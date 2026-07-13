Płatny Facebook i Instagram już w Polsce. Tyle Meta chce od użytkowników

Od razu zaznaczę, że dostęp do Facebooka i Instagrama wciąż pozostaje bezpłatny. W tej kwestii na szczęście nic się nie zmienia. Nowe subskrypcje dołączają do dotychczasowych abonamentów, które pozwalały pozbyć się reklam z popularnych platform społecznościowych. Teraz Meta chce przekonać użytkowników dodatkowymi funkcjami. Co zyskamy, jeśli zapłacimy?

Płatny Facebook i Instagram trafiają do Polski

Meta pod koniec maja wprowadziła pakiety Facebook Plus i Instagram Plus, jednak początkowo subskrypcje były dostępne tylko za granicą i kosztowały ok. 4 dol. miesięcznie. Teraz mogą wykupić je również Polacy.

Zarówno Facebook Plus, jak i Instagram Plus kosztują w Polsce 12,99 zł miesięcznie. Co oferują? Lista korzyści Facebooka Plus obejmuje:

przedłużenie czasu widoczności relacji do 48 godz.;

podgląd relacji bez pojawiania się na liście widzów;

wyszukiwanie na liście widzów danej relacji za pomocą nowego paska;

niestandardowa ikona aplikacji;

specjalne reakcje do relacji.

Z kolei w ramach Instagrama Plus otrzymujemy:

podgląd relacji bez pojawiania się na liście widzów;

podgląd wiadomości bez odczytania;

przedłużenie czasu widoczności relacji do 48 godz.;

sprawdzenie godziny wyświetlenia relacji przez innych;

wyeksponowanie relacji u znajomych;

statystyki ponownych wyświetleń relacji;

wyszukiwanie na liście widzów danej relacji za pomocą nowego paska;

przypinanie do 6 postów na profilu;

niestandardowe czcionki w relacjach, wiadomościach i biogramie;

tworzenie wielu grup odbiorców;

wysyłanie superserc w relacjach;

niestandardowa ikona aplikacji.

Jak widać, płatny Facebook zapewnia tylko kilka dodatkowych funkcji. Nie są to jednak opcje rewolucyjne - tak naprawdę najciekawsza wydaje się możliwość podglądania relacji bez pojawiania się na liście widzów.

Znacznie dłuższa jest lista funkcji oferowanych przez Instagram Plus. Obejmuje m.in. podgląd wiadomości bez wysyłania potwierdzenia odczytu (opcja dostępna m.in. w Messengerze na iPhonie) oraz wiele innych dodatków. Mimo to oba abonamenty kosztują dokładnie tyle samo - 12,99 zł miesięcznie.

Szkoda, że Meta nie udostępnia tych funkcji za darmo. Z drugiej strony, jeśli spędzacie na Instagramie naprawdę dużo czasu, taka subskrypcja może okazać się przydatna.

Jest też WhatsApp Plus

Niedawno Meta wprowadziła również subskrypcję WhatsApp Plus. Jest nieco tańsza i kosztuje 10,49 zł miesięcznie. Oferuje m.in. zmianę motywu aplikacji, możliwość przypinania większej liczby czatów oraz dostęp do niestandardowych dzwonków.



Spółka-matka Facebooka wyraźnie szuka nowych sposobów na zarabianie.

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