Programy do projektowania wnętrz online. 9 darmowych aplikacji

Nie musisz być architektem wnętrz, żeby stworzyć funkcjonalny i estetyczny projekt mieszkania. Zebraliśmy najlepsze darmowe programy do projektowania wnętrz, dzięki którym sprawdzisz swoje pomysły jeszcze przed rozpoczęciem remontu.



W naszym zestawieniu znajdziesz aplikacje online i programy na komputer oraz telefon, które ułatwią zaprojektowanie mieszkania, domu lub pojedynczego pomieszczenia.

Darmowe programy do projektowania wnętrz:

Palette Home

Palette Home to darmowy program do projektowania wnętrz będący dziełem twórców profesjonalnego Palette CAD. W porównaniu do swojego starszego brata Palette Home jest niezwykle prosty w obsłudze, jednocześnie oferując szeroką gamę opcji tak niezbędnych jak i przydatnych przy projektowaniu pokoi czy całych mieszkań.

Program oferuje także funkcje skanowania przedmiotów i dodawania ich do aranżacji. Palette Home jest dostępny w przeglądarce oraz jako aplikacja na Androida, iOS i Windows.

Program do projektowania wnętrz Palette Home

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Room Planner: Home Interior 3D

Room Planner: Home Interior 3D autorstwa iCanDesign LLC to bezpłatna aplikacja do projektowania wnętrz. Dostępny na Androidzie i iOS, Room Planner posiada bogaty zasób mebli, dekoracji, opcji budowania pomieszczeń oraz przełączania się pomiędzy widokiem 2D i 3D w czasie rzeczywistym. Część opcji Room Plannera jest płatna, jednakże darmowa wersja jest w zupełności wystarczająca na potrzeby osobiste.

To, co zasługuje na szczególną uwagę w Room Plannerze, to opcja udostępniania gotowych aranżacji i przeglądania projektów innych użytkowników aplikacji. Jedynym minusem Room Planner jest dość kiepskie tłumaczenie na język polski.

Program do projektowania wnętrz Room Planner: Home Interior 3D

Sweet Home 3D

Sweet Home 3D to cieszący się od lat popularnością program do projektowania wnętrz. Program ten, dedykowany dla komputerów z systemem Windows, Mac OS i Linux, dostępny jest w dwóch wersjach: całkowicie darmowej ze 100 meblami i 26 teksturami oraz płatnej jednorazowo 15 dolarów z 1500 meblami i 418 teksturami.

Sweet Home 3D to idealny program dla tych osób, którym zależy na jak najprecyzyjniejszej wizualizacji elementów w przestrzeni. Sprawdzi się świetnie również do prostego projektowania wnętrz.

HomeStyler

Kolejnym darmowym programem do projektowania wnętrz jest HomeStyler. Doceniona przez projektantów z całego świata, aplikacja ta pozwala na projektowanie stylowych pokoi, jak i całych mieszkań z wykorzystaniem mebli dostępnych w sklepach. HomeStyler oferuje stale rozbudowywaną bazę mebli, dekoracji i innych elementów przydatnych w tworzeniu aranżacji.

Brak tłumaczenia na język polski HomeStyler rekompensuje byciem dostępnym na aż trzech platformach: w przeglądarce internetowej, na Androidzie oraz na iOS.

HomeByMe

HomeByMe to kolejny program do projektowania wnętrz w 3D i 2D. Jednak to, co go wyróżnia, to możliwość synchronizacji projektów pomiędzy programem online w przeglądarce a aplikacją w telefonie z systemem Android lub iOS. Popularny zarówno wśród osób wizualizujących swoje plany i marzenia, jak i profesjonalistów przygotowujących projekty dla swoich klientów.

Program do projektowania wnętrz HomeByMe

HomeByMe to darmowy program do projektowania wnętrz, w którym odnajdzie się każda osoba, bez względu na umiejętności i potrzeby. HomeByMe jest niezwykle dopracowanym programem, który w wersji darmowej oferuje wiele funkcji, które w konkurencyjnych aplikacjach są płatne. Jednocześnie aplikacja obecnie nie jest dostępna w języku polskim.

Floorplanner

Floorplanner to darmowy program do projektowania wnętrz, w których wnętrze to tylko początek. Floorplanner to darmowa przeglądarkowa aplikacja o szerokiej gamie możliwości - w przeciwieństwie do wielu alternatywnych programów, Floorplanner pozwala na projektowanie nie tylko mieszkania czy domu, ale także tarasu i ogrodu. Floorplanner jest stale rozwijany, dodawane są do niego nowe funkcje oraz elementy wystroju, dzięki czemu jego obsługa jest prosta, a aranżacje stworzone w nim nowoczesne i stylowe.

Program do projektowania wnętrz Floorplanner

Pośród tak wielu plusów aplikacja posiada dwa minusy: jest dostępna tylko w przeglądarce komputerowej, a liczba projektów w wersji darmowej jest ograniczona. Jednakże dla jednostrzałowca Floorplanner będzie idealnym programem do zaprojektowania ogrodu, pokoju dziecka, czy remontu kuchni.

