Antena uciszy satelitę na orbicie. Broń na atak z kosmosu

Wojna w kosmosie nie przypomina scen z filmów science fiction. Nie ma tu spektakularnych eksplozji ani laserowych pojedynków przecinających próżnię. Zamiast tego toczy się cicha, niewidoczna walka o sygnał. To on decyduje dziś o tym, czy satelita widzi, słyszy i wykonuje polecenia. Stany Zjednoczone właśnie zrobiły kolejny krok w tej niewidzialnej rywalizacji. Space Force odebrały pierwszy operacyjny egzemplarz systemu Meadowlands – mobilnej broni, która nie niszczy sprzętu przeciwnika, ale potrafi odebrać mu zdolność działania dokładnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna.

Nie chodzi o spektakularne zestrzelenie satelity ani zamienienie go w kosmiczny złom. Meadowlands działa inaczej. Jego zadaniem jest sprawić, by satelita przestał odbierać polecenia i przekazywać dane. Z perspektywy operatora na Ziemi wygląda to tak, jakby urządzenie nagle zamilkło – bez ostrzeżenia, bez wyjaśnienia. Po prostu przestaje odpowiadać.

Antena nie musi dosięgnąć satelity fizycznie

Meadowlands jest naziemnym systemem walki elektromagnetycznej zbudowanym przez L3Harris. Rozwinięto go jako następcę używanego wcześniej Counter Communications System w wersji 10.2. Zasada działania nie przypomina broni energetycznej znanej z filmów. Antena nie wysyła wiązki, która przepala obudowę satelity albo niszczy jego elektronikę. Generuje kierunkowe zakłócenia radiowe wymierzone w kanały wykorzystywane przez system satelitarny.

Najprostszym celem jest uplink, czyli łącze prowadzące z ziemi do satelity. To nim operatorzy przesyłają rozkazy, zmieniają zadania, aktualizują oprogramowanie i sterują pracą urządzenia. Jeśli sygnał zakłócający zagłuszy polecenia dochodzące z właściwej stacji, satelita może przestać reagować na operatora.

Drugim celem jest downlink, którym satelita przekazuje dane na Ziemię. Mogą to być obrazy rozpoznawcze, przechwycone sygnały, informacje pogodowe, dane telemetryczne albo zwykła łączność wojskowa. Satelita może nadal fotografować wybrany obszar, lecz jeśli obrazu nie da się odebrać, jego wartość operacyjna gwałtownie spada.

Nie oznacza to, że jedna antena może dowolnie wyłączyć każdy obiekt nad Ziemią. System musi znać używane częstotliwości, charakter transmisji i położenie celu. Satelita musi również znaleźć się w odpowiedniej geometrii względem nadajnika. Szczegóły zasięgu, mocy oraz obsługiwanych pasm pozostają tajne.

Satelita nadal żyje. Tyle że przestaje być użyteczny

Amerykanie podkreślają, że Meadowlands wywołuje efekt odwracalny. Gdy nadajnik przestanie zagłuszać łącze, satelita może ponownie nawiązać kontakt z operatorem i wrócić do normalnej pracy.

To fundamentalna różnica w porównaniu z klasyczną bronią antysatelitarną. Rakieta trafiająca w obiekt na orbicie niszczy cel bezpowrotnie, ale przy okazji tworzy chmurę odłamków. Nawet niewielki fragment poruszający się z prędkością kilku kilometrów na sekundę może uszkodzić innego satelitę, statek załogowy albo stację kosmiczną.

Jak pisaliśmy w tekście: Rosja umieści na orbicie broń nuklearną. Co to oznacza dla świata?, najbardziej agresywne koncepcje walki antysatelitarnej mogą zagrozić nie pojedynczej maszynie, lecz całym obszarom orbity. Wybuch jądrowy albo seria kinetycznych przechwyceń nie rozróżnia sprzętu wojskowego od cywilnego.

Meadowlands ma pozwalać osiągnąć efekt wojskowy bez wytwarzania kosmicznego gruzu. Jeśli przeciwnik wykorzystuje satelitę do przesyłania rozkazów, koordynowania wojsk lub przekazywania danych rozpoznawczych, to nie trzeba go rozbijać. Wystarczy odebrać mu zdolność działania na kilka godzin, podczas gdy samoloty wchodzą w strefę ataku, rakiety lecą do celu albo wojska zmieniają pozycje.

Taka miękka broń jest mniej widowiskowa, ale może być znacznie łatwiejsza do wykorzystania. Nie pozostawia krateru, eksplozji ani tysięcy fragmentów, które natychmiast potwierdzają atak.

