczywistym optymalizuje ścieżkę dźwiękową: priorytetem staje się głos komentatora, który zostaje wyraźnie „wyciągnięty” spośród hałasu trybun (użytkownik może to dowolnie regulować, a wręcz postąpić odwrotnie i wyciszyć komentarz bez usuwania dźwięku z samego meczu).

Po trzecie, dynamicznie reaguje na jasność transmisji: jeśli mecz rozgrywany jest w silnym słońcu lub na nocnym stadionie pod reflektorami, to AI odpowiednio dostosowuje mapowanie tonalne, żeby nie zgubić szczegółów ani w przepalonych ani w głęboko ciemnych obszarach kadru.

Film na OLED-zie: Real Black, HDR i Filmmaker Mode

Piłka nożna to jedno. Ale S99H i S95H to też, a może przede wszystkim, doskonałe telewizory do oglądania filmów. I tutaj OLED robi to, czego żadna inna technologia nie potrafi: wyświetla absolutną czerń.

Samsung OLED S99H

Real Black i czerń OLED poniżej 0,005 nita

Każdy piksel w matrycy OLED świeci (lub nie świeci) samodzielnie. Gdy scena wymaga czerni – pełna ciemność. Zero świecenia tła, zero aureoli wokół jasnych elementów. Poziom czerni poniżej 0,005 nita, potwierdzony certyfikatem VDE w ramach programu Real Black. To różnica, którą widzisz gołym okiem w ciemnym pokoju, gdy na ekranie pojawia się napis w tytule na czarnym tle albo gdy film noir rozgrywa się w nocnej uliczce z jedyną lampą w kadrze.

AI HDR Remastering i HDR Brightness Optimizer

AI wchodzi do gry przy HDR. Funkcja AI HDR Remastering analizuje scenę po scenie i dostosowuje krzywą tonalną do możliwości konkretnego ekranu. Nie chodzi o brutalne „przykrycie” sygnału HDR10+ ustawieniami telewizora – chodzi o inteligentne wydobycie z każdej klatki tyle blasku i kontrastu, ile matryca jest w stanie zaprezentować. Uzupełnia to HDR Brightness Optimizer: gdy w salonie jest jasno, to AI zwiększa jasność, nie niszcząc przy tym głębi czerni.

Filmmaker Mode dla kina bez upiększaczy

Osobna uwaga dla wielbicieli autorskiego kina: S99H i S90H obsługują Filmmaker Mode. Po jego włączeniu telewizor wyłącza wszelkie „upiększacze” – interpolację ruchu, nadmiarowe wyostrzanie, procesowanie kolorów – i prezentuje film dokładnie tak, jak chcieli tego reżyser i operator kamery.

Dźwięk w sporcie i filmie: Dolby Atmos i funkcje AI

Oto niegłośna, ale fundamentalna prawda o oglądaniu sportu i filmów: w 50-60% emocje buduje dźwięk. Rewelacyjny obraz przy kiepskim dźwięku to jak mrożona pizza. Nawet jakoś się prezentuje, ale smak gdzieś uciekł.

Dolby Atmos i Dźwięk Podążający za Obiektem

Samsung S99H i S95H obsługują Dolby Atmos i korzystają z Dźwięku Podążającego za Obiektem. Ten mechanizm to nie metafora – gdy piłka leci przez ekran z lewej strony na prawą to dźwięk faktycznie „wędruje” przez przestrzeń dźwiękową telewizora, śledzony przez algorytm AI. To samo z boiskowymi okrzykami, samochodem w scenie pościgu czy helikopterem w filmie akcji. Zamiast monofonicznego pola dźwiękowego, gdzie wszystko „wisi” przed ekranem, masz dynamiczne, trójwymiarowe audio.

Za sprawą AI dźwięk automatycznie dostosuje się do warunków otoczenia

Adaptacja Dźwięku Pro, Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro i Tryb Nocny

Funkcja Adaptacji Dźwięku Pro robi natomiast coś, co niby brzmi skromnie, ale w praktyce jest bardzo wygodne: analizuje treść w czasie rzeczywistym i reguluje balans dźwięku. Przy sporcie wzmacnia dynamikę i energię przekazu. Przy dialogowym filmie dramatycznym wyostrzają się głosy bohaterów, redukując tło. Przy nocnym seansie, gdy domownicy śpią, aktywujesz Tryb Nocny i głośne fragmenty zostają automatycznie wyciszone bez utraty słyszalności dialogów.

Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro to kolejna warstwa: AI analizuje szumy otoczenia w twoim pokoju i na tej podstawie podnosi wyrazistość głosów na tle muzyki, efektów czy tłumu. Przy meczu kibicuje cała trybuna, a ty i tak słyszysz, co mówi komentator. Nie trzeba więc szukać nerwowo pilota, gdy nagle pojawi się za ścianą sąsiad z wiertarką. Telewizor sam podniesie siłę głosu komentatora, a gdy źródło hałasu zniknie, sam przywróci poprzednie ustawienia.

Soundbar do telewizora Samsung OLED: modele z Q-Symphony w ofercie 2026

Wbudowany system audio S99H i S95H jest dobry – wyraźnie lepszy niż w telewizorach poprzedniej generacji. Ale jeśli serio podchodzisz do doznań audiowizualnych, to warto rozważyć soundbar z oferty Samsunga na bieżący rok. Tutaj kluczowe jest słowo Q-Symphony: ta funkcja sprawia, że telewizor i soundbar nie walczą ze sobą o przestrzeń dźwiękową, lecz grają razem jako jeden zsynchronizowany system. Głośniki w TV uzupełniają brzmienie soundbara, a nie są przez niego zagłuszane.

Samsung HW-Q990H

Samsung HW-Q990H

Sztandarowy wybór to HW-Q990H – system 11.1.4 z 23 głośnikami w listwie, bezprzewodowym 8-calowym subwooferem Dual Active i tylnymi głośnikami w zestawie. Dolby Atmos Music, Dolby TrueHD, bezprzewodowe Dolby Atmos i pass-through 4K 120 Hz – do S99H pasuje jak ulał, tym bardziej, że HW-Q990H obsługuje eARC i jest kompatybilny z Q-Symphony.

Samsung HW-Q930H i HW-QS90H

Jeśli budżet jest ważniejszy niż kompletność zestawu, to HW-Q930H (9.1.4, 17 głośników, subwoofer 6,5″ + 8″) to wciąż znakomity wybór, z tylnymi głośnikami w zestawie i pełną obsługą Dolby Atmos. Dla tych, którzy wolą rozwiązanie bardziej kompaktowe, ale bez rezygnowania z Atmos i Q-Symphony, ciekawą opcją jest HW-QS90H – soundbar All-in-One 7.1.2 z 13 głośnikami i wbudowanymi 4 głośnikami basowymi, bez potrzeby stawiania oddzielnego subwoofera w salonie.

Obraz dopasowany do salonu: jasność, kolor i komfort dla oczu

Jedna rzecz, o której rzadko się mówi przy okazji AI w telewizorach: jasność i kolorystyka zdjęć w filmach były kalibrowane w konkretnych warunkach – ciemna sala montażowa, kalibrowany monitor. Twój salon to zupełnie inne środowisko: słońce wpadające przez okno, lampa stojąca za kanapą, wieczorne temperatury barw.

Tryb Optymalizacji AI

Tryb Optymalizacji AI rozwiązuje ten problem przez ciągłe monitorowanie otoczenia i automatyczne dopasowanie parametrów ekranu. Nie musisz pamiętać, żeby przełączyć się z „Dzień” na „Noc” – telewizor robi to za ciebie, płynnie i niezauważalnie.

Tryb Komfort dla Oczu

Dopełnieniem jest Tryb Komfort dla Oczu, który uwzględnia wschód i zachód słońca w twojej lokalizacji, automatycznie ocieplając i przyciemniając obraz po zmroku. Przy wieczornych seansach filmowych – kiedy siatkówka jest już zmęczona całym dniem pracy przy monitorze – różnica w komforcie jest odczuwalna.

