Programy do projektowania kuchni. Sam z nich korzystam

Aby remont kuchni nie trwał wieków, a pomieszczenie po jego zakończeniu nie tylko wyglądało estetycznie, ale i było przy tym funkcjonalne, jeszcze przed zdarciem pierwszej płytki i zakupem pierwszej szafki warto mieć gotowy plan. Na szczęście nie musimy siadać przy biurku ze szkicownikiem ani uczyć się obsługi skomplikowanych aplikacji do obróbki grafiki, aby go przygotować.

W sieci można znaleźć masę programów do projektowania domu lub mieszkania, w tym kuchni - zarówno darmowych, jak i płatnych. Część dostępna jest jako webaplikacja, a inne instaluje się na komputerze lub sprzęcie mobilnym. Swoje przygotowały sklepy, które promują w nich swoją ofertę, ale inne dają nam pełną dowolność. Sam przymierzam się do remontu kuchni i sprawdziłem tego typu oprogramowanie - ale zanim je odpalimy, to warto wstrzymać konie.

W tym tekście znajdziesz informację nt. następujących programów do projektowania kuchni:

Projekt kuchni - od czego zacząć?

Jeśli czeka nas remont kuchni, to lepiej nie robić jej projektu po łebkach - jak coś przeoczymy, to będziemy sobie pluć w brodę latami. Możemy zdać się oczywiście w całości na projektanta, ale to rozwiązanie jest kosztowne. Do tego nigdy nie ma pewności, iż taka osoba trafi w nasze gusta. Jeśli zaś sami nie zgłębimy tematu, to nie będziemy mieć świadomości, jakie rozwiązania faktycznie się sprawdzają oraz z jakich nowinek technicznych możemy skorzystać.

Sprawdź inne nasze poradniki dotyczące oprogramowania:

Przed rozpoczęciem projektowania kuchni, zarówno z projektantem i bez niego, warto liznąć nieco teorii. Jeśli to możliwe, warto stosować się do zasady trójkąta roboczego, jaki tworzą lodówka, zlewozmywak i piekarnik z płytą grzewczą (jego obwód nie powinien przekraczać 7 metrów) oraz zadbać o poprawny ciąg technologiczny składający się z pięciu stref: zapasów, przechowywania, zmywania, przygotowywania i gotowania (aby nie łazić ciągle w tę i z powrotem).

Powyższe zasady dotyczące projektowania kuchni to oczywiście wierzchołek góry lodowej.

Warto jeszcze przed przystąpieniem do projektowania kuchni wpisać parę zapytań w Google’a, a potem przejrzeć strony internetowe poświęcone temu zagadnieniu. Nie jest również złym pomysłem, by porozmawiać o tym z wybranym przez nas chatem AI, ale oczywiście zawsze potwierdzając to, czego się od takowego dowiedzieliśmy, w niezależnych i rzetelnych źródłach. Z samym projektem trzeba jednak uważać, bo sztuczna inteligencja naprawdę często halucynuje.

Na szczęście istnieją programy do projektowania kuchni, które pozwalają w prosty sposób przenieść wymiary pomieszczenia na ekran komputera lub smartfona oraz przetestować wirtualnej różne układy mebli w widokach 2D i 3D. Dzięki temu łatwiej będzie nam ocenić, czy z finalnego efektu, gdy już prace zostaną zakończone, będziemy zadowoleni - zwłaszcza pod kątem wizualnym. Tego typu apek jest zaś dość sporo. Przygotowałem listę pięciu godnych polecenia.

Program do projektowania kuchni: IKEA Kitchen Planner

Skandynawska sieć sklepów meblowych przygotowała stronę internetową z webaplikacją, która pomaga klientom IKEA w projektowaniu kuchni z użyciem mebli (systemy METOD i ENHET), które potem można od niej zamówić. Sprawdzi się również, przynajmniej na start, u tych osób, które nie są jeszcze zdecydowane, gdzie kupią szafki lub postanowiły już dokonać zakupu gdzie indziej. Korzystanie z niej jest proste i intuicyjne oraz ma polską wersję językową.

Po zakończeniu projektowania z użyciem IKEA Kitchen Planner kuchni możemy od razu wygenerować kosztorys wraz z listą zakupową, a do tego możemy zdecydować się na konsultację z doradcą w sklepie. Warto jedynie pamiętać, że ta apka służy głównie do tego, by promować ofertę marki IKEA, więc w projekcie nie uwzględnimy np. co bardziej nietypowych szafek, w tym na milimetrowy wymiar pod skosy. Jeśli ktoś jednak takowych nie potrzebuje, to narzędzie i tak będzie przydatne.

Program do projektowania kuchni: Leroy Merlin Planer 3D

Inną tego typu aplikacją jest planer od sieci Leroy Merlin, który sprawdzi się u osób szukających gotowych modułów meblowych. Mówimy tu o webaplikacji dostępnej bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Podczas tworzenia koncepcji kuchni nanosimy na wirtualny plan trójwymiarowe meble oraz wyposażenie pochodzące wprost z asortymentu tej sieci marketów budowlanych.

Wirtualne pomieszczenie możemy w wygodny sposób wyrenderować w trójwymiarze i dopasować układ do parametrów naszego mieszkania. Po zakończeniu prac narzędzie wygeneruje dla nas rzuty techniczne, które możemy potem przekazać naszemu wykonawcy, a także pełny kosztorys wraz z gotowym koszykiem zakupowym. Dodatkowo projekt można zapisać w chmurze i skonsultować na miejscu w sklepie ze specjalistą ds. projektowania.

Program do projektowania kuchni: HomeByMe

Jeśli zależy nam na usłudze, która ma większe możliwości i pozwala na wykonanie niestandardowych projektów, to godną polecenia jest HomeByMe. W jej ramach możemy zaprojektować nie tylko kuchnię, ale i wszystkie pozostałe pomieszczenia w domu lub mieszkaniu. Usługa jest wygodna w obsłudze i dostępna zarówno z poziomu przeglądarki internetowej na komputerach, jak i w formie dedykowanej aplikacji mobilnej na smartfony i tablety.

HomeByMe to usługa komercyjna oferowana w modelu typu SaaS, ale dostępna jest bezpłatna wersja. Obecnie w ramach darmowego planu możemy stworzyć dwa projekty, wykonać pięć renderów w Full HD oraz nielimitowaną liczbę screenshotów w 2D i 3D. Aplikacja oferuje potężny katalog gotowych produktów znanych marek, a moduł MakeByMe pozwala na tworzenie własnych mebli od zera, jeśli w jej bazie danych zabraknie pożądanego przez nas kształtu.

Program do projektowania kuchni: SketchUp

SketchUp to niezwykle ceniony oraz zaawansowany program do modelowania 3D, w którym zaprojektujemy pomieszczenia, w tym kuchnię o absolutnie dowolnych wymiarach i kształtach. W wersji darmowej dostępny jest jako narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej (SketchUp Free). Z kolei płatne warianty oprogramowania oferują rozbudowaną aplikację stacjonarną na komputery osobiste oraz wersję przeznaczoną na sprzęty mobilne.

Program wyróżnia się bezpośrednim dostępem do gigantycznej, otwartej bazy modeli o nazwie 3D Warehouse. Możemy z niej bezpłatnie pobierać gotowe trójwymiarowe meble, akcesoria oraz sprzęty AGD tworzone przez producentów oraz zgromadzoną wokół usługi społeczność. SketchUp wymaga co prawda poświęcenia nieco więcej czasu na naukę obsługi niż sklepowe konfiguratory, ale w zamian nie narzuca żadnych sztywnych ram i ograniczeń modułowych.

Program do projektowania kuchni: Sweet Home 3D

Inną aplikacją do projektowania kuchni jest Sweet Home 3D dostępna na komputerach osobistych oraz w ramach przeglądarki internetowej. W tym przypadku mamy do czynienia z darmowym programem typu open-source i to w pełnej polskiej wersji językowej. Wymiary każdego elementu wyposażenia, w tym mebli oraz sprzętów AGD, możemy wybrać bardzo precyzyjnie.

Olbrzymią zaletą Sweet Home 3D jest interfejs, który w czasie rzeczywistym wyświetla dwuwymiarowy rzut z góry (2D) oraz trójwymiarową wizualizację (3D). Choć oprawa graficzna samego programu wygląda dość przestarzale, narzędzie działa niezwykle płynnie i lekko. Co ważne, bazę dostępnych mebli i urządzeń kuchennych można łatwo rozbudowywać, importując darmowe obiekty 3D z zewnętrznych stron internetowych.

Grafika główna stworzona z pomocą AI.

Ładowanie...