Meadowlands jest mniejszy, ale może robić więcej

Stany Zjednoczone nie zaczynają z tego rodzaju systemami od całkowitego zera. Rodzina Counter Communications System jest używana operacyjnie od wielu lat. Według producenta dotychczasowa sieć składa się z 16 transportowalnych zestawów rozmieszczonych w strategicznych lokalizacjach i obsługiwanych przez Space Force oraz jednostki Gwardii Narodowej.

Meadowlands ma być od poprzednika lżejszy, bardziej kompaktowy i łatwiejszy do przemieszczania. Można go rozstawić w rejonie działań, obsługiwać zdalnie i szybciej przerzucać tam, gdzie akurat pojawiło się zagrożenie satelitarne.

Producent wskazuje także na możliwość prowadzenia przez jednego operatora większej liczby równoczesnych misji zakłócania niż w starszych systemach. Oznacza to, że niewielka grupa żołnierzy może obsługiwać kilka celów lub kolejno przechodzić między różnymi łączami przeciwnika.

System otrzymał otwartą architekturę. Jest to szczególnie ważne w walce elektronicznej, ponieważ przeciwnik nie pozostaje bierny. Zmienia częstotliwości, szyfrowanie, kształt transmisji i procedury nawiązywania połączenia. Broń, której nie da się regularnie aktualizować, może szybko przestać być skuteczna.

Space Force formalnie przyjęły Meadowlands operacyjnie 8 czerwca 2026 r. Pierwszy egzemplarz produkcyjny został dostarczony wcześniej, ale dopiero zakończenie procesu akceptacji otworzyło drogę do używania systemu podczas rzeczywistych operacji.

Broń przyjedzie ciężarówką albo przyleci samolotem

Mobilność nie jest dodatkiem do Meadowlands, lecz jednym z fundamentów całej koncepcji. Duży stacjonarny nadajnik jest stosunkowo łatwy do wykrycia, obserwowania i wpisania na listę celów dla rakiet przeciwnika. System umieszczony na przyczepach można przenosić, rozstawiać w tymczasowych lokalizacjach i wycofywać po zakończeniu zadania.

Zestaw może pracować z wysuniętej pozycji w trudnych warunkach albo być kontrolowany z bezpieczniejszego zaplecza. Zmniejsza to ryzyko dla operatorów i utrudnia przeciwnikowi ustalenie, skąd dokładnie pochodzi zakłócenie.

Nie znaczy to, że Meadowlands jest niewidzialny. Nadajnik wysyłający silny sygnał sam zdradza swoją aktywność. Przeciwnik może próbować go namierzyć, zaatakować rakietą, zakłócić jego system dowodzenia albo wykorzystać zmianę zachowania satelitów do wykrycia operacji.

Właśnie dlatego zestaw musi działać jako część większego systemu. Potrzebuje danych o położeniu satelitów, informacji wywiadowczych o wykorzystywanych łączach, ochrony przeciwlotniczej oraz koordynacji z lotnictwem, cyberwojskiem i jednostkami rozpoznania. Sama antena nie wygrywa wojny. Wygrywa ją wtedy, gdy zostanie włączona dokładnie w tym momencie, w którym przeciwnik najbardziej potrzebuje danych z orbity.

Space Force przestają tylko patrzeć

Nowy system tak naprawdę pokazuje zmianę filozofii amerykańskich Sił Kosmicznych. Przez lata głównym zadaniem wojskowych struktur kosmicznych było śledzenie obiektów, wykrywanie zagrożeń i ochrona własnej infrastruktury. Teraz oficjalne dokumenty coraz częściej mówią o aktywnym zdobywaniu przewagi. Space Force mają nie tylko wiedzieć, że przeciwnik używa satelity, lecz także otrzymać narzędzia pozwalające odebrać mu tę możliwość.

Obok Meadowlands rozwijany jest Bounty Hunter, który pomaga wykrywać i lokalizować źródła zakłóceń wymierzonych w amerykańskie łącza. Mniejsze Remote Modular Terminals mają tworzyć bardziej rozproszoną architekturę. Jeden system szuka nadajnika przeciwnika, drugi broni własnych połączeń, a kolejny może przejść do ataku.

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Jak pisaliśmy w tekście: NATO musi zadbać o swoje satelity. Kosmos to nowa linia frontu, armie stały się tak zależne od orbity, że utrata łączności może sparaliżować działania na ziemi, morzu i w powietrzu. Meadowlands jest logiczną konsekwencją tej zależności. Skoro własne satelity są kluczowe, to satelity przeciwnika stają się naturalnym celem.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: L3Harris

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