Samsung OLED S99H vs S95H: najważniejsze różnice

Powłoka antyrefleksyjna w Samsug OLED S99H

Specyfikacja S99H robi wrażenie. 65-calowy OLED z matową powłoką antyrefleksyjną (Glare Free, certyfikat UGR od CIE i ISO), kolory zatwierdzone przez PANTONE (2140 kolorów i 110 odcieni tonu skóry), Real Black potwierdzony przez VDE. Do tego cztery wejścia HDMI, z obsługą sygnału w wysokiej rozdzielczości z wysoką częstotliwością odświeżania, VRR dla kart graficznych i konsol, FreeSync i G-Sync dla graczy.

Samsung OLED S99H: FloatLayer Design, Bezprzewodowy Moduł One Connect i Tryb Sztuka

Co do S95H – choć stoi o szczebel niżej niż S99H to korzysta z tego samego ekosystemu AI, tego samego procesora i zbliżonej filozofii działania. Różnice pojawiają się w detalach: S99H dostaje między innymi Bezprzewodowy Moduł One Connect (jak dodatkowe akcesorium, które możemy dokupić z możliwością bezprzewodowego przesyłania sygnału HDMI do 8K 120Hz na odległość do 10 metrów) i nieco bogatszy system głośnikowy z górnymi kanałami. S95H jest bardziej przystępny cenowo, ale nie mniej zaawansowany pod względem możliwości AI.

S99H i S95H różą się także wyglądem. Ten pierwszy zaskakuje FloatLayer Design, który umożliwia montaż telewizora równo z powierzchnią ściany, zapewniając płynne dopasowanie, dzięki któremu telewizor wygląda, jakby swobodnie unosił się w powietrzu. Subtelna ramka idealnie komponuje się z każdym wnętrzem, szczególnie z wyrafinowaną, luksusową przestrzenią inspirowaną sztuką.

Samsung OLED S99H

Jako jedyny telewizor OLED pozwala też korzystać z Trybu Sztuka i może stać się domową galerią sztuki także dzięki kolejnej funkcji – Tapeta AI (Generative Wallpaper), która sprawia, że ekran żyje także między seansami – sztuczna inteligencja tworzy spersonalizowane obrazy dopasowane do nastroju i okazji, od uroczystych przyjęć po spokojne wieczory w domu.

Samsung OLED S95H jest z kolei super smukły. Ma niespełna 11 mm głębokości oraz przewodowy One Connect w zestawie.

Oba modele wchodzą na platformę Samsung Vision AI, a to oznacza pełen pakiet funkcji inteligentnych, dostępny nie tylko dziś, ale też w aktualizacjach oprogramowania przyszłych miesięcy.

Podsumowanie: co daje Tryb AI w Samsung OLED S99H i S95H?

Samsung nie wymyślił AI na telewizorach. Ale S99H i S95H to modele, w których ta AI naprawdę działa jako użyteczna całość, a nie zestaw osobnych ficzerów naklejonych na pudełko.

Tryb AI automatycznie dopasowuje obraz i dźwięk do rodzaju treści oraz warunków w pomieszczeniu.

Procesor NQ4 AI Gen3 wykorzystuje 128 sieci neuronowych do skalowania obrazu do jakości zbliżonej do 4K.

Upłynniacz Ruchu AI Pro i detektor piłki poprawiają płynność oraz czytelność transmisji sportowych.

Tryb AI Piłka Nożna Pro wykrywa mecz, wzmacnia murawę i kontrasty koszulek oraz optymalizuje komentarz i dźwięk stadionu.

OLED, Real Black, AI HDR Remastering i HDR Brightness Optimizer wspierają głęboką czerń, kontrast i szczegółowość scen filmowych.

Dolby Atmos, Dźwięk Podążający za Obiektem, Adaptacja Dźwięku Pro i Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro zwiększają immersję w sporcie i filmie.

S99H wyróżnia się między innymi FloatLayer Design, Bezprzewodowym Modułem One Connect i Trybem Sztuka, a S95H pozostaje smuklejszą i bardziej przystępną cenowo alternatywą z tym samym ekosystemem AI.

Czy to uzasadnia cenę? To już zależy od tego, ile czasu spędzasz przed ekranem i jak serio traktujesz tę przyjemność. Ale jeśli pytasz, czy te wszystkie funkcje AI w S99H i S95H coś realnie zmieniają w codziennym oglądaniu – odpowiedź brzmi: tak, i to konkretnie.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.