Roomstyler

Mało jest tak intuicyjnych i jednocześnie bezpłatnych programów do projektowania wnętrz jak Roomstyler. Ta niepozorna aplikacja przeglądarkowa pozwala na kompletne zaprojektowanie domu i wizualizację projektu bez pobierania dodatkowych wtyczek czy programów.

Program do projektowania wnętrz Roomstyler

Roomstyler oprócz funkcji niezbędnych przy planowaniu aranżacji posiada również bardzo rozbudowane opcje wizualizacji 3D, które umożliwiają podgląd pod wieloma kątami, w różnych porach dnia oraz porównanie projektu do wymiarów ludzkich postaci. Roomstyler przypadnie szczególnie do gustu tym, którzy chcą stworzyć projekt przeznaczony do pokazu szerszemu gronu osób.

SketchUp

SketchUp to najpopularniejszy wśród profesjonalnych projektantów program do projektowania wnętrz. Pierwotnie stworzony z myślą o modelowaniu przestrzennym w 3D, SketchUp szybko zyskał uznanie w branży architektonicznej, budowlanej i meblowej. W przeciwieństwie do większości tego typu aplikacji - nastawionych na wizualizację i jak najbardziej realistyczne oddanie projektu - SketchUp jest nastawiony na projektowanie i planowanie za pomocą brył.

Program do projektowania wnętrz SketchUp

Aranżacje stworzone w SketchUp nie są imponujące wizualnie, lecz zdecydowanie zostaną docenione przy współpracy z architektem lub stolarzem. Specyfika programu oparta na bryłach, kolorach i teksturach sprawia, że - wbrew pozorom - SketchUp ma bardzo bogaty zasób mebli i dekoracji udostępnionych przez twórców programu do pobrania i zaimportowania do aplikacji.

Jedyną wadą SketchUp jest fakt, że jest to program płatny. Aczkolwiek twórcy aplikacji oferują 7-dniowy okres próbny.

Kazaplan

Naszą ostatnią rekomendacją jest Kazaplan. Stosunkowo nowa aplikacja na rynku programów do projektowania wnętrz jest niezwykle intuicyjna i prosta w obsłudze. Użytkownicy Kazaplan z pewnością docenią możliwość załadowania zdjęcia (np. szkicu planu narysowanego na kartce) jako tła oraz rozbudowane opcje podzielone na budowanie, urządzanie i dekorowanie.

Program do projektowania wnętrz Kazaplan

Największym mankamentem Kazaplan jest niepełne tłumaczenie z języka francuskiego, które może się dawać we znaki, lecz nie umniejsza wartości Kazaplan jako dobrego i darmowego programu do projektowania wnętrz.

Jak znaleźć inspiracje do projektu wnętrza?

Projektowanie idealnego wnętrza to nie tylko rysowanie ścian i ustawianie mebli - to także szukanie inspiracji, dzielenie się pomysłami i odkrywanie własnego stylu. Warto więc sięgnąć po dodatkowe narzędzia, które pomogą Ci dopracować każdy detal. Pinterest to absolutny must-have: pozwala nie tylko przeglądać tysiące aranżacji, ale też tworzyć własne tablice i moodboardy, które pomogą Ci wyłapać wspólny motyw i styl Twojego wymarzonego pokoju. Jeśli zależy Ci na dobrze dobranych kolorach, koniecznie zajrzyj na Coolors.co - to darmowe narzędzie online (dostępne także w formie aplikacji na system iOS) do generowania palet barw, które doskonale sprawdza się przy planowaniu wystroju wnętrz. Warto też dołączyć do facebookowych grup tematycznych, gdzie codziennie użytkownicy dzielą się zdjęciami swoich mieszkań, polecają sprawdzone rozwiązania i pomagają rozwiać wątpliwości.

Jaki darmowy program do projektowania wnętrz online wybrać?

Wybór najlepszego darmowego programu do projektowania wnętrz online zależy przede wszystkim od Twoich potrzeb i poziomu zaawansowania. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z aranżacją wnętrz, świetnym wyborem będzie intuicyjny Palette Home lub Roomstyler, który pozwala szybko uzyskać estetyczne wizualizacje. Osobom szukającym większej precyzji i możliwości technicznych polecić można Sweet Home 3D lub HomeByMe - oba programy umożliwiają dokładne odwzorowanie pomieszczeń. Z kolei ci, którzy cenią sobie realistyczne projekty z gotowych mebli, powinni sięgnąć po HomeStyler albo Floorplanner. Niezależnie od wyboru, każdy darmowy program do projektowania wnętrz online opisany w artykule pozwoli Ci stworzyć funkcjonalne i estetyczne wnętrze bez konieczności inwestowania w drogie narzędzia